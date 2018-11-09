 Канада запевнила Україну в непохитній підтримці, продовжила військову місію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2019

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Новини

Канада запевнила Україну в непохитній підтримці, продовжила військову місію

Близько 200 канадських військових ще три роки тренуватимуть підрозділи ЗСУ. Міністерка закордонних справ Канади заявила про непохитну підтримку України з боку Оттави.

Міністр оборони Канади Гарджит Саджан і міністерка закордонних справ Христя Фріланд

Міністр оборони Канади Гарджит Саджан і міністерка закордонних справ Христя Фріланд

Міністри оборони і закордонних справ Канади у понеділок, 18 березня, оголосили про продовження військової навчальної місії в Україні. "Україна може й надалі розраховувати на непохитну підтримку Канади", - заявила міністерка закордонних справ Канади Христя Фріланд, цитує агенція AFP. Вона додала, що "важливо надіслати потужне послання Україні, народу України та міжнародній спільноті, що вторгнення в Крим та анексія Криму є грубим порушенням міжнародного права". 

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Канада засуджує анексію Росією українського Криму та закликає звільнити українців, ув'язнених у РФ за політичними мотивами. (28.07.2018)

Участь Канади у навчальній місії UNIFIER продовжена урядом країни до кінця березня 2019 року. (07.03.2017)

Діяльність місії UNIFIER полягає в підготовці підрозділів ЗСУ відповідно до стандартів і принципів НАТО. У рамках місії UNIFIER близько 200 канадських військових продовжать вишкіл підрозділів ЗСУ, зокрема, щодо надання першої медичної допомоги в бою, розмінування вибухових пристроїв, виживання в умовах бою. тощо Поетапне навчання здійснюється на ротаційній основі в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії Сухопутних військ в Яворівському районі Львівської області. 

Місія триває з вересня 2015 року, тепер її продовжено до кінця березня 2022-го. Загалом інструктори з Канади за час своєї роботи провели тренування близько 11 тисяч солдатів української армії.

В українському міністерстві оборони назвали продовження місії UNIFIER "потужним сигналом щодо підтримки України з боку Канади".

Також Канада продовжила свою військову навчальну місію в Іраку, де 250 військових продовжать навчати та консультувати сили безпеки.

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