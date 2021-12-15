Карантин в Україні

Коронавірус: в Україні почали діяти карантинні обмеження "жовтої" зони

Через збільшення нових випадків захворювання на COVID з четверга в Україні знову запроваджено протиепідемічні обмеження "жовтої" зони. Вони вплинуть на проведення масових заходів та роботу закладів освіти.