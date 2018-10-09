Караван мігрантів подолав річку на кордоні Мексики та обіцяє дійти до США

Попри зусилля мексиканської влади, близько двох тисяч мігрантів з Центральної Америки перепливли чи сплавилися через річку, яка розділяє Мексику та Гватемалу. Великий караван у ніч на неділю, 21 жовтня, перегрупувався та пообіцяв продовжити свій шлях до США. Мігранти розбили табір біля прикордонного міста Сьюдад-Ідальго, повідомляє агенція новин AP.

За повідомленням мексиканскої влади, нелегально до країни проникли "близько 900 мігрантів". Глава служби з надзвичайних ситуацій Сьюдад-Ідальго Херардо Ернандес зазначив, що загалом у притулках міста зареєстровано понад 5100 мігрантів, ще дві тисячі ночували на центральній площі міста. "Ніде яблуку впасти, настільки багато людей", - цитує його агентство Reuters.

Напередодні ще близько двох тисяч гондурасців вирушили на батьківщину через Гватемалу за підтримки місцевої влади, заявив президент Гватемали Джиммі Моралес. Ще близько п'ятиста, додав він, перевозять автобусами. За даними Моралеса, загалом до 5,5 тисяч мігрантів з Латинської Америки перебували на території Гватемали.

Цього тижня до Мексики через Гватемалу прибули тисячі мігрантів з Гондурасу. Через високий рівень бідності та насильства, який панує у Центральній Америці, вони вирушили в дорогу, сподіваючись потрапити до Сполучених Штатів. Президент США Дональд Трамп пообіцяв не впустити мігрантів у країну, стверджуючи, що серед них багато злочинців.