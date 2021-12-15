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Карантин в Україні

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "карантин в Україні".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Кабмін продовжив карантин в Україні до квітня

Кабмін продовжив карантин в Україні до квітня 15.12.2021

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обіцяє: карантинні обмеження діятимуть доки не вакцинуються 70 відсотків населення. Наразі від COVID-19 щепилися більше 40 відсотків українців.
Київ значно посилює карантинні заходи з 1 листопада

Київ значно посилює карантинні заходи з 1 листопада 28.10.2021

Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв контроль вакцинації та тестування на COVID-19 в громадському транспорті, кафе та торгових центрах.
У червону зону карантину з суботи переходять ще сім областей України

У "червону" зону карантину з суботи переходять ще сім областей України 27.10.2021

30 жовтня в "червону" зону карантину переходять Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області.
В Україні за добу виявили майже 10 тисяч нових хворих на СOVID-19

В Україні за добу виявили майже 10 тисяч нових хворих на СOVID-19 05.10.2021

В Україні стрімко зростають показники захворюваності на коронавірусну хворобу. Львів днями може опинитись у "червоній" зоні карантину.
Чотири регіони України ризикують увійти в червону COVID-зону - МОЗ

Чотири регіони України ризикують увійти в "червону" COVID-зону - МОЗ 24.09.2021

Цього тижня МОЗ України зафіксував найвищі темпи поширення COVID-19. Низка регіонів скоро може увійти в "червону" зону.
Коронавірус: в Україні почали діяти карантинні обмеження жовтої зони

Коронавірус: в Україні почали діяти карантинні обмеження "жовтої" зони 23.09.2021

Через збільшення нових випадків захворювання на COVID з четверга в Україні знову запроваджено протиепідемічні обмеження "жовтої" зони. Вони вплинуть на проведення масових заходів та роботу закладів освіти.
Уряд продовжив адаптивний карантин в Україні до кінця року

Уряд продовжив адаптивний карантин в Україні до кінця року 20.09.2021

Через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу український уряд продовжив адаптивний карантин до 31 грудня. Урядова комісія 21 вересня має розглянути питання про переведення всієї території України в "жовту" зону.
Чи варто чекати на новий локдаун в Україні, та яким він буде

Чи варто чекати на новий локдаун в Україні, та яким він буде 14.09.2021

У міністерстві охорони здоров'я України анонсують посилення протиепідемічних обмежень уже найближчим часом. Якими вони будуть та чи допоможуть стримати COVID-19?
У МОЗ пояснили особливості нових карантинних правил

У МОЗ пояснили особливості нових карантинних правил 14.09.2021

У МОЗ України пояснили, які заклади та в якому режимі зможуть працювати в різних карантинних зонах, а також чим відрізнятимуться "жовтий" та "зелений" сертифікати про вакцинацію.

Уряд України запровадив жовтий та зелений COVID-сертифікати

Уряд України запровадив "жовтий" та "зелений" COVID-сертифікати 13.09.2021

"Жовтий" COVID-сертифікат міститиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс вакцинації.

Коронавірус: в Україні фіксують збільшення госпіталізацій важких хворих

Коронавірус: в Україні фіксують збільшення госпіталізацій важких хворих 11.08.2021

Уряд України вирішив подовжити режим надзвичайної ситуації та адаптивний карантин до 1 жовтня. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в країні є тенденція до збільшення госпіталізацій важких хворих на коронавірус.
Держприкордонслужба пояснила зміни вимог при перетині кордону України

Держприкордонслужба пояснила зміни вимог при перетині кордону України 17.06.2021

У Держприкордонслужбі пояснили правила в'їзду іноземців в Україну, які діють за "зеленого" рівня епідемічної небезпеки.
Пандемія COVID-19: в Україні до 31 серпня подовжили карантин

Пандемія COVID-19: в Україні до 31 серпня подовжили карантин 16.06.2021

Уряд України подовжив до 31 серпня карантин, запроваджений у країні через пандемію COVID-19, та встановив нові карантинні обмеження.
МОЗ пропонує продовжити карантин в Україні на все літо

МОЗ пропонує продовжити карантин в Україні на все літо 09.06.2021

Віктор Ляшко повідомив про плани продовження карантинних обмежень на літній період. Залишити планують основні обмеження - зокрема, носіння масок.

Український уряд ще більше послабив карантинні обмеження

Український уряд ще більше послабив карантинні обмеження 07.06.2021

Кабмін, зокрема, дозволив кафе та ресторанам працювати цілодобово, а масові заходи проводити із наповненням залів у дві третини місць.

Україна послабить карантинні обмеження влітку - Ляшко

Україна послабить карантинні обмеження влітку - Ляшко 31.05.2021

Глава МОЗ анонсував "деякі послаблення" карантину через стабілізацію епідситуації в Україні.
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