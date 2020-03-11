Карантин у Києві торкнеться закладів освіти, масових та розважальних заходів

З 12 березня у Києві буде запроваджено низку протиепідемічних заходів та обмежень, аби упередити розповсюдження коронавірусу у столиці України. Про ухвалення відповідного плану дій у середу, 11 березня, у своєму відеозверненні у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Хоча в Києві поки не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус, ми вирішили не чекати і убезпечити мешканців міста", - пояснив своє рішення мер української столиці.

Київ обмежує навчання та масові заходи

Кличко зазначив, що заходи включатимуть в себе обмеження освітнього процесу у закладах загальної та вищої освіти. У зв'язку з цим, у столиці забезпечується дистанційне навчання в закладах загальної та вищої освіти. Карантин стосуватиметься також дитячих садків, мистецьких і спортивних шкіл тощо.

Окрім того, обмеження стосуватимуться масових заходів у столиці: концертів, конференцій і кіносеансів. Кличко додав, що закритими будуть розважальні центри та розважальні зони у шопінг-молах.

Раніше мер Києва повідомляв, що у столицю надійшло 1200 швидких тестів для діагностики коронавірусу. За його словами, до кінця тижня їхня кількість має збільшитися до 5000.

ЗМІ повідомляють, що у середу уряд запровадить через коронавірус карантин по всій Україні

Уряд хоче карантин по всій Україні

Напередодні інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" повідомляло із посиланням на власне джерело в українському уряді про намір Кабінету міністрів запровадити карантин у навчальних закладах та заборонити проводити масові заходи в країні.

Згідно з повідомленням, уряд розглядатиме питання питання запровадження карантину через коронавірус на засіданні у середу, 11 березня.

Також у середу стало відомо, що одеська міська рада закрила на карантин 115 класів у школах та п'ять груп у дитячих садках. Про це журналістам повідомила директорка департаменту освіти і науки міської ради Олена Буйневіч. Повідомляється, що за минулий тиждень на гострі респіраторно-вірусні інфекції та грип захворіли 6 322 мешканці Одеси.