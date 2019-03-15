Канада запровадила санкції проти РФ через Крим, Донбас і Керченську кризу

Уряд Канади у п'ятницю, 15 березня, запровадив санкцій проти 114 осіб та 15 компаній через агресію Росії в Україні. Обмежувальні заходи запроваджуються проти осіб, причетних до анексії Криму, захоплення українських моряків в Керченській протоці та дестабілізації ситуації на Сході України. Санкції запроваджені у координації з США та Європейським Союзом.

"Канада та її союзники незмінно підтримують суверенітет та територіальну цілісність України. Провокації Росії в Керченській протоці та її незаконне вторгнення та триваюча окупація Криму не залишаться непоміченими", - заявила міністерка закордонних справ країни Христя Фріланд. Вона також закликала Росію звільнити 24 українських моряків та повернути захоплені українські кораблі.

У "чорний список" Канади потрапили, зокрема, глава правління "Газпромбанку" Андрій Акімов, заступник міністра енергетики РФ Андрєй Черезов, губернатор Тульської області Олексій Дюмінт. Серед російських компаній під санкції потрапили авіабудівна компанія "МиГ", "Оборонлогистика", "Стройгазмонтаж" та інші.

Як повідомлялось, раніше персональні санкції за агресію Росії в Керченській протоці проти восьми російських громадян запровадив Європейський Союз. Вказаним особам заборонений на в'їзд на територію ЄС, а їхні активи у європейських банках заморожені. Своєю чергою США запровадили санкції проти восьми російських громадян та шести компаній. Обмежувальні заходи були запроваджені через їхню роль у захопленні українських кораблів та моряків в Керченській протоці, анексії Криму в 2014 році та підтримці нелегітимних виборів на Донбасі.