Канада запевнила Україну в непохитній підтримці, продовжила військову місію

Міністри оборони і закордонних справ Канади у понеділок, 18 березня, оголосили про продовження військової навчальної місії в Україні. "Україна може й надалі розраховувати на непохитну підтримку Канади", - заявила міністерка закордонних справ Канади Христя Фріланд, цитує агенція AFP. Вона додала, що "важливо надіслати потужне послання Україні, народу України та міжнародній спільноті, що вторгнення в Крим та анексія Криму є грубим порушенням міжнародного права".

Діяльність місії UNIFIER полягає в підготовці підрозділів ЗСУ відповідно до стандартів і принципів НАТО. У рамках місії UNIFIER близько 200 канадських військових продовжать вишкіл підрозділів ЗСУ, зокрема, щодо надання першої медичної допомоги в бою, розмінування вибухових пристроїв, виживання в умовах бою. тощо Поетапне навчання здійснюється на ротаційній основі в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії Сухопутних військ в Яворівському районі Львівської області.

Місія триває з вересня 2015 року, тепер її продовжено до кінця березня 2022-го. Загалом інструктори з Канади за час своєї роботи провели тренування близько 11 тисяч солдатів української армії.

В українському міністерстві оборони назвали продовження місії UNIFIER "потужним сигналом щодо підтримки України з боку Канади".

Також Канада продовжила свою військову навчальну місію в Іраку, де 250 військових продовжать навчати та консультувати сили безпеки.