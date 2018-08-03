Канада і Саудівська Аравія залишаються на жорстких позиціях у суперечці

Канада не припинить тиснути на Саудівську Аравію через порушення прав людини. Про це ввечері в середу, 8 серпня, заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. "Дипломатичні переговори тривають. Однак, як сказала міністерка (закордонних справ Христя Фріланд - Ред.), і ми це повторимо, Канада завжди говоритиме сильно і чітко, публічно і приватно, щодо питань прав людини", - цитує Трюдо інформагенція Reuters. При цьому канадський прем'єр наголосив, що Оттава не хоче хоче "поганих відносин" з Ер-Ріядом.

Тим часом міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр заявив журналістам, що Канада припустилася "помилки" і повинна її "виправити". Якщо цього не буде зроблено, королівство вживатиме подальших заходів проти Канади. При цьому міністр не став уточнювати деталей щодо можливих нових кроків.

Окрім того, 8 серпня державні ЗМІ Саудівської Аравії повідомили, що королівство припиняє усі програми медичного обслуговування в Канаді і переводить пацієнтів-саудитів звідти до інших країн. Раніше повідомлялося про подібне припинення міжнародних освітніх програм. Саудівська Аравія також призупинила авіасполучення з Канадою.

Нагадаємо, дипломатична суперечка між Саудівською Аравією та Канадою виникла через те, що глава МЗС Канади Фріланд розкритикувала затримання саудівських правозахисників на батьківщині та закликала їх негайно звільнити. Ер-Ріяд вважає заклики до негайного звільнення "негідними і неприйнятними у відносинах між країнами".

Серед нещодавно затриманих у Саудівській Аравії активісток руху за права жінок - Самар Бадаві, сестра ув'язненого блогера Раефа Бадаві. Діти і дружина Бадаві живуть з 2013 року в Канаді.

За останні кілька місяців Саудівська Аравія провела низку реформ, спрямованих на лібералізацію суспільного життя, зокрема дозволила жінкам водити автомобілі та відновила роботу комерційних кінотеатрів.