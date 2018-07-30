Канада: за крок до легалізації марихуани

Вже найближчим часом в Канаді виникне багатомільярдний легальний ринок марихуани. За даними уряду, у 2017 році мешканці країни витратили на купівлю нелегальної марихуани майже чотири мільярди євро.

З легалізацією "травки" Канада стане першою країною-членом Великої Сімки, в якій канабіс узаконять на національному рівні. Продаж цієї наркотичної речовини вже легалізований у США, однак не по всій країні, а лише у низці штатів. З 17 жовтня канадці отримають право купувати, володіти та споживати марихуану не лише з медичною, а з так званою рекреаційною метою - тобто "для розваги".

Проте марихуана надійде в продаж не одразу, а після перехідного періоду в 8-12 тижнів. Придбати її зможе кожен дорослий мешканець Канади (залежно від конкретної провінції з 18 чи 19 років), за приблизною ціною у 6,5 євро за грам. Особисте володіння буде обмежене 30 грамами. Крім того, новий закон дозволить вирощувати у власному помешканні не більше 4 кущів конопель для особистого вжитку.

Білий дим над акцієї прибічників легалізації марихуани поблизу парламенту Канади

Головне – ціна!

Легалізація канабісу була передвиборчою обіцянкою молодого прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, який раніше визнав, що сам 4-5 разів вживав марихуану, зокрема, вже у дорослому віці. "Ми отримаємо систему, яка віддалить наших підлітків від канабісу та позбавить прибутку організовану злочинність" - переможно заявив він після успішного голосування закону в парламенті.

І це справді можливо, вважає професор економіки Дюсельдорфського університету Юстус Гаукап (Justus Haucap), який раніше очолював комісію ФРН у справах монополій. Гаукап посилається на досвід американського штату Колорадо, де у 2014 році легалізували вживання марихуани з рекреаційною метою.

"Неможливо знищити чорний ринок за один день. Це забере деякий час", - визнає Гаукап, який саме займається розрахунками того, на скільки зростуть податкові надходження у бюджет ФРН у разі повної легалізації марихуани в країні (з 2017 року у Німеччині можна придбати канабіс в аптеці за рецептом - Ред.).

Сам Гаукап підтримує такий крок. Проте одночасно з легалізацією марихуани необхідно проводити інформаційні кампанії для роз’яснення негативних наслідків її вживання, зауважує експерт.

Легалізація марихуани дасть змогу контролювати якість продукції

Але наскільки охоче любителі марихуани відмовлятимуться від послуг чорного ринку, залежатиме від ціни марихауни. За словами Гаукапа, вона не повинна бути дуже високою.

Так, у Колорадо ціна канабісу після легалізації зросла на 10-20 відсотків порівняно з вартістю нелегального продукту. Поміж тим, офіційний дозвіл на продаж марихуани дасть змогу забезпечити контроль якості, бо куплений у дилера канабіс часто-густо розбавлений, містить пестициди та інші шкідливі домішки.

Занадто дешевим легальний канабіс також не повинен бути, адже канадська влада аж ніяк не прагне заоходити громадян до масового споживання "травки", вказує експерт.

Хто контролюватиме "конопляну свободу"?

Уряд Канади зможе регулювати ціну марихуани за допомогою податків. З жовтня 2018 року постачальники канабісу повинні будуть відраховувати в бюджет по одному долару за кожен збутий грам. Це крім НДС, котрий в Канаді становить 13 відсотків.

Новий закон став своєрідним прикладом децентралізації Канади в дії. Так, три чверті податкових надходжень від продажу марихуани залишаться на місцях. Уряд контролюватиме видачу ліцензій великим виробникам на національному рівні, а малим бізнесом буде опікуватися місцева влада.

Так само за провінцями залишається рішення того, де і в якій формі можна буде продавати марихуану. В одних регіонах можуть дозволити продаж тільки у державних крамницях, а в інших для подібних обмежень потрібно буде провести місцеві референдуми.

В Німеччині з 2017 року дозволене використання канабісу з медичною метою

Дефіцит чи перевиробництво марихуани?

Представники онлайн-платформи "New Cannabis Ventures", яка об’єднує виробників марихуани, очікують, що лібералізація ринку в Канаді призведе до її дефіциту.

Наразі ліцензовані виробники ледь задовольняють великий попит на медичний канабіс. За оцінками фахівців, решта продукції йде на експорт та не буде доступною на місцевому ринку.

Проте єдності в оцінках немає. Інші аналітики, навпаки, вважають, що в довгостроковій перспективі Канаді радше загрожує перевиробництво марихуани. Місцеві бізнеси з вирощення конопель час від часу оголошують про нарощення потужностей.

А на початку 2018 року на канадському ринку канабісу відбулось масштабне поглинання: виробник марихуани Aurora за 2,2 мільярда доларів придбав акції конкурента MedReleaf.

Як розвиватиметься ринок марихуани?

Подібні угоди відкривають великі перспективи, але криють у собі й немалі ризики. Тим не менше, великі виробники канабісу вирішили розширюватися. Лідерів галузі - компанії Aurora Cannabis та Canopy Growth - регулярно звинувачують у цілеспрямованому витісненні з ринку невеликих гравців.

За даними аналітичної компанії New Frontier, споживання конопель на душу населення в Канаді вище, ніж у США. А до 2025 року загальний обіг канадського ринку марихуани може сягнути майже шести мільярдів доларів.

Крім того, у США легалізація марихуани призвела і до пожвавлення на ринку праці – в низці американських штатів було створено майже 300 тисяч нових робочих місць. Того ж очікують і в Канаді - особливо якщо взяти до уваги той факт, що, на відміну від американських компаній, канадським виробникам марихуани не забороняється постачати продукцію на експорт.

Окрім податкових надходжень і нових робочих місць, уряд Канади робить ставку і назростання значення марихуани у світі.Дедалі більше країн починають виробляти медичний канабіс.

Так, у Німеччині вирощення медичних конопель буксує через жорстке державне регулювання, проте місцеві аптеки не залишилися без товару - вони отримують марихуану з Канади та Нідерландів.