Караван до США: мігранти штурмували кордон між Гватемалою і Мексикою

На кордоні між Гватемалою та Мексикою у понеділок, 20 січня, відбулись сутички між правоохоронцями та мігрантами, які намагаються через Мексику потрапити до США. Для того, щоб запобігти цьому, мексиканські сили безпеки застосували проти тисяч мігрантів сльозогінний газ, повідомили місцеві ЗМІ. Втім, сотням людей вдалось перейти прикордонну річку Сучіате та потрапити в Мексику.

Міграційна служба Мексики повідомила, що в країну незаконно через річку потрапило близько 500 людей, більшість з яких є вихідцями з Гондурасу.

За допомогою Національної гвардії було затримано 402 людини, яких доставили до державних установ, де їх було забезпечено їжею. Звідти їх мають відправити до країн походження. Ще 58 людей втекли в ліс, наразі відбувається їх розшук. Ще близько 40 мігрантів вирішили повернутися на територію Гватемали.

Мігранти з Гондурасу в тимчасовому таборі в Гватемалі

На минулих вихідних ще одна група мігрантів з Центральної Америки намагались перетнути кордон між Гватемалою та Мексикою. Група з близько 3,5 тисячі гондурасців 14-15 січня пішки вирушили у напрямку Мексики, щоб згодом дістатися до американського кордону.

Мексиканський уряд посилив контроль на своїх кордонах, щоб запобігти руху нелегальних мігрантів до США. Минулого року США зафіксували зростання кількості мігрантів на кордоні з Мексикою. Багато з них втікають від бідності та насилля у таких країнах, як Гватемала, Гондурас та Сальвадор. Територією Мексику вони намагаються дістатись Сполучених Штатів.