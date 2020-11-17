Кандидат від "Слуги народу" програв у Кривому Розі - "ОПОРА"

За підсумками виборів міського голови Кривого Рогу переміг кандидат від партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Костянтин Павлов. Про це ввечері понеділка, 7 грудня, повідомили у громадянській мережі "ОПОРА".

Згідно з повідомленням на сайті організації, за Павлова у другому турі виборів, який відбувся минулої неділі, проголосували 56,97 відсотка виборців. Таким чином Павлов переміг Дмитра Шевчука, висуванця від партії президента України Володимира Зеленського "Слуга народу". Останній зміг набрати 40,49 відсотка голосів.

На підтвердження цієї інформації у "ОПОРІ" опублікували фотографії протоколу Криворізької міської територіальної виборчої комісії з мокрими печатками. Згідно з опублікованими документами, в голосуванні взяли участь 171 299 мешканців Кривого Рогу. При цьому 4339 бюлетенів було зіпсовано.

Цю інформацію у вівторок, 8 грудня, підтвердили і у ОПЗЖ: на сайті організації повідомили, що Павлов отримав "переконливу перемогу". Зазначається, що він подякував мешканцям міста за підтримку і закликав політичні сили міста припинити суперечки і створити у міській раді "широку коаліцію".

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У виборах не брав участь Юрій Вілкул

Слід зазначити, що у другому турі виборів не брав участь чинний мер міста Юрій Вілкул. У своєму відеозверненні він пояснив це рішення станом здоров'я. "Працювати у півсили - це не для мене. Я, на жаль, не зможу брати участі у другому турі виборів", - казав раніше міський голова Кривого Рогу. Він також пообіцяв тоді свою підтримку Костянтину Павлову, який завдяки цьому вийшов у другий тур голосування.

У першому турі Вілкул отримав 80 655 голосів. Таким чином, за нього проголосували 46,27 відсотка виборців. Своєю чергою Шевчик і Павлов отримали більше 45 тисяч і майже 16 тисяч голосів відповідно.

Кривий Ріг є рідним містом Володимира Зеленського. У другому турі президентських виборів в 2019 році у чотирьох виборчих округах міста він набрав близько 90 відсотків голосів. А на парламентських виборах того ж року за "Слугу народу" проголосували більше 60 відсотків виборців.