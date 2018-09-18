Канцлер Австрії: ЄС шукатиме вирішення кризи біженців у Єгипті

Європейський Союз вестиме переговори з Єгиптом у пошуку рішення так званої кризи біженців. Про це заявив канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) на неформальному саміті ЄС у Зальцбурзі в четвер, 20 вересня. Австрія у поточному півріччі головує у Раді ЄС.

"Це чудова можливість, яку не можемо втратити", - цитує главу австрійського уряду агенція новин epd. Ідеться, зокрема, про поверення врятованих у Середземному морі мігрантів до країн походження чи транзиту в Африці. Уряд Єгипту з 2016 року блокує відправлення судів з біженцями до Європи зі свого узбережжя.

Курц також наголосив, що суперечки щодо квот на розподіл біженців у країнах-членах ЄС не докладуться до вирішення проблеми. Він наполягає, що міграційну кризу необхідно вирішувати на зовнішніх кордонах Євросоюзу або ж у третіх країнах.

Раніше Курц, чий уряд спирається на коаліцію з антимігрантською правопопулістською "Австрійською партією свободи", запропонував відправляти європейських прикордонників служби Frontex в Африку. На його думку, це дозволить запобігти нелегальній міграції у країни Європейського Союзу через Середземне море на човнах.