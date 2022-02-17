Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "карантин".
Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Австрія посилює правила в'їзду через поширення омікрон-варіанта коронавірусу. До країни можна буде потрапити лише у разі наявності бустерного щеплення, негативного ПЛР-тесту або довідки про одужання від COVID-19.