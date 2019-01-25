 Капітан затриманого в Україні російського судна ″Норд″ зник - адвокат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.01.2019

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Новини

Капітан затриманого в Україні російського судна "Норд" зник - адвокат

Про капітана затриманого в Україні російського судна "норд" Володимира Горобенка нічого не відомо близько двох діб, заявив його адвокат. СБУ свою причетність до зникнення спростовує.

Затримане в Україні судно Норд

Затримане в Україні судно "Норд"

Адвокат капітана російського судна "Норд", затриманого майже рік тому в українських водах Азовського моря, повідомив про його зникнення. "Володимир Горбенко зник безвісти. За словами родичів, минулої суботи близько полудня Володимир зник з дому, і ніхто його з тих пір не бачив. На зв'язок з рідними та адвокатами капітан не виходить", - написав адвокат Максим Могильницький у своєму  Facebook у понеділок, 28 січня.

За його словами, Горбенко вже не вперше "таким ось чином зникає". У квітні 2018 року його, за словами адвоката, викрали співробітники Служби безпеки України з борта судна "Норд", затриманого в Маріупольському порту, але тоді адвокатам моряка вже через п'ять годин стало відомо про його місцезнаходження, зазначив юрист. Тому, додав він, підстави для занепокоєння "дуже серйозні". Могильницький також висловив надію, що Горбенко "живий і здоровий".

Зникнення Володимира Горбенко підтвердив власник сейнера "Норд". "26 січня Горбенко вийшов з дому в Мелітополі і більше не повертався. У рідних і друзів інформації немає про його місцеперебування. Про якісь плани переміщення він нікому не говорив. Кордон в Росію не перетинав. За нашою інформацією, в моргах і лікарнях Мелітополя його немає ", - заявила представниця керченського судновласника "Рибколгосп імені 1 травня" Анна Шевельова агенції "РИА Новости".

DW.COM

Затриманий в Азовському морі маленький риболовецький корабель "Норд" під російським прапором здійняв черговий скандал між Україною та Росією. Тим часом російські дипломати вже двічі намагались вивезти екіпаж до Росії. (10.04.2018)

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про повернення в Україну сімох моряків, яких утримували в Криму. Семеро членів екіпажу судна "Норд" повернулися в Крим. (30.10.2018)

Між тим в СБУ спростовують причетність до зникнення Володимира Горбенка. "Питанням зникнення громадян займається поліція, а не Служба безпеки. У мене такої інформації (про причетність СБУ - Ред.) немає", - заявила речниця СБУ Олена Гітлянська виданню "Крим.Реалії".

Затримання судна

Риболовецьке судно "Норд" під російським прапором затримали українські прикордонники в Азовському морі 25 березня. Воно було зареєстроване в анексованому Росією Криму, а весь екіпаж у складі десяти осіб мав російські паспорти.

Капітана судна Володимира Горбенка звинувачують у порушенні порядку в'їзд на окуповану територію України задля завдання шкоди інтересам країни та незаконному занятті рибним промислом. Інших членів екіпажу звинувачували в незаконному перетині кордону.

Херсонський суд обрав Горбенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. На час досудового слідства він перебував у родичів в Мелітополі. З середини жовтня його справу розглядає Оболонський суд Києва.

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