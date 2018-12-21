 Канцлер Австрії: Київ теж має зобов′язання у конфлікті на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.12.2018

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Новини

Канцлер Австрії: Київ теж має зобов'язання у конфлікті на Донбасі

На думку австрійського канцлера Себастіана Курца, інтерес до прогресу на Донбасі має виявляти і Київ. Курц також виступає за поетапне зняття санкцій з РФ.

Себастіан Курц

Себастіан Курц

Канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) вважає, що український уряд також має зобов'язання у вирішенні конфлікту на Донбасі. "Київ теж повинен мати справжній інтерес у прогресі", - заявив Курц в інтерв'ю німецькому виданню Rheinische Post у неділю, 30 грудня.

На думку Курца, першим кроком до розв'язання конфлікту має бути "припинення вогню на Сході України". У разі прогресу на Донбасі, вважає австрійський канцлер, можна буде розглядати поетапне зняття санкцій з Росії.

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У 2018 році Україна не досягла миру на Донбасі та розірвала відносини з РФ, однак отримала єдину церкву та не відмовилась від євроінтеграції. У 2019-му вона повинна продовжити цей курс, вважає Сергій Руденко. (31.12.2018)

З опівночі 29 грудня на Донбасі розпочалося чергове перемир'я. Утім, в штабі операції об'єднаних сил вже повідомили про обстріл. (29.12.2018)

Нагадаємо, що лідери країн-членів ЄС на грудневому саміті домовилися щодо подовження обмежувальних заходів проти РФ на шість місяців до кінця липня 2019 року. Спочатку санкції проти РФ були запроваджені в липні 2014 року після анексії Росією півострова Крим. 19 березня 2015 року Рада ЄС пов'язала термін дії санкцій з повним виконанням мінських угод. Востаннє ці обмежувальні заходи подовжувалися 5 липня 2018 року - до 31 січня 2019 року.

Питання біженців

Торкнувшись питання міграції, австрійський канцлер зазначив, що кожна країна Євросоюзу повинна сама прийняти рішення про те, чи приймати їй біженців. "Не можна змусити будь-яку країну приймати біженців. Це - суверенне рішення держави. Не можна допускати компромісів, що стосуються принципів правової держави або демократії, але слід поважати традиції і різні підходи до актуальних політичних питань", - підкреслив Курц.

На думку Курца, Євросоюзу слід з більшою повагою ставитися до індивідуальних особливостей окремих країн-членів блоку.

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