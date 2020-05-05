Карантин в Україні буде подовжений після 22 травня - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок, 12 травня, заявив, що український уряд має намір подовжити карантин після 22 травня. "Сьогодні ми говоримо про те, що офіційно карантин у країні діє до 22 травня. Але це не кінцева дата, його буде продовжено", - зазначив глава Кабміну в ефірі телепрограми "Сніданок з 1+1".

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Також Шмигаль додав, що поки не йдеться про конкретні дати завершення карантину. За його словами, все йде "досить рівно останні сім-вісім днів", і щоденна кількість нових хворих не збільшується. При цьому прем'єр-міністр зазначив, що ще не було жодного дня, коли кількість тих, хто одужав, перевищувала б або дорівнювала кількості хворих. "Цей етап дуже важливий. Він переломний", - сказав Шмигаль

За словами прем'єр-міністра, поки що не йдеться про потребу знову запроваджувати у країні повний локдаун. "Ми говоримо про адаптивний карантин. Якщо будуть локальні захворювання в тому або іншому місті - ми впроваджуємо карантин локально там, де виникають спалахи. Так житиме весь світ, доки не знайде вакцину", - зазначив він.

Нагадаємо, 4 травня Кабінет Міністрів України подовжив карантин до 22 травня з попереднім пом'якшенням обмежень із 11 травня.

В Україні - 375 нових випадків зараження

За даними пресслужби міністерства охорони здоров'я України, "станом на 9:00 12 травня в Україні - 16 023 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 425 летальних, 3 373 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 375 нових випадків".

Отже, 11 травня кількість нових випадків захворювання становить 2,4 відсотка від загальної кількості хворих станом на 10 травня, і цей показник дев'ятий день поспіль перебуває на позначці нижче п'яти відсотків (показник, який Кабмін визначив як контрольний для пом'якшення карантину). Найбільше випадків інфікування виявлено в Чернівецькій області (2 396), в Києві (1 930) та Івано-Франківській (1 133) області.

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Тим часом у Збройних силах України (ЗСУ) станом на ранок 12 травня лабораторно підтверджено ще п'ять нових випадків інфікування коронавірусом, повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ. Загалом на COVID-19 у ЗСУ хворіє 45 осіб. "За період пандемії одужали 55 осіб, та (було. - Ред.) два летальних випадки", - ідеться в повідомленні командування Медсил на сторінці у Facebook.

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