 Карантин: влада Києва переходить від попереджень до покарань | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 03.04.2020

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Україна

Карантин: влада Києва переходить від попереджень до покарань

В Україні посилили карантинний режим у зв'язку із поширенням коронавірусної інфекції. У київському штабі з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації DW розповіли про деталі нових обмежень.

Ukraine Kiew Coronavirus (picture-alliance/NurPhoto/S. Kharchenko)

У зв'язку із поширенням коронавірусної інфекції в Україні запровадили суворі карантинні заходи. Починаючи з 3 квітня заборонені прогулянки, а з 6 квітня вийти можна буде лише у масці чи респіраторі та з документами. Про деталі нових обмежень DW поспілкувалася з Володимиром Бондаренком, радником київського міського голови та секретарем штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Deutsche Welle: Пане Бондаренко, ще нещодавно українців переконували, що індивідуальні засоби захисту необхідно носити лише хворим та медичному персоналу. Нині ж запроваджують обов'язковий масковий режим. Поясніть, у яких місцях містянам таки доведеться носити маски чи респіратори?

Володимир Бондаренко: Це стосується громадських місць - аптеки, магазини тощо. Також для тих, хто їздить у громадському транспорті зі спецквитками. І будемо уточнювати стосовно переміщення на вулицях. Станом на сьогодні ми маємо розуміти, що кожен, кого ми бачимо, може бути потенційно інфікованим. Маска захищає у разі, якщо є близький контакт, адже зі слиною може потрапити інфекція.

Ще нещодавно можна було спостерігати дефіцит на звичайні одноразові маски, на деякі товари ціни завищені в рази. Чи забезпечені у такому випадку кияни масками?

Володимир Бондаренко, радник київського міського голови та секретар штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Володимир Бондаренко

Маски на сьогодні є, принаймні, у Києві вони є в аптеках, у кіосках на зупинках громадського транспорту. Єдине що ми зараз зробимо таким чином, щоб їх не могли скуповувати десятками. Їх будуть продавати з певними обмеженнями. Наприклад, фармація відпускає з обмеженням три штуки в одні руки.

Прокоментуйте норму про заборону на переміщення групою більше ніж двох осіб, крім супроводу осіб до 14 років. Тобто прогулянки з дітьми не заборонені?

У Європі точно так само є випадки, коли дозволено пересуватися в разі нагальної потреби, з людиною, з якою ви разом проживаєте. Що мається на увазі? Зрозуміло, ви можете вийти з дитиною. Але немає сенсу виходити всією родиною. Скажімо, у мене двоє дітей, але це не означає, що я маю їх взяти і ще й дружину і піти на вулицю. Зараз, на жаль, не час для променаду. Будемо розуміти, чи настає цей час, після 24 квітня. Зараз є сенс вкрай обмежити усі соціальні контакти. Сьогодні динаміка показує, що запроваджены заходи спрацювали. У нас, на щастя, немає різкого поширення хвороби, як у європейських країнах, що почали запроваджувати такы заходи вже фактично в розпал епідемії. Сьогодні кожен має зрозуміти, що від виконання тих обмежень, які запроваджені і Кабміном, і місцевою владою, залежить життя і здоров'я кожної людини. Це не пафос. Кожне обмеження має юридичне і медичне підґрунтя.

Тим не менше, існує певна складність у тлумаченні термінології. Що таке "громадське місце"? Як влада реагуватиме, якщо виникатимуть колізії?

Ми видамо відповідні роз'яснення, буде також наказ керівника штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Буде поширена інфографіка на під'їздах будинків тощо. Ми розуміємо, що є адміністративна і кримінальна відповідальність за порушення вимог карантину. У той же час Київ досі не складає масово протоколи, ми виконуємо превентивну функцію: роз'яснюємо, намагаємося людям пояснити, що це варто обов'язково робити. Водночас, не виключаю, що з 6 квітня, якщо будемо бачити негативну поведінкову динаміку людей, міські служби будуть на сто відсотків включені до складання протоколів і почнеться притягнення до відповідальності.

Розкажіть детальніше, як збираються у місті контролювати нові правила карантину?

На сьогодні місто максимально уповноважило посадових осіб складати протоколи за статтею 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це благоустрій, муніципальна варта, національна поліція, департамент підприємництва, районні державні адміністрації. Звичайно, буде більше патрулів. В обов'язковому порядку буде патрулювання парків і скверів, зон здоров'я. Відповідні рейди проводитимуться на об'єкти торгівлі. На ті місця, де у нас, на жаль, є хаотичні ринки. Сьогодні ми або місяць дотримуємося режиму жорсткого карантину і потім поступово повертатимемося до нормального й спокійного життя, або ми на цей карантин підемо незрозуміло наскільки.

 

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Докладно

Ukraine Kiew Coronavirus (picture-alliance/NurPhoto/S. Kharchenko)

Карантин: у Києві переходять від попереджень до покарань

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