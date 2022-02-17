Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Карантин

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "карантин".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Німеччині вирішили виходити з пандемії в три етапи

У Німеччині вирішили виходити з пандемії в три етапи 17.02.2022

У багатьох країнах Євросоюзу скасовують або вже скасували майже всі епідеміологічні обмеження. Тепер і в Німеччині вирішено розпочати поступове повернення до майже допандемійного способу життя.
Коли закінчиться пандемія? Вчені про коронавірус та четверте щеплення

Коли закінчиться пандемія? Вчені про коронавірус та четверте щеплення 11.02.2022

Коли пандемія буде подолана, і що на нас чекає далі? У лікарів та вчених різні відповіді на ці запитання. Від необхідності четвертого щеплення до ендемії та скасування всіх обмежень.

COVID-19: В Україні вдвічі зменшили термін обов'язкової самоізоляції для тих, хто перехворів

COVID-19: В Україні вдвічі зменшили термін обов'язкової самоізоляції для тих, хто перехворів 07.02.2022

Термін обов'язкової самоізоляції для хворих на COVID-19 скоротили до п'яти днів, повідомили в міністерстві охорони здоров'я. Карантин можна завершити раніше за наявності негативного ПЛР-тесту.

Данія скасовує карантинні заходи на тлі зростання заражень. Чому?

Данія скасовує карантинні заходи на тлі зростання заражень. Чому? 04.02.2022

З 1 лютого мешканцям данського королівства більше не потрібно показувати паспорт вакцинації для відвідування масових заходів. Носіння масок теж залишається у минулому. Чим пояснюється цей крок?
Франція послаблює карантинні обмеження

Франція послаблює карантинні обмеження 02.02.2022

Віднині у Франції можна не носити маску на вулиці, а в кінотеатрах та транспорті незабаром дозволятиметься їсти і пити. В інших країнах Європи також послаблюють карантинні обмеження.

Німеччина посилила правила в'їзду з України

Німеччина посилила правила в'їзду з України 30.01.2022

ФРН внесла Україну до списку країн з високим ризиком зараження коронавірусом. Запроваджено жорсткіші правила в'їзду для українців, починаючи з 30 січня.
Коронавірус: в Україні третій день поспіль рекордно зростає кількість інфікувань

Коронавірус: в Україні третій день поспіль рекордно зростає кількість інфікувань 29.01.2022

Минулої доби, 28 січня, в Україні виявлено 37351 випадок зараження коронавірусом, одужали 7163 особи, 149 померли. На Львівщині через стрімке поширення коронавірусної інфекції посилюють карантинні обмеження.
COVID-19 в Україні: Івано-Франківська область перейшла в червону зону

COVID-19 в Україні: Івано-Франківська область перейшла в "червону зону" 24.01.2022

В Україні до "червоної" зони епіднебезпеки через сплеск захворювань на COVID-19 потрапила Івано-Франківська область. Там тепер знову діють найсуворіші карантинні обмеження.
Лише третина українців повністю вакцинувалась від COVID-19

Лише третина українців повністю вакцинувалась від COVID-19 31.12.2021

За даними міністерства охорони здоров'я, понад 14,7 мільйона українців отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу. Бустерною дозою щепилися вже майже п'ять тисяч людей.
Омікрон-варіант коронавірусу загрожує критичній інфраструктурі Німеччини

Омікрон-варіант коронавірусу загрожує критичній інфраструктурі Німеччини 28.12.2021

П'ята хвиля коронавірусу загрожує критичній інфраструктурі Німеччини і може призвести до перебоїв у забезпеченні населення. Підприємства намагаються захистити співробітників та виробництво.
Як Парагвай стає прихистком для німецьких антивакцинаторів

Як Парагвай стає прихистком для німецьких антивакцинаторів 28.12.2021

Парагвай притягує дедалі більше ворогів демократії, прихильників теорій змови та противників вакцинації від коронавірусу з Німеччини. Утім, у південноамериканській країні новоприбульцям особливо не раді.
Нідерланди пропонують вакцинуватися в окулярах віртуальної реальності

Нідерланди пропонують вакцинуватися в окулярах віртуальної реальності 27.12.2021

Громадянам Нідерландів, які бояться уколів, міністр охорони здоров'я запропонував вакцинуватися від коронавірусу в окулярах віртуальної реальності.
У Німеччині набувають чинності жорсткіші коронавірусні обмеження

У Німеччині набувають чинності жорсткіші коронавірусні обмеження 27.12.2021

З 27 грудня нові обмеження починають діяти у Баден-Вюртемберзі, Нижній Саксонії, Бранденбурзі та Мекленбурзі-Передній Померанії. В інших федеральних землях обмеження стануть чинними з наступного дня.
Що і хто стоїть за протестами проти антиковідних заходів у Європі?

Що і хто стоїть за протестами проти антиковідних заходів у Європі? 24.12.2021

У зв'язку з посиленням антиковідних заходів протести у багатьох європейських містах також набирають обертів. Хто стоїть за протестом і що об'єднує людей на мітингах?
Австрія посилює правила в'їзду через поширення омікрон-варіанта коронавірусу

Австрія посилює правила в'їзду через поширення омікрон-варіанта коронавірусу 18.12.2021

Австрія посилює правила в'їзду через поширення омікрон-варіанта коронавірусу. До країни можна буде потрапити лише у разі наявності бустерного щеплення, негативного ПЛР-тесту або довідки про одужання від COVID-19.
Австрія змінить COVID-обмеження для невакцинованих на Різдво і Новий рік 

Австрія змінить COVID-обмеження для невакцинованих на Різдво і Новий рік  17.12.2021

Невакцинованим від COVID-19 в Австрії дозволять відсвяткувати Різдво і Новий рік без жорстких карантинних обмежень, введених у країні через пандемію коронавірусу. 
Інші статті