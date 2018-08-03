 Канада і Саудівська Аравія залишаються на жорстких позиціях у суперечці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2018

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Новини

Канада і Саудівська Аравія залишаються на жорстких позиціях у суперечці

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна не припинить говорити про порушення прав людини у світі. Саудівська Аравія очікує від Канади "виправлення помилки".

Христя Фріланд та Джастін Трюдо

Христя Фріланд та Джастін Трюдо

Канада не припинить тиснути на Саудівську Аравію через порушення прав людини. Про це ввечері в середу, 8 серпня, заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. "Дипломатичні переговори тривають. Однак, як сказала міністерка (закордонних справ Христя Фріланд - Ред.), і ми це повторимо, Канада завжди говоритиме сильно і чітко, публічно і приватно, щодо питань прав людини", - цитує Трюдо інформагенція Reuters. При цьому канадський прем'єр наголосив, що Оттава не хоче хоче "поганих відносин" з Ер-Ріядом.

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Тим часом міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр заявив журналістам, що Канада припустилася "помилки" і повинна її "виправити". Якщо цього не буде зроблено, королівство вживатиме подальших заходів проти Канади. При цьому міністр не став уточнювати деталей щодо можливих нових кроків.

Окрім того, 8 серпня державні ЗМІ Саудівської Аравії повідомили, що королівство припиняє усі програми медичного обслуговування в Канаді і переводить пацієнтів-саудитів звідти до інших країн. Раніше повідомлялося про подібне припинення міжнародних освітніх програм. Саудівська Аравія також призупинила авіасполучення з Канадою.

Нагадаємо, дипломатична суперечка між Саудівською Аравією та Канадою виникла через те, що глава МЗС Канади Фріланд розкритикувала затримання саудівських правозахисників на батьківщині та закликала їх негайно звільнити. Ер-Ріяд вважає заклики до негайного звільнення "негідними і неприйнятними у відносинах між країнами".

Серед нещодавно затриманих у Саудівській Аравії активісток руху за права жінок - Самар Бадаві, сестра ув'язненого блогера Раефа Бадаві. Діти і дружина Бадаві живуть з 2013 року в Канаді.

За останні кілька місяців Саудівська Аравія провела низку реформ, спрямованих на лібералізацію суспільного життя, зокрема дозволила жінкам водити автомобілі та відновила роботу комерційних кінотеатрів.

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