 Канада заборонить одноразовий пластик з 2021 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.06.2019

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Новини

Канада заборонить одноразовий пластик з 2021 року

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив про наміри уряду країни з 2021 року заборонити одноразові пластикові вироби. За словами Трюдо, на такі дії його уряд надихнув Європарламент.

Канада заборонить одноразовий пластик з 2021 року, запевнив Джастін Трюдо (на фото)

Канада заборонить одноразовий пластик з 2021 року, запевнив Джастін Трюдо (на фото)

Починаючи з 2021 року, Канада відмовиться від використання одноразового пластику, повідомив прем'єр Джастін Трюдо у понеділок, 10 червня. Він назвав зменшення використання пляшок, пластикових трубочок та пакетів, які забруднюють океан, "глобальним викликом".

"Мені дуже приємно оголосити, що з 2021 року Канада заборонить шкідливі одноразові пластикові вироби від узбережжя до узбережжя", - цитує Трюдо агенція AFP. За його словами, наразі у Канаді переробляється менше 10 відсотків відходів з пластику. Які саме вироби потраплять під заборону, - визначать на основі наукової експертизи, але в уряді країни очікують, що з 2021 року обмеження зачеплять пластикові пляшки, трубочки, пакети, столові прибори тощо.

Прем'єр Канади зазначив, що його уряд бере приклад з Європейського парламенту, який у березні 2019 року заборонив одноразові пластикові вироби, які можна замінити альтернативними. "Багато інших країн це роблять, і Канада буде однією з них, - сказав Трюдо. - Це - великий крок, але ми знаємо, що можемо це зробити 2021 року".

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Європейський досвід заборони пластику

У травні Рада ЄС схвалила директиву, яка передбачає заборону в ЄС деяких одноразових пластикових виробів, для яких існує альтернатива. Це затвердження є заключним етапом процедури ухвалення відповідної директиви, за яку раніше проголосував Європарламент.

Тепер уряди країн-членів ЄС мають два роки, щоб привести свої національні законодавства у відповідність до нових норм.

За даними Єврокомісії, заборонені новими правилами одноразові вироби становлять 70 відсотків відходів, що потрапляють до океанів світу, і загрожуть дикій природі та рибним ресурсам. Щороку близько мільйона птахів і понад сто тисяч морських ссавців на планеті потерпають від травм або гинуть, заплутавшись у пластику чи проковтнувши його.

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