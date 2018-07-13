Канадську міністерку вразили життєві реалії у "сірій зоні" Донбасу

Міністерка міжнародного розвитку Канади Марі-Клод Бібо відвідала Донбас у рамках свого візиту до України, який тривав з 18 по 23 липня. Зокрема, вона побувала у Краматорську, Бахмуті (колишньому Артемівську), Курдимівці, а також на контрольно-пропускному пункті у Майорську. "Я бачила людей, які проходять через пункт пропуску, у тому числі з окупованих територій, я спілкувалася з тими, хто живе у довколишніх селах, вони належать до найуразливіших верств населення", - розповіла канадська міністерка на прес-конференції у Києві. За словами Бібо, люди у розмові з нею повторювали, що "хочуть лише одного - миру, бо тільки тоді зможуть відбудувати нормальне життя".

Марі-Клод Бібо також повідомила, що під час поїздки на Донбас зустрілася із командувачем Об'єднаних сил Сергієм Наєвим, який, за її словами, "продемонстрував відеодокази порушень режиму припинення вогню" з боку проросійських бойовиків.

Виклик для української влади

Як повідомив у коментарі DW посол Канади в Україні Роман Ващук, ініціатива внести поїздку на схід України до програми візиту Марі-Клод Бібо, була висунута канадською стороною, а "українське командування Об’єднаних сил цьому сприяло". Дипломат зауважив, що канадську делегацію найбільше вразила "невизначеність життя людей у сірій зоні, що є серйозним викликом для української влади". "У цій ситуації необхідно, щоб інструменти міжнародної допомоги та дії влади працювали спільно і гармонійно", - наголосив Роман Ващук і додав, що візит міністерки "дасть багато для розуміння канадським урядом і посольством Канади, якою має бути допомога сходу України".

Як повідомив у коментарі DW посол України в Канаді Андрій Шевченко, щороку Канада надає Києву близько 35 мільйонів канадських доларів у вигляді технічної допомоги, 5 мільйонів доларів – гуманітарної допомоги, і допомоги безпекового характеру на близько 12 мільйонів доларів.

Канадський уряд підтримуватиме права жінок

Під час прес-конференції у Києві Марі-Клод Бібо також оголосила, що благодійна організація "Український жіночий фонд" отримає 4,75 мільйона канадських доларів для реалізації проектів, "спрямованих на зміцнення жіночого руху в Україні". Ці кошти уряд Канади виділив у рамках реалізації Канадської феміністської стратегії міжнародної допомоги. "Соціологічні опитування свідчать про те, що українці готові вирішувати питання жіночої рівності та інклюзивності", - заявила Марі-Клод Бібо, додавши, що український уряд "успішно зміцнює гендерні механізми" в країні. Мінстерка ще раз наголосила, що Канада підтримуватиме українські організації, які відстоюють права жінок, бо "вважає їх агентами змін у демократичному суспільстві".

За словами Андрія Шевченка, нинішній канадський уряд прагне бачити у кожному міжнародному проекті "феміністичну складову, яка працювала б на зміцнення ролі жінок у суспільстві". "Тому українські організації, які працюють з канадською допомогою, повинні уважно поставитися до цієї умови", - сказав посол.