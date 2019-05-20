 Канцлер Австрії хоче замінити міністрів-правопопулістів експертами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Канцлер Австрії хоче замінити міністрів-правопопулістів експертами

Президент Австрії погодив звільнення з уряду міністрів від правопопулістської Австрійської партії свободи, окрім глави МЗС. Канцлер Курц хоче ще сьогодні знайти їм заміну з кола експертів.

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен та прем'єр-міністр Себастіан Курц

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен та прем'єр-міністр Себастіан Курц

Канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) хоче ще у вівторок, 21 травня, запропонувати президенту країни Александеру Ван дер Беллену (Alexander Van der Bellen) кандидатури експертів, які в перехідному уряді займуть місця звільнених міністрів-представників Австрійської партії свободи (АПС). Про це Курц заявив цього ж дня після зустрічі з главою держави, повідомляє агенція Reuters.

Перед цим Ван дер Беллен погодив звільнення з уряду міністрів від АПС. На посаді залишиться тільки міністерка закордонних справ Карін Кнайссль (Karin Kneissl), яка є безпартійною, але була призначена в уряд за квотою АПС. Перехідний уряд за участі експертів має працювати до нових виборів, які відбудуться восени.

Вотум недовіри Курцу

Утім, як заявив голова австрійського парламенту Вольфґанґ Соботка (Wolfgang Sobotka), наступного понеділка Національні збори проведуть голосування щодо вотуму недовіри уряду. Соціал-демократична партія Австрії (СДПА) і колишні партнери по коаліції Австрійської народної партії (АНП) Себастіана Курца, правопопулістська АПС, не виключають, що голосуватимуть проти глави уряду.

DW.COM

Колишній віце-канцлер Австрії Гайнц-Крістіан Штрахе в скандальному відео відкрито зробив "корупційну пропозицію" і запланував "атаку на вільні ЗМІ", заявив глава уряду країни Себастіан Курц. (20.05.2019)

Після скандалу із віце-канцлером уряду Австрії та розпаду коаліції президент країни Александер Ван дер Беллен запропонував провести на початку вересня дострокові вибори до парламенту. (19.05.2019)

Пропозицію щодо висловлення вотуму недовіри подала на голосування невелика опозиційна партія "Зараз" (раніше - "Список Пільца. - Ред.). Якщо СДПА та АПС підтримають вотум недовіри, Курц змушений буде залишити посаду ще до виборів у вересні. Однак обидві партії ще не визначилися, як голосуватимуть.

Нагадаємо, урядова криза в Австрії розпочалася, коли до журналістів німецьких видань Der Spiegel та Süddeutsche Zeitung потрапив відеозапис прихованої камери, зроблений під час розмови вже колишнього віце-канцлера Австрії і лідера АПС Гайнца-Крістіана Штрахе (Heinz-Christian Strache), екс-глави парламентської фракції АПС Йоганна Ґуденуса (Johann Gudenus) і невідомої жінки на віллі на іспанському острові Ібіца в липні 2017 року. На відео, оприлюдненому 17 травня, Штрахе обіцяє своїй співрозмовниці державні замовленнями в обмін на підтримку на виборах з боку видання Kronen Zeitung, яке жінка, що  представилася "племінницею російського олігарха", нібито планувала купити. Зйомки відео, вочевидь, були організовані як пастка для Штрахе.

Через скандал Штрахе подав у відставку, а канцлер Курц оголосив про розпад коаліції між АНП та АПС і виступив за проведення дострокових виборів. Крім того, Курц звинуватив АПС в підриві політичної репутації Австрії.

Дивитись відео 07:09

Conflict Zone: як можна було танцювати з Путіним? (26.09.2018)

Аудіо й відео до теми

Conflict Zone: як можна було танцювати з Путіним? (26.09.2018)  

Також за темою

Österreich Sebastian Kurz, Bundeskanzler & Heinz-Christian Strache, Vizekanzler

Канцлер Австрії не виключає кримінального переслідування Штрахе 20.05.2019

Колишній віце-канцлер Австрії Гайнц-Крістіан Штрахе в скандальному відео відкрито зробив "корупційну пропозицію" і запланував "атаку на вільні ЗМІ", заявив глава уряду країни Себастіан Курц.

Österreich PK der FPÖ in Wien | Herbert Kickl

Австрійські правопопулісти відкликають усіх міністрів з уряду 20.05.2019

На знак солідарності через намір австрійського канцлера Себастіана Курца звільнити міністра внутрішніх справ Герберта Кікля, усі міністри від Австрійської партії свободи залишать уряд.

Österreich Wien Präsident Alexander Van der Bellen

Президент Австрії пропонує провести у вересні дострокові парламентські вибори 19.05.2019

Після скандалу із віце-канцлером уряду Австрії та розпаду коаліції президент країни Александер Ван дер Беллен запропонував провести на початку вересня дострокові вибори до парламенту.

Реклама

Докладно

Екс-президент України Петро Порошенко

Як екс-радник Януковича ініціює переслідування Порошенка

ДБР порушило кримінальну справу проти екс-президента України Петра Порошенка.  

Нафтопровід Дружба

"Укртранснафта" відновила транзит нафти до ЄС

На дільниці "Фенешлітке" в Угорщині підтвердили готовність приймати нафту, тож "Укртранснафта" почала її транзит до ЄС.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  