Кандидатка у президенти Білорусі Тихановська виїхала в Литву

Опозиційна кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виїхала в Литву. В оприлюдненому у вівторок, 11 серпня, відеозверненні вона заявила, що самостійно прийняла рішення покинути Білорусь.

"Я ухвалила дуже важке для себе рішення. Це рішення я прийняла абсолютно самостійно, ні друзі, ні рідні, ні штаб, ні Сергій (чоловік Світлани Тихановської - Ред.) жодним чином на нього просто не могли вплинути", - сказала Тихановська.

За словами кандидатки у президенти, вона знає, що багато хто її зрозуміє, багато людей її осудять, а багато - зненавидять. "Не дай Боже опинитися перед таким вибором, перед яким опинилася я. Ні одне життя не варте того, що зараз відбувається. Діти - це найважливіше, що є у нашому житті", - наголосила Тихановська.

Раніше про те, що Світлана Тихановська перебуває у безпеці в Литві повідомив глава МЗС країни Лінас Лінкявічюс у соцмережі Twitter.

Довірена особа каже про тиск влади

Згодом довірена особа кандидатки в президенти Ольга Ковалькова заявила порталу tut.by, що Тихановську вивезла з країни білоруська влада. "У Світлани не було вибору, білоруська влада вивезла її з країни. Важливо, що вона на волі та жива", - сказала Ковалькова. Як стверджує Ковалькова, виїзд Тихановської дозволив звільнити голову її штабу Марію Мороз, яку раніше затримали правоохоронці і яка "була заручницею в цій ситуації". "Вони виїхали разом", - додала Ковалькова.

Пізніше в інтерв'ю агентству новин "Інтерфакс-Захід" Ковалькова підтвердила, що, на її думку, "Світлана вирішила виїхати з країни під тиском білоруської влади". "До її походу в ЦВК (для подачі скарги про невизнання результатів виборів. - Ред.) про жоден від'їзд не йшлося", - наголосила вона.

Ковалькова стверджує, що в ЦВК з Тихановською розмовляв "представник влади", якого вона відмовилася назвати. "Я не можу зараз назвати (співрозмовника Тихановської. - Ред.), але це був представник влади", - сказала вона. Ковалькова вважає, що "в цій ситуації у Світлани вже не було вибору". При цьому вона ще раз підкреслила, що "Тихановська не планувала залишати Білорусь".

Напередодні Тихановська заявила, що вважає себе переможницею виборів президента, та запевнила, що не має наміру залишати Білорусь. "Я не бачу жодної причини, чому я повинна бути заарештована, і країну я залишати не збираюся", - сказала кандидатка у президенти.

Крім того, вона подала скаргу до Центральної виборчої комісії (ЦВК) країни з вимогою перерахунку голосів і наголосила, що її виборчий штаб доводитиме фальсифікації під час голосування.

Нагадаємо, у Білорусі після закриття виборчих дільниць 9 серпня почалися стихійні протести проти результатів президентських виборів. Міліція застосувала проти протестувальників жорсткі заходи. За даними правозахисного центру "Вясна", у перший вечір протестів загинув один протестувальник, у мінських лікарнях перебувають десятки постраждалих мітингарів. МВС країни заявило про близько трьох тисяч затриманих.

10 серпня, за даними МВС країни, під час сутичок із спецпризначенцями загинув один протестувальник: у руці чоловіка вибухнув невстановлений вибуховий пристрій, який він збирався кинути в правоохоронців. Правозахисники тим часом повідомляють, що силовики стріляли у групу журналістів попри те, що вони були у жилетах з написом "преса".

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Дивитись відео 08:06 Поділитись Незмінний президент Олександр Лукашенко - "бацька" чи диктатор? (10.08.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3gjy6 Незмінний президент Олександр Лукашенко - "бацька" чи диктатор? (10.08.2020)