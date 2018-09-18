 Канцлер Австрії: ЄС шукатиме вирішення кризи біженців у Єгипті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2018

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Новини

Канцлер Австрії: ЄС шукатиме вирішення кризи біженців у Єгипті

Курц оцінив співпрацю Брюсселя та Каїра. Шукати вирішення кризи біженців, каже він, треба на зовнішніх кордонах ЄС.

Врятований у Середземному морі біженець з Африки (архівне фото)

Врятований у Середземному морі біженець з Африки (архівне фото)

Європейський Союз вестиме переговори з Єгиптом у пошуку рішення так званої кризи біженців. Про це заявив канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) на неформальному саміті ЄС у Зальцбурзі в четвер, 20 вересня. Австрія у поточному півріччі головує у Раді ЄС. 

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Анґела Меркель і Себастіан Курц виступають за посилення Європейського агентства з охорони зовнішніх кордонів Євросоюзу та пропонують поглиблення співпраці з країнами походження біженців у Африці. (16.09.2018)

У містах Німеччини пройшли демонстрації під назвою "Морський міст", учасники яких закликали до порятунку біженців на морі. (02.09.2018)

"Це чудова можливість, яку не можемо втратити", - цитує главу австрійського уряду агенція новин epd. Ідеться, зокрема, про поверення врятованих у Середземному морі мігрантів до країн походження чи транзиту в Африці. Уряд Єгипту з 2016 року блокує відправлення судів з біженцями до Європи зі свого узбережжя.

Курц також наголосив, що суперечки щодо квот на розподіл біженців у країнах-членах ЄС не докладуться до вирішення проблеми. Він наполягає, що міграційну кризу необхідно вирішувати на зовнішніх кордонах Євросоюзу або ж у третіх країнах.

Раніше Курц, чий уряд спирається на коаліцію з антимігрантською правопопулістською "Австрійською партією свободи", запропонував відправляти європейських прикордонників служби Frontex в Африку. На його думку, це дозволить запобігти нелегальній міграції у країни Європейського Союзу через Середземне море на човнах.

  • Біженці на кордоні Греції та Македонії

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    "Балканський маршрут"

    Дотепер головний маршрут біженців до Західної Європи проходив через балканські країни - Македонію, Сербію та Хорватію. Цей шлях остаточно перекрили наприкінці лютого - тоді македонські прикордонники перестали пропускати біженців з території Греції. Зараз на кордоні Греції та Македонії зібралось кілька тисяч мігрантів.

  • Альтернативні шляхи для біженців

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    Угода з Туреччиною: ефективність під питанням

    ЄС домовився з Анкарою, що повертатиме до Туреччини біженців, які нелегально дістаються Греції. Проте, на думку експертів, це не зупинить потоки мігрантів. Дедалі популярнішими стають альтернативні шляхи - приміром, Італією чи Албанією.

  • Човен з біженцями у Середземному морі

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    Маршрут Італією

    Одна з альтернатив "балканському маршрутові" починається у порту Анталії на півдні Туреччини. Або у Мерсині поблизу сирійського кордону. Або ж в Афінах у центрі Греції. Потім мігранти риболовними чи малими торгівельними судами перетинають Середземне море та потрапляють в Італію. За оцінками ЗМІ, переправа коштує від трьох до п'яти тисяч євро.

  • Кордон Албанії та Греції.

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    Маршрут Албанією

    Дедалі більш популярним стає і шлях через Албанію. Туди біженці прибувають з Греції, потім морем дістаються Італії або ж рушають автомобілем на північ Європи. Утім, просування мігрантів Чорногорією та Боснією і Герцеговиною ускладнено - там усе ще є мінні поля з часів громадянської війни 1990-х. На фото - кордон Албанії та Греції.

  • Біженці на турецько-болгарському кордоні

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    Маршрут Болгарією

    Ще одна альтернатива для біженців - пройти Болгарією. Туди мігранти приїздять з території Туречини, далі намагаються потрапити до Румунії чи Сербії. Щоправда, це не так і просто: просування до Румунії блокують Карпати, тоді як кордони Сербії з ЄС - під суворим контролем. Через це багато мігрантів залишаються в Болгарії.

  • Карпати у Румунії

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    Маршрут Румунією

    Румунія наразі залишалася осторонь масивних потоків біженців. Проте в січні тут затримали 60 мігрантів з Пакистану, Іраку, Марокко, Афганістану й Сомалі - вони намагалися вночі перетнути кордон із Сербією. Останнім часом місцева влада звертає увагу і на зростання числа біженців, які прибувають через з Україну та Молдову - переважно це афганці, котрі дісталися сюди країнами Центральної Азії.

  • Мігранти на кордоні Росії та Фінляндії

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    "Арктичний маршрут"

    З початку 2016 року близько тисячі біженців пройшли Росією до Фінляндії. За повідомленням фінської влади, це переважно мігранти з Афганістану, Сирії, Індії та Бангладеш. Багато з них уже тривалий час жили в Росії. Задля припинення подальшого потоку біженців Росія та Фінляндія запровадили тимчасові обмеження на пропуск громадян третіх країн на двох прикордонних пунктах.

  • Патруль прикорднників на кордоні Латвії та Росії

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    "Балтійський маршрут"

    Останнім часом почастішали випадки незаконного перетину слабо захищеного кордону Латвії з Росією та Білоруссю. У 2015 році там затримали близько 500 нелегальних мігрантів - переважно вихідці з В'єтнаму, Іраку та Афганістану. Латвія сподівається обмежити потік мігрантів за допомогою паркану на кордоні. Його мають звести до 2020 року.

    Автор: Олександра Йолкіна


DW.COM

Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

Після закриття так званого "балканського маршруту" біженці почали шукати обхідні шляхи проникнення до Європи. Але не всі з них безпечні. У фотогалереї DW - про альтернативні шляхи, якими йдуть мігранти. (31.03.2016)  

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