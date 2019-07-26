Капіталізація материнської компанії Google вперше сягнула трильйона доларів

Технологічна корпорація Alphabet уперше подолала рівень капіталізації в один трильйон доларів США. Раніше такої біржової вартості досягали Apple, Microsoft та Amazon.
Американська технологічна корпорація Alphabet, яка є материнською компанією інтернет-гіганта Google, вперше досягла розміру капіталізації в один трильйон доларів США. Під час торгів у четвер, 16 січня, вартість акцій Alphabet зросла на 0,76 відсотка, перевищивши позначку в 1450 доларів за штуку.
Загалом упродовж останніх 12 місяців біржова вартість акцій Alphabet зросла на 33 відсотки, передає інформагенція dpa.
Таким чином Alphabet стала четвертою американською технологічною корпорацією, яка досягла біржової вартості в один трильйон доларів. Першими на такий показник капіталізації вийшли американські гіганти Microsoft і Apple.
Нині ринкова вартість Microsoft становить 1,26 трильйона доларів, а Apple - 1,38 трильйона доларів, повідомляє агенція новин AFP. У вересні 2018 року капіталізації у трильйон доларів досяг і Amazon, однак потім біржова вартість цієї компанії знизилася. Нині Amazon оцінюється у 930 мільярдів доларів США.
За підсумками торгів Amazon.com, Inc випередила Microsoft за обсягом ринкової капіталізації, яка досягла 797 мільярдів доларів. (08.01.2019)
Керівництво Alphabet, материнської компанії Google оприлюднило фінансові результати за другий квартал 2016 року. За рахунок мобільних додатків та відео доходи компанії зросли на 21 відсоток. (29.07.2016)
Компанія Google заробила на рекламі 34 мільярди доларів за третій квартал 2019 року. Доходи її материнського холдингу Alphabet зросли на 20 відсотків, однак прибуток впав. (29.10.2019)