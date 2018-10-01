Канада позбавила лідерку М'янми почесного громадянства

Канадський парламент у вівторок, 2 жовтня, позбавив лідерку М'янми Аун Сан Су Чжі почесного громадянства Канади за її причетність до переслідуваннія народу рохінджа. За це одноголосно проголосували всі члени Сенату. Палата представників одноголосно підтримала це рішення ще минулого тижня, повідомляє агентство AP.

Аун Сан Су Чжі отримала почесне громадянство Канади в 2007 році, а тепер стала першою особою, яку позбавили цієї символічної відзнаки. Канадський Сенат услід за Палатою представників також визнав, що вчинені військовими М'янми злочини проти рохінджа є геноцидом. "Ми маємо надіслати чіткий сигнал тут, у Канаді, та всьому світу, що якщо ти причетний до геноциду, тобі тут не раді. І точне не як почесній громадянці", - заявила сенаторка Ратна Омідвар.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2017 року група бойовиків рохінджа вчинила кілька нападів на поліцейських. У відповідь військові почали масштабну операцію в регіоні Ракхайн, де компактно мешкала нацменшина. ООН характеризує дії військових у М'янмі як "етнічні чистки". Від серпня 2017 року з М'янми до Бангладеш утекли близько 700 тисяч представників рохінджа. За різними оцінками, у М'янмі жили понад мільйон мусульман-рохінджа. Вони десятиліттями зазнають дискримінації в країні, де більшість населення - буддисти. Багато рохінджа не мають паспортів.