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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "кандидати в президенти України".
Наступні президентські вибори в Україні заплановані на 31 березня 2019 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Кандидати в президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський 12 квітня зустрінуться з французьким лідером Еммануелем Макроном. Того ж дня чинний президент України також відвідає канцлерку ФРН Анґелу Меркель.