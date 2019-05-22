Канцлеркою перехідного уряду Австрії вперше призначена жінка

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) у четвер, 30 травня, оголосив про призначення канцлеркою перехідного уряду голову Конституційного суду Бріґітте Бірляйн (Brigitte Bierlein). 69-річна Бірляйн буде очолювати уряд до проведення в Австрії парламентських виборів у вересні.

"Минулі дні були непростими для нашої республіки. Ми в якомусь сенсі увійшли на нову територію. Однак гарна новина полягає в тому, що ми увійшли на цю нову територію з найточнішою картою - федеральною конституцією Австрії", - написав Ван дер Беллен у своєму Twitter після призначення нової очільниці уряду.

Австрійські ЗМІ відзначають, що Бріґітте Бірляйн стала першою в історії країни жінкою на посаді канцлера. Вона повідомила, що посаду віце-канцлера та міністра юстиції обійме колишній голова Конституційного суду Клеменс Яблонер (Clemens Jabloner), а головою МЗС та міністерства зі справ Європи стане Александер Шаленберґ (Alexander Schallenberg), повідомила агенція APA.

Як повідомлялось, 27 травня австрійський парламент висловив недовіру уряду канцлера Себастіана Курца (Sebastian Kurz), який пішов у відставку. Ухвалення цього рішення стало можливим завдяки тому, що разом із опозиційною Соціал-демократичною партією Австрії свої сили об'єднала Австрійська партія свободи (АПС), яка донедавна залишалася у правлячій коаліції із консерваторами Курца.

Її вихід з коаліції відбувся внаслідок політичної кризи, що розпочалася після оприлюднення німецькими ЗМІ відеозапису прихованої камери, зробленого під час розмови вже колишнього віце-канцлера Австрії, лідера АПС Гайнца-Крістіана Штрахе (Heinz-Christian Strache), екс-глави парламентської фракції АПС Йоганна Ґуденуса (Johann Gudenus) і невідомої жінки на віллі на острові Ібіца в липні 2017 року.

На відео Штрахе обіцяє своїй співрозмовниці державні замовлення в обмін на підтримку на виборах з боку видання Kronen Zeitung. Жінка, яка представилася "племінницею російського олігарха", нібито планувала придбати цю газету. Зйомка відео, ймовірно, була організована як пастка для Штрахе. Через скандал Штрахе подав у відставку, а канцлер Курц оголосив про розпад коаліції між АНП та правопопулістською АПС. Ван дер Беллен після переговорів із Курцом виступив за проведення дострокових виборів у вересні.