Каліфорнія планує до 2045 року повністю перейти на чисту електроенергію

Американський штат Каліфорнія поставив за мету до 2045 року повністю перейти на використання електроенергії лише з відновлювальних джерел. Відповідний законодавчий акт підписав у понеділок, 10 вересня, губернатор штату Джеррі Браун.

Браун позиціонує Каліфорнію як світового лідера руху на захист клімату та за зменшення обсягів викидів парникових газів. Підписання документа відбулося за кілька днів до відкриття міжнародної конференції щодо захисту клімату, що пройде у Сан-Франциско 12-14 вересня.

Згідно із документом, каліфорнійські компанії-виробники електроенергії до 2030 року мають збільшити до щонайменше 60 відсотків - на 10 відсотків більше, ніж зараз - частку електроенергії, отриману із використанням сонця, вітру та інших відновлювальних джерел, інформує агенція AP. Після цього, до 2045 року, метою буде довести цей показник до 100 відсотків. Утім, це буде лише ціллю, і у разі провалу цих амбітних планів жодних санкцій підписаний губернатором штату документ не передбачає.

"Це не буде легко та не станеться одразу, але це має бути зроблено. Каліфорнія має намір зробити усе необхідне, щоб протидіяти екзистенційній загрозі, яку становлять зміни клімату", - заявив Джеррі Браун.

Утім, критики зауважують, що мета перейти на використання стовідсотково читої електроенергії є нереалістичною, і застерігають, що наслідком може стати підвищення вартості електрики для підприємств та населення.