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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "карантин в Україні".
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Уряд України вирішив подовжити режим надзвичайної ситуації та адаптивний карантин до 1 жовтня. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в країні є тенденція до збільшення госпіталізацій важких хворих на коронавірус.