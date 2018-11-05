 Канада вибачилася за відмову прийняти втікачів від Голокосту в 1939 році | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.11.2018

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Новини

Канада вибачилася за відмову прийняти втікачів від Голокосту в 1939 році

У 1939 році Канада не прийняла корабель з біженцями-євреями з Європи, після чого багато з них загинули. Джастін Трюдо попросив вибачення за тодішнє рішення канадського уряду.

Джастін Трюдо висловив вибачення у парламенті Канади

Джастін Трюдо висловив вибачення у парламенті Канади

DW.COM

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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у середу, 7 листопада, попросив вибачення за відмову канадського уряду в 1939 році прийняти корабель з 907 німецькими євреями, які тікали від переслідувань з боку нацистського режиму. Після того, як Канада, США та інші країни Америки відмовилися прийняти корабель, він повернувся до Європи, де значна кількість його пасажирів пізніше загинула внаслідок Голокосту.

"Сьогодні я порушую питання вибачень, які давно мали бути висловлені євреям-біженцям, яких Канада завернула, - цитує інформагенція dpa слова Трюдо. - Хоча пройшли десятиліття з того часу, коли ми відвернулися від євреїв-біженців, час жодним чином не омив Канаду від її вини і не зменшив тягар нашого сорому". Перед своїм виступом Трюдо зустрівся з жінкою, яка була на завернутому Канадою кораблі. Усього під час Голокосту нацистами було знищено близько шести мільйонів євреїв.

Водночас канадський прем'єр засудив сучасні прояви антисемітизму в світі. Стрілянину 27 жовтня у синагозі в американському штаті Пенсильванія Трюдо назвав "трагічним нагадуванням", що антисемітизм досі існує в Канаді та деінде в світі. Прем'єр закликав громадян своєї країни протистояти таким "ксенофобським та антисемітським переконанням".

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