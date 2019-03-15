 Канада запровадила санкції проти РФ через Крим, Донбас і Керченську кризу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.03.2019

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Новини

Канада запровадила санкції проти РФ через Крим, Донбас і Керченську кризу

Під обмежувальні заходи Канади потрапили 114 громадян та 15 компаній, які причетні до захоплення українських моряків в Чорному морі, анексії Криму та дестабілізації ситуації на Сході України.

Канада запровадила персональні санкції проти проти РФ

Канада запровадила персональні санкції проти проти РФ

Уряд Канади у п'ятницю, 15 березня, запровадив санкцій проти 114 осіб та 15 компаній через агресію Росії в Україні. Обмежувальні заходи запроваджуються проти осіб, причетних до анексії Криму, захоплення українських моряків в Керченській протоці та дестабілізації ситуації на Сході України. Санкції запроваджені у координації з США та Європейським Союзом.

"Канада та її союзники незмінно підтримують суверенітет та територіальну цілісність України. Провокації Росії в Керченській протоці та її незаконне вторгнення та триваюча окупація Криму не залишаться непоміченими", - заявила міністерка закордонних справ країни Христя Фріланд. Вона також закликала Росію звільнити 24 українських моряків та повернути захоплені українські кораблі.

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В офіційному віснику ЄС наведені імена росіян, на яких накладені санкції через агресію в Азовському морі. (15.03.2019)

Персональні санкції ЄС за агресію у Керченській протоці не змусять Кремль звільнити заарештованих українських моряків, вважають експерти. Утім, і більш жорстких обмежувальних заходів щодо РФ від ЄС чекати не варто. (15.03.2019)

У "чорний список" Канади потрапили, зокрема, глава правління "Газпромбанку" Андрій Акімов, заступник міністра енергетики РФ Андрєй Черезов, губернатор Тульської області Олексій Дюмінт. Серед російських компаній під санкції потрапили авіабудівна компанія "МиГ", "Оборонлогистика", "Стройгазмонтаж" та інші.

Як повідомлялось, раніше персональні санкції за агресію Росії в Керченській протоці проти восьми російських громадян запровадив Європейський Союз. Вказаним особам заборонений на в'їзд на територію ЄС, а їхні активи у європейських банках заморожені. Своєю чергою США запровадили санкції проти восьми російських громадян та шести компаній. Обмежувальні заходи були запроваджені через їхню роль у захопленні українських кораблів та моряків в Керченській протоці, анексії Криму в 2014 році та підтримці нелегітимних виборів на Донбасі.

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Нові санкції США щодо Росії: проти кого і за що? (27.08.2018)

Посилання в інтернеті

Санкційний список Канади

Аудіо й відео до теми

Нові санкції США щодо Росії: проти кого і за що? (27.08.2018)  

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