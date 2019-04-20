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Кандидати в президенти України

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "кандидати в президенти України".

Наступні президентські вибори в Україні заплановані на 31 березня 2019 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Порошенко і Зеленський на Олімпійському: дебати без відповідей

Порошенко і Зеленський на "Олімпійському": дебати без відповідей 20.04.2019

Під час дебатів на стадіоні в Києві кандидати в президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський обмінялися звинуваченнями, жартами і риторичними питаннями. Але головного виборці від них так і не почули.
Стадіон на двох: як прихильники Порошенка та Зеленського дивилися дебати на “Олімпійському”

Стадіон на двох: як прихильники Порошенка та Зеленського дивилися дебати на “Олімпійському” 19.04.2019

Кандидати в президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський перетворили дебати на головне шоу країни. DW спостерігала за глядачами на стадіоні.
Дебати на стадіоні: 36 хвилин про Коломойського, корупцію та збагачення

Дебати на стадіоні: 36 хвилин про Коломойського, корупцію та збагачення 19.04.2019

Кандидати в президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський скористалися заходом на "Олімпійському" для взаємних обвинувачень та мало говорили про свої подальші плани.
Дебати між Порошенком та Зеленським: обмін звинуваченнями

Дебати між Порошенком та Зеленським: обмін звинуваченнями 19.04.2019

Кандидати в президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський проводять дебати на "Олімпійському". У своїх виступах опоненти обмінялися взаємними звинуваченнями.

Розпустити парламент достроково: чи можливо це? (18.04.2019) 18.04.2019

Володимир Зеленський думає над можливістю розпуску парламенту в разі його перемоги, про це кандидат у президенти заявив у ЗМІ. Чи зможе шостий президент України розпустити склад Верховної Ради?
Аласанія: Дебати мають відбутись 19 квітня в студії Суспільного

Аласанія: Дебати мають відбутись 19 квітня в студії Суспільного 18.04.2019

Дебати між Порошенком та Зеленським мають відбутись у студії "Суспільного" 19 квітня, заявив глава НСТУ Аласанія. На "Олімпійському" їм передуватиме "барвисте шоу" за участі кандидатів у президенти.
Зе кандидат: із чим іде на вибори Володимир Зеленський

Зе кандидат: із чим іде на вибори Володимир Зеленський 17.04.2019

У новоспеченого політика запевняють, що ведуть кампанію власними силами, не мають зв'язку із олігархом Ігорем Коломойським та обіцяють ставити владі завдання на референдумах.

Знову про дебати: Порошенко з Зеленським орендували Олімпійський

Знову про дебати: Порошенко з Зеленським орендували "Олімпійський" 16.04.2019

НСК "Олімпійський" заявляє, що кандидати в президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський домовились про оренду стадіону з 9:00 до ночі 19 квітня.
Брудні технології: як кандидати в президенти України мочили конкурентів

Брудні технології: як кандидати в президенти України "мочили" конкурентів 16.04.2019

У цьогорічній президентській кампанії в Україні доля інтернету як джерела "чорнухи" зросла, але вплив телебачення у боротьбі із конкурентами залишається найбільшим, запевняють експерти.
Що треба знати про вибори президента України-2019

Що треба знати про вибори президента України-2019 16.04.2019

31 березня в Україні відбувся перший тур президентських виборів. Жодному кандидату не вдалося здобути понад 50 відсотків голосів. На 21 квітня призначений другий тур. В огляді DW - все, що треба знати про голосування.
У Порошенка й Зеленського розмірковують над форматом дебатів

У Порошенка й Зеленського розмірковують над форматом дебатів 11.04.2019

Кандидати в президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський не змогли домовитися щодо формату дебатів.

Порошенко і Зеленський зустрінуться 12 квітня з Макроном - Єлисейський палац

Порошенко і Зеленський зустрінуться 12 квітня з Макроном - Єлисейський палац 10.04.2019

Кандидати в президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський 12 квітня зустрінуться з французьким лідером Еммануелем Макроном. Того ж дня чинний президент України також відвідає канцлерку ФРН Анґелу Меркель.
Порошенко здав аналізи представникам VADA

Порошенко здав аналізи представникам VADA 10.04.2019

Петро Порошенко відгукнувся на заклик Володимира Кличка та знову здав аналізи - цього разу представникам антидопінгової асоціації VADA. Володимир Зеленський здавати аналізи не прийде, заявив представник його штабу.
Очима карикатуриста: Здавання аналізів Зеленським і Порошенком - б'є наповал!

Очима карикатуриста: Здавання аналізів Зеленським і Порошенком - б'є наповал! 05.04.2019

Кандидати в президенти України Володимир Зеленський та Петро Порошенко здали аналізи на алкоголь і наркотики. Карикатурист Сергій Йолкін про шоу, на яке перетворюються вибори в Україні.
Порошенко і Зеленський: незавидний вибір українців (відео)

Порошенко і Зеленський: "незавидний" вибір українців (відео) 01.04.2019

Саме у другому турі перед українцями стоятиме найскладніший вибір: між чинним президентом, якого переважна більшість вже не хоче, та коміком, про чиї політичні цілі українці поки можуть лише здогадуватися.
Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко заперечують, що ведуть переговори

Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко заперечують, що ведуть переговори 31.03.2019

Кандидати в президенти України Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко спростовують інформацію про нібито переговори між ними.
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