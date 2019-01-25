Капітан затриманого в Україні російського судна "Норд" зник - адвокат

Адвокат капітана російського судна "Норд", затриманого майже рік тому в українських водах Азовського моря, повідомив про його зникнення. "Володимир Горбенко зник безвісти. За словами родичів, минулої суботи близько полудня Володимир зник з дому, і ніхто його з тих пір не бачив. На зв'язок з рідними та адвокатами капітан не виходить", - написав адвокат Максим Могильницький у своєму Facebook у понеділок, 28 січня.

За його словами, Горбенко вже не вперше "таким ось чином зникає". У квітні 2018 року його, за словами адвоката, викрали співробітники Служби безпеки України з борта судна "Норд", затриманого в Маріупольському порту, але тоді адвокатам моряка вже через п'ять годин стало відомо про його місцезнаходження, зазначив юрист. Тому, додав він, підстави для занепокоєння "дуже серйозні". Могильницький також висловив надію, що Горбенко "живий і здоровий".

Зникнення Володимира Горбенко підтвердив власник сейнера "Норд". "26 січня Горбенко вийшов з дому в Мелітополі і більше не повертався. У рідних і друзів інформації немає про його місцеперебування. Про якісь плани переміщення він нікому не говорив. Кордон в Росію не перетинав. За нашою інформацією, в моргах і лікарнях Мелітополя його немає ", - заявила представниця керченського судновласника "Рибколгосп імені 1 травня" Анна Шевельова агенції "РИА Новости".

Між тим в СБУ спростовують причетність до зникнення Володимира Горбенка. "Питанням зникнення громадян займається поліція, а не Служба безпеки. У мене такої інформації (про причетність СБУ - Ред.) немає", - заявила речниця СБУ Олена Гітлянська виданню "Крим.Реалії".

Затримання судна

Риболовецьке судно "Норд" під російським прапором затримали українські прикордонники в Азовському морі 25 березня. Воно було зареєстроване в анексованому Росією Криму, а весь екіпаж у складі десяти осіб мав російські паспорти.

Капітана судна Володимира Горбенка звинувачують у порушенні порядку в'їзд на окуповану територію України задля завдання шкоди інтересам країни та незаконному занятті рибним промислом. Інших членів екіпажу звинувачували в незаконному перетині кордону.

Херсонський суд обрав Горбенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. На час досудового слідства він перебував у родичів в Мелітополі. З середини жовтня його справу розглядає Оболонський суд Києва.