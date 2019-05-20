Канцлер Австрії хоче замінити міністрів-правопопулістів експертами

Канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) хоче ще у вівторок, 21 травня, запропонувати президенту країни Александеру Ван дер Беллену (Alexander Van der Bellen) кандидатури експертів, які в перехідному уряді займуть місця звільнених міністрів-представників Австрійської партії свободи (АПС). Про це Курц заявив цього ж дня після зустрічі з главою держави, повідомляє агенція Reuters.

Перед цим Ван дер Беллен погодив звільнення з уряду міністрів від АПС. На посаді залишиться тільки міністерка закордонних справ Карін Кнайссль (Karin Kneissl), яка є безпартійною, але була призначена в уряд за квотою АПС. Перехідний уряд за участі експертів має працювати до нових виборів, які відбудуться восени.

Вотум недовіри Курцу

Утім, як заявив голова австрійського парламенту Вольфґанґ Соботка (Wolfgang Sobotka), наступного понеділка Національні збори проведуть голосування щодо вотуму недовіри уряду. Соціал-демократична партія Австрії (СДПА) і колишні партнери по коаліції Австрійської народної партії (АНП) Себастіана Курца, правопопулістська АПС, не виключають, що голосуватимуть проти глави уряду.

Пропозицію щодо висловлення вотуму недовіри подала на голосування невелика опозиційна партія "Зараз" (раніше - "Список Пільца. - Ред.). Якщо СДПА та АПС підтримають вотум недовіри, Курц змушений буде залишити посаду ще до виборів у вересні. Однак обидві партії ще не визначилися, як голосуватимуть.

Нагадаємо, урядова криза в Австрії розпочалася, коли до журналістів німецьких видань Der Spiegel та Süddeutsche Zeitung потрапив відеозапис прихованої камери, зроблений під час розмови вже колишнього віце-канцлера Австрії і лідера АПС Гайнца-Крістіана Штрахе (Heinz-Christian Strache), екс-глави парламентської фракції АПС Йоганна Ґуденуса (Johann Gudenus) і невідомої жінки на віллі на іспанському острові Ібіца в липні 2017 року. На відео, оприлюдненому 17 травня, Штрахе обіцяє своїй співрозмовниці державні замовленнями в обмін на підтримку на виборах з боку видання Kronen Zeitung, яке жінка, що представилася "племінницею російського олігарха", нібито планувала купити. Зйомки відео, вочевидь, були організовані як пастка для Штрахе.

Через скандал Штрахе подав у відставку, а канцлер Курц оголосив про розпад коаліції між АНП та АПС і виступив за проведення дострокових виборів. Крім того, Курц звинуватив АПС в підриві політичної репутації Австрії.