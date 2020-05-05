 Карантин в Україні буде подовжений після 22 травня - Шмигаль | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.05.2020

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Новини

Карантин в Україні буде подовжений після 22 травня - Шмигаль

Карантинні обмеження в Україні подовжать після 22 травня, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Про конкретну дату завершення карантину, однак, поки не йдеться.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок, 12 травня, заявив, що український уряд має намір подовжити карантин після 22 травня. "Сьогодні ми говоримо про те, що офіційно карантин у країні діє до 22 травня. Але це не кінцева дата, його буде продовжено", - зазначив глава Кабміну в ефірі телепрограми "Сніданок з 1+1".

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Також Шмигаль додав, що поки не йдеться про конкретні дати завершення карантину. За його словами, все йде "досить рівно останні сім-вісім днів", і щоденна кількість нових хворих не збільшується. При цьому прем'єр-міністр зазначив, що ще не було жодного дня, коли кількість тих, хто одужав, перевищувала б або дорівнювала кількості хворих. "Цей етап дуже важливий. Він переломний", - сказав Шмигаль

За словами прем'єр-міністра, поки що не йдеться про потребу знову запроваджувати у країні повний локдаун. "Ми говоримо про адаптивний карантин. Якщо будуть локальні захворювання в тому або іншому місті - ми впроваджуємо карантин локально там, де виникають спалахи. Так житиме весь світ, доки не знайде вакцину", - зазначив він.

Нагадаємо, 4 травня Кабінет Міністрів України подовжив карантин до 22 травня з попереднім пом'якшенням обмежень із 11 травня.

В Україні - 375 нових випадків зараження

За даними пресслужби міністерства охорони здоров'я України, "станом на 9:00 12 травня в Україні - 16 023 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 425 летальних, 3 373 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 375 нових випадків".

Отже, 11 травня кількість нових випадків захворювання становить 2,4 відсотка від загальної кількості хворих станом на 10 травня, і цей показник дев'ятий день поспіль перебуває на позначці нижче п'яти відсотків (показник, який Кабмін визначив як контрольний для пом'якшення карантину). Найбільше випадків інфікування виявлено в Чернівецькій області (2 396), в Києві (1 930) та Івано-Франківській (1 133) області.

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Тим часом у Збройних силах України (ЗСУ) станом на ранок 12 травня лабораторно підтверджено ще п'ять нових випадків інфікування коронавірусом, повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ. Загалом на COVID-19 у ЗСУ хворіє 45 осіб. "За період пандемії одужали 55 осіб, та (було. - Ред.) два летальних випадки", - ідеться в повідомленні командування Медсил на сторінці у Facebook.

  • Жінка виходить із магазину модного одягу в Нікосії, Кіпр

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    З поверненням!

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  • Перукарі в салоні краси в Афінах, Греція

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

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    Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.

  • Люди на вулицях Мадрида після послаблення обмежень

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    Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.

  • Італійські взуттєвики змушені працювати в масках

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

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    В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.

  • Вдягнені у захисні маски співробітники ритуальної служби несуть труну в Каталіні, Італія

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Провести в останню путь

    Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.

  • Вчитель видає учню маску перед початком занять у віденській школі

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

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    В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.

  • Гравці мюнхенської Баварії повернулися до тренувань

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    Як же без футболу?

    До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.

    Автор: Алекс Метьюс, Микола Кондратенко


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Про це під час позачергового засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Водночас він запевнив, що деякі обмеження будуть скасовані з 11 травня.

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