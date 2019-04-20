Порошенко і Зеленський на "Олімпійському": дебати без відповідей

Під час дебатів на стадіоні в Києві кандидати в президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський обмінялися звинуваченнями, жартами і риторичними питаннями. Але головного виборці від них так і не почули.