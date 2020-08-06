Кандидатка у президенти Білорусі Тихановська перебуває у Литві - глава МЗС

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська перебуває у безпеці у Литві. Про це у вівторок, 11 серпня, повідомив глава МЗС країни Лінас Лінкявічюс у соцмережі Twitter.
Згодом довірена особа кандидатки в президенти Ольга Ковалькова заявила порталу tut.by, що Тихановську вивезла з країни білоруська влада. "У Світлани не було вибору, білоруська влада вивезла її з країни. Важливо, що вона на волі та жива", - сказала Ковалькова. Як стверджує Ковалькова, виїзд Тихановської дозволив звільнити голову її штабу Марію Мороз, яку раніше затримали правоохоронці і яка "була заручницею в цій ситуації". "Вони виїхали разом", - додала Ковалькова.
Пізніше в інтерв'ю агентству новин "Інтерфакс-Захід" Ковалькова підтвердила, що, на її думку, "Світлана вирішила виїхати з країни під тиском білоруської влади". "До її походу в ЦВК (для подачі скарги про невизнання результатів виборів. - Ред.) про жоден від'їзд не йшлося", - наголосила вона.
Ковалькова стверджує, що в ЦВК з Тихановською розмовляв "представник влади", якого вона відмовилася назвати. "Я не можу зараз назвати (співрозмовника Тихановської. - Ред.), але це був представник влади", - сказала вона. Ковалькова вважає, що "в цій ситуації у Світлани вже не було вибору". При цьому вона ще раз підкреслила, що "Тихановська не планувала залишати Білорусь".
За словами Ковалькової, упродовж дня кандидатка у президенти Білорусі зробить заяву та пояснить причини свого від'їзду з Білорусі в Литву.
Напередодні Тихановська заявила, що вважає себе переможницею виборів президента, та запевнила, що не має наміру залишати Білорусь. "Я не бачу жодної причини, чому я повинна бути заарештована, і країну я залишати не збираюся", - сказала кандидатка у президенти.
Крім того, вона подала скаргу до Центральної виборчої комісії (ЦВК) країни з вимогою перерахунку голосів і наголосила, що її виборчий штаб доводитиме фальсифікації під час голосування.
Нагадаємо, у Білорусі після закриття виборчих дільниць 9 серпня почалися стихійні протести проти результатів президентських виборів. Міліція застосувала проти протестувальників жорсткі заходи. За даними правозахисного центру "Вясна", у перший вечір протестів загинув один протестувальник, у мінських лікарнях перебувають десятки постраждалих мітингарів. МВС країни заявило про близько трьох тисяч затриманих.
10 серпня, за даними МВС країни, під час сутичок із спецпризначенцями загинув один протестувальник: у руці чоловіка вибухнув невстановлений вибуховий пристрій, який він збирався кинути в правоохоронців. Правозахисники тим часом повідомляють, що силовики стріляли у групу журналістів попри те, що вони були у жилетах з написом "преса".
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Ніч протестів у Білорусі
Жорсткий розгін
У тому, що протести в Білорусі після президентських виборів у неділю, 9 серпня, будуть розганяти, ніхто не сумнівався. Чинний президент Олександр Лукашенко останні місяці тільки те й робив, що постійно говорив про "кольорові революції" і "майдани", які він у країні не допустить. Але те, що ніч після голосування пройде настільки жорстко, очікував мало хто.
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Ніч протестів у Білорусі
Щонайменше один загиблий
За даними правозахисників, внаслідок сутичок із силами безпеки загинув один протестувальник, десятки отримали травми. "Молодий чоловік отримав черепно-мозкову травму, несумісну з життям в результаті наїзду на нього спецтехніки на проспекті Переможців", - повідомив правозахисний центр "Вясна". Влада Білорусі, у свою чергу, заявляє, що під час сутичок постраждали десятки правоохоронців.
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Ніч протестів у Білорусі
Очікуваний результат
Протестувальники вийшли на вулиці білоруських міст після закриття виборчих дільниць о 20 годині за місцевим часом. За попередніми офіційними даними, перемогу на виборах очікувано одержав чинний президент Олександр Лукашенко, здобувши понад 80 відстотків голосів.
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Ніч протестів у Білорусі
Мінськ - центр протестів
Головні події післявиборної ночі відбувалися у Мінську на проспекті Переможців біля стели "Мінськ - місто герой". Згідно з різними оцінками, там зібралося до 5000 протестувальників. ОМОН намагався провести затримання активістів, але зіштовхнувся з опором. За даними ЗМІ, поліцейські застосовували проти активістів у Мінську світлошумові гранати.
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Ніч протестів у Білорусі
Понад 10 тисяч демонстрантів
Як повідомляє інформагенція dpa, згідно з доступними в соцмережах відеоматеріалами, тільки в Мінську близько 10 тисяч осіб зібралося в центрі міста. Сили безпеки перекрили багато станцій метро. Громадяни повідомляли про збої в роботі інтернету. Ще сотні інших людей зібралися поблизу президентського палацу.
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Ніч протестів у Білорусі
Тисячі затриманих
Пресслужба міністерства внутрішніх справ Білорусі повідомила 10 серпня про затримання напередодні за участь у "несанкціонованих масових акціях" близько трьох тисяч людей, із них близько тисячі - у Мінську. Загалом акції протесту відбулися у 33 населених пунктах.
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Ніч протестів у Білорусі
Перед страхом ув'язнення
Голова Слідчого комітету (СК) Білорусі Іван Носкевич повідомив, що вже порушені кримінальні справи за фактами організації масових заворушень та участі в них. Учасникам протестів загрожує до 15 років позбавлення волі.
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Ніч протестів у Білорусі
Розгублений протест
За відсутності зв'язку і лідера протесту в очах людей читалася розгубленість, повідомляє кореспондент DW. На вулиці Мінська вийшла молодь, велика частина життя якої пройшла за чинної влади, і яка не має успішного досвіду вуличних акцій. Крім того, ОМОН досить швидко почав діяти - відтісняв протестувальників і не давав їм змоги зібратися разом у великій кількості.
Автор: Олександра Богуславська, Данило Білик