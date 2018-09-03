 Каліфорнія планує до 2045 року повністю перейти на чисту електроенергію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Каліфорнія планує до 2045 року повністю перейти на чисту електроенергію

До 2030 року виробники електроенергії у Каліфорнії мають збільшити її частку з відновлювальних джерел до 60 відсотків, а до 2045 року - довести цей показник до 100 відсотків.

Сонячна електростанція в Каліфорнії, США

Сонячна електростанція в Каліфорнії, США

Американський штат Каліфорнія поставив за мету до 2045 року повністю перейти на використання електроенергії лише з відновлювальних джерел. Відповідний законодавчий акт підписав у понеділок, 10 вересня, губернатор штату Джеррі Браун.

Браун позиціонує Каліфорнію як світового лідера руху на захист клімату та за зменшення обсягів викидів парникових газів. Підписання документа відбулося за кілька днів до відкриття міжнародної конференції щодо захисту клімату, що пройде у Сан-Франциско 12-14 вересня.

DW.COM

Побудована компанією Tesla у штаті Південна Австралія літій-іонна акумуляторна батарея здатна забезпечити електроенергією 30 тисяч будинків протягом однієї години. (01.12.2017)

Уже в 2050 році вся електроенергія в світі могла б вироблятися з відновлюваних джерел. Що потрібно для глобального енергетичного переосмислення та звідки саме братиметься струм, з'ясовувала DW. (13.11.2017)

Під заявою з закликом відмовитись від виробництва електроенергії з вугілля поставили свої підписи представники понад 50-ти німецьких компаній та об'єднань. (07.11.2017)

Згідно із документом, каліфорнійські компанії-виробники електроенергії до 2030 року мають збільшити до щонайменше 60 відсотків - на 10 відсотків більше, ніж зараз - частку електроенергії, отриману із використанням сонця, вітру та інших відновлювальних джерел, інформує агенція AP. Після цього, до 2045 року, метою буде довести цей показник до 100 відсотків. Утім, це буде лише ціллю, і у разі провалу цих амбітних планів жодних санкцій підписаний губернатором штату документ не передбачає.

"Це не буде легко та не станеться одразу, але це має бути зроблено. Каліфорнія має намір зробити усе необхідне, щоб протидіяти екзистенційній загрозі, яку становлять зміни клімату", - заявив Джеррі Браун.

Утім, критики зауважують, що мета перейти на використання стовідсотково читої електроенергії є нереалістичною, і застерігають, що наслідком може стати підвищення вартості електрики для підприємств та населення.

Дивитись відео 02:14
Now live
02:14 хв

Електроенергія з сили морських хвиль - експеримент в іспанському селі (19.06.2018)

Аудіо й відео до теми

Електроенергія з сили морських хвиль - експеримент в іспанському селі (19.06.2018)  

Також за темою

Deutschland Kronsberg Menschen vor Sonnenuntergang

Активіст про зміну клімату: Наші діти житимуть майже в пеклі 07.11.2016

Питання зміни клімату залишилося в тіні виборів президента США. Тим часом у Марокко проходить всесвітня конференція, присвячена боротьбі з потеплінням. Тема вкрай нагальна, наголошує активіст Білл Маккіббен.

USA Donald Trump Besuch im Gerald Ford Presidential Museum in Michigan

Чого ж, власне, хоче Дональд Трамп 09.11.2016

Під час передвиборчої боротьби Дональд Трамп багато говорив про те, чого він прагне досягти. Заяв і обіцянок було багато і вони часто суперечили одна одній. То що ж конкретно пообіцяв Трамп своїм виборцям?

Deutschland COP23 UN Klimakonferenz in Bonn

Найцікавіше про Кліматичну конференцію ООН у Бонні 06.11.2017

23-я Конференція ООН щодо змін клімату відбувається в Бонні за участі відомих політиків та зірок. DW, з вікон якої можна розгледіти павільйони конференції, зібрала факти про цю подію.

Реклама

Докладно

Розвідувальний літак німецького Бундесверу Tornado

Чи воюватиме Бундесверу проти Асада?

Що робити, якщо Башар Асад застосує хімічну зброю у провінції Ідліб? ФРН може взяти участь в операції у відповідь.  

Diesel - Fahrverbot - Dieselgipfel (Getty Images/M. Renders)

Вирішальний момент для дизельних автомобілів в Німеччині

Заборона суду на в'їзд дизельних автомобілів у Франкфурт вимагає від уряду Анґели Меркель негайних рішень. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  