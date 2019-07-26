Капіталізація материнської компанії Google вперше сягнула трильйона доларів

Американська технологічна корпорація Alphabet, яка є материнською компанією інтернет-гіганта Google, вперше досягла розміру капіталізації в один трильйон доларів США. Під час торгів у четвер, 16 січня, вартість акцій Alphabet зросла на 0,76 відсотка, перевищивши позначку в 1450 доларів за штуку.

Загалом упродовж останніх 12 місяців біржова вартість акцій Alphabet зросла на 33 відсотки, передає інформагенція dpa.

Таким чином Alphabet стала четвертою американською технологічною корпорацією, яка досягла біржової вартості в один трильйон доларів. Першими на такий показник капіталізації вийшли американські гіганти Microsoft і Apple.

Нині ринкова вартість Microsoft становить 1,26 трильйона доларів, а Apple - 1,38 трильйона доларів, повідомляє агенція новин AFP. У вересні 2018 року капіталізації у трильйон доларів досяг і Amazon, однак потім біржова вартість цієї компанії знизилася. Нині Amazon оцінюється у 930 мільярдів доларів США.