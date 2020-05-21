Карантин: Київ запускає транспорт, Рівненщина зберігає обмеження

У Києві з 23 травня в повному обсязі розпочне роботу наземний транспорт, а з 25 травня - метрополітен. Про це у четвер, 21 травня, під час онлайнпресконференції заявив мер української столиці Віталій Кличко.

За його словами, також з суботи почнуть роботу магазини площею до однієї тисячі квадратних метрів, відкриються спортивні і дитячі майданчики у парках, скверах і на прибудинкових територіях. А з наступного понеділка, окрім столичного метро, запрацюють промислові ринки та сільськогосподарські ярмарки.

Водночас, за словами Кличка, рішення про відкриття великих торговельних центрів буде затверджено пізніше, після того як метрополітен відновить свою роботу.

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Дитсадки та школи стартують з червня

За словами мера Києва, з 1 червня знову запрацюють дитячі садки та школи для випускників одинадцятих класів, які здаватимуть ЗНО. Також для випускників та абітурієнтів свої двері відкриють заклади професійно-технічної та вищої освіти.

У цей день свою роботу відновлять спортивні школи, комплекси, зали та фітнесцентри за винятком басейнів. Відкриються і зони відпочинку біля пляжів та водойм.

Кличко закликає киян до обережності

Водночас мер Києва зазначив, що анонсовані послаблення будуть діяти лише за умови, якщо ситуація із поширенням коронавірусу у столиці не буде погіршуватися. Тому кияни мають свідомо поставитися до необхідних заходів безпеки.

"Тому послаблення обмежень - це не ігнорування вірусу! А розуміння того, що його треба взяти під контроль і навчитися жити дещо в інших реаліях", - наголосив Кличко, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

На Рівненщині карантин непом'якшуватимуть

На відміну від столиці України у Рівненській області поки не послаблюватимуть карантинні обмеження з огляду на високий рівень захворюваності на COVID-19 у регіоні. Про відповідне рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 21 травня повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль.

"За минулу добу на Рівненщині зафіксували 66 випадків на COVID-19. Це антирекорд для області", - написав він у соцмережі Facebook, пояснюючи ухвалене рішення. Він зазначив, що комісія може переглянути рішення, якщо "впродовж останніх семи днів на території області буде зафіксовано не більше ніж 150 випадків захворюваності населення на коронавірус".