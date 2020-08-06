Кандидатка у президенти Білорусі Тихановська перебуває у Литві - глава МЗС

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська перебуває у безпеці у Литві. Про це у вівторок, 11 серпня, повідомив глава МЗС країни Лінас Лінкявічюс у соцмережі Twitter.

Згодом довірена особа кандидатки в президенти Ольга Ковалькова заявила порталу tut.by, що Тихановську вивезла з країни білоруська влада. "У Світлани не було вибору, білоруська влада вивезла її з країни. Важливо, що вона на волі та жива", - сказала Ковалькова. Як стверджує Ковалькова, виїзд Тихановської дозволив звільнити голову її штабу Марію Мороз, яку раніше затримали правоохоронці і яка "була заручницею в цій ситуації". "Вони виїхали разом", - додала Ковалькова.

Пізніше в інтерв'ю агентству новин "Інтерфакс-Захід" Ковалькова підтвердила, що, на її думку, "Світлана вирішила виїхати з країни під тиском білоруської влади". "До її походу в ЦВК (для подачі скарги про невизнання результатів виборів. - Ред.) про жоден від'їзд не йшлося", - наголосила вона.

Ковалькова стверджує, що в ЦВК з Тихановською розмовляв "представник влади", якого вона відмовилася назвати. "Я не можу зараз назвати (співрозмовника Тихановської. - Ред.), але це був представник влади", - сказала вона. Ковалькова вважає, що "в цій ситуації у Світлани вже не було вибору". При цьому вона ще раз підкреслила, що "Тихановська не планувала залишати Білорусь".

За словами Ковалькової, упродовж дня кандидатка у президенти Білорусі зробить заяву та пояснить причини свого від'їзду з Білорусі в Литву.

Напередодні Тихановська заявила, що вважає себе переможницею виборів президента, та запевнила, що не має наміру залишати Білорусь. "Я не бачу жодної причини, чому я повинна бути заарештована, і країну я залишати не збираюся", - сказала кандидатка у президенти.

Крім того, вона подала скаргу до Центральної виборчої комісії (ЦВК) країни з вимогою перерахунку голосів і наголосила, що її виборчий штаб доводитиме фальсифікації під час голосування.

Нагадаємо, у Білорусі після закриття виборчих дільниць 9 серпня почалися стихійні протести проти результатів президентських виборів. Міліція застосувала проти протестувальників жорсткі заходи. За даними правозахисного центру "Вясна", у перший вечір протестів загинув один протестувальник, у мінських лікарнях перебувають десятки постраждалих мітингарів. МВС країни заявило про близько трьох тисяч затриманих.

10 серпня, за даними МВС країни, під час сутичок із спецпризначенцями загинув один протестувальник: у руці чоловіка вибухнув невстановлений вибуховий пристрій, який він збирався кинути в правоохоронців. Правозахисники тим часом повідомляють, що силовики стріляли у групу журналістів попри те, що вони були у жилетах з написом "преса".

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