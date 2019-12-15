 Календарна реформа в Україні: коли відзначати Різдво? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 27.12.2019

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Україна

Календарна реформа в Україні: коли відзначати Різдво?

Можливість переходу на святкування Різдва Христового 25 грудня знову активно обговорюють в Україні з подання ПЦУ. Хто готовий до календарних реформ, а хто - ні?

Різдво у Львові

Різдво у Львові (архівне фото)

Святкові приготування в Україні зазвичай розпочинаються за два тижні до Нового року. Відкрити різдвяні ярмарки, прикрасити міста та "запалити" ялинки намагаються напередодні 19 грудня, коли відзначають День Святого Миколая Чудотворця. Інтерес до купівлі ялинок зростає щодня із наближенням свят, розповідає продавщиця пані Надія. Вона приїхала на сезонну роботу до столиці із Бердичева Житомирської області.

Такі ярмарки у Києві офіційно тривають з 16 до 31 грудня. "А раніше і не потрібно, бо до свят ще далеко", - пояснює жінка. Сама вона відзначає Різдво 7 січня, а 25 грудня називає "католицьким" Різдвом. "Я лише за сьоме число, а як же по-іншому, ми ж православні українці", - говорить жінка.

Ялинки у Києві

Ялинки у Києві на будь-який смак

Одне Різдво і три календарі

Не всі в Україні категоричні щодо дати святкування за Юліанським календарем 7 січня. Дедалі частіше і у церковному, і у громадському середовищах порушують питання так званої календарної реформи з можливістю відзначати релігійні свята за новим стилем, як це відбувається у більшості помісних церков. Зараз українські православні живуть за найдавнішим календарем, який запровадили ще в 45 році до н.е. Ним послуговуються також Російська, Єрусалимська, Сербська, Грузинська, а віднедавна і Польська православні церкви. Більшість римо-католиків використовують новіший Григоріанський календар, запроваджений у XVI столітті. Найновіший - новоюліанський - розробили у 1923 році як свою відповідь "католицькому", і зараз ним користуються дев'ять автокефальних православних церков.

Кутя на Святвечір

Кутя на Святвечір

Дати у ньому майже повністю збігаються з григоріанським, однак серед православних його вважають ще більш точним. Саме за цими останніми двома календарями дата Різдва Христового припадає на 25 грудня. "Україна психологічно і ментально відчуває дискомфорт в тому, що у нас святкують Різдво якось не так як абсолютна більшість усього світу", - коментує DW очільник департаменту у справах релігій та національностей міністерства культури України Андрій Юраш. Він наголошує, що дата святкування одного із найважливіших християнських свят не є "абсолютним правилом" і більшість церков продемонстрували це, перейшовши на новий календар. "Тому, звісно, все більше й більше є усвідомлення того, що мабуть треба і в Україні робити цю календарну реформу", - додає релігієзнавець.

Церковна реформа: хто за і проти

Ще у 2017 році в Україні на офіційному рівні проголосили 25 грудня неробочим святковим днем. Тоді це пояснювали тим, що в Україні третина релігійних організацій (католицьких і протестантських) святкує саме цього числа. Нині ж про імовірність календарної реформи заговорили й у новоствореній Православній церкві України (ПЦУ), вірними якої, за останніми соцопитуваннями Центру Разумкова, вважають себе 20,3 відсотка з-поміж усіх православних.

Предстоятель ПЦУ Епіфаній неодноразово заявляв, що не проти святкувати за новим стилем разом з більшістю помісних церков, однак має бути врахована думка парафіян. З подібними заявами виступав ще раніше глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук). В УГКЦ також послуговуються юліанським календарем і святкують Різдво 7 січня.

Водночас в УПЦ МП церковні зміни видаються неможливими, говорять опитані DW експерти. "Для російської церкви, для Московського патріархату дотримання старого календаря є одним із базових принципів збереження їхньої ідентичності, відмежування від інших традицій", - підкреслює Андрій Юраш.

Спасо-Преображенський собор проводитиме літургію 25 грудня

Спасо-Преображенський собор проводитиме літургію 25 грудня

Ця церква уже формує думку своїх вірян про несприйняття дати 25 грудня саме як такої, що є "католицькою". Тож відстоювання дати 7 січня трактується ними як фактор "стояння за віру", - вважає провідний науковий співробітник інституту філософії НАН України, релігієзнавець Олександр Саган. Щодо протестантських церков, які святкують в Україні за старим стилем, то вони чекатимуть реальних дій більшості християн і прислухатимуться до неї, розмірковує експерт.

Нові дати як загроза"розколу"

Перехід на святкування Різдва 25 грудня не може бути одноразовим актом, тобто рішенням керівних органів церкви, вважає Олександр Саган. На його думку, цей процес повинен давати вірянам можливість святкувати в обидві дати, інакше обов’язково постане проблема "старостильників".

Андрій Юраш пояснює, що, наприклад, у Греції та Румунії, де церкви перейшли на новий календар, лишилися великі групи тих, хто не погодився зі змінами. "В окремих греко-католицьких спільнотах також відбулося розділення. Наприклад, у Вашингтоні, де більшість перейшла на новий стиль, зберігається якась частина тих, хто хоче дотримуватися старого календаря", - продовжує експерт. Саме таких "розколів" і побоюються в УПЦ і УГКЦ, а тому про ймовірну реформу говорять дуже обережно.

Єпископ Православної Церкви України, митрополит Переяславський і Вишневський Олександр (Драбинко) вважає, що доцільніше було би, щоб кожна парафія визначалася зі своїм календарним святкуванням самостійно. "Як хочуть люди, так нехай і святкують... Ця подія позачасова", - коментує він у розмові з DW.

Тим часом у окремих парафіях уже готові проводити дві різдвяні служби на прохання вірян. У столичному Спасо-Преображенському соборі, де настоятелем є митрополит Олександр, 25 грудня також звершуватиметься літургія. "За Юліанським календарем це ми святкуємо пам'ять святителя Спиридона Триміфунтського. Але якщо до нас хтось навідається із тих спільнот, які відзначають за новоюліанським календарем, нехай моляться як на Різдво, захочуть заспівати колядки - будь ласка, немає проблем. Так уже було не один рік, я абсолютно підтримую це", - каже єпископ.

Дивитись відео 02:15

Коли українцям святкувати Різдво - 25 грудня чи 7 січня? (23.12.2019)

  • Різдвяний ярмарок у Кельні

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    Кельн, Німеччина

    Різдвяний ярмарок поблизу Кельнського собору щороку відвідують до чотирьох мільйонів гостей. Він вважається одним із найулюбленіших різдвяних ярмарків Німеччини. Окрім продавців найрізноманітнішого краму - часто ручної роботи - святковий настрій забезпечують більше ста заходів на сцені. Відвідини ярмарку можна віртуально спланувати за допомогою мобільного додатку.

  • Різдвяний ярмарок у польському Кракові

    Найкрасивіші різдвяні ярмарки Європи

    Краків, Польща

    Цей різдвяний ярмарок знаходиться у старому середмісті Кракова. Чиє серце не зігріється завдяки тутешній романтичній архітектурі, тому напевно допоможе польська горілка. Головною принадою ярмарку безперечно є щорічний конкурс вертепів. Він відбувається ще з 1937 року у перший четвер грудня .

  • Різдвяний ярмарок в австрійському Відні

    Найкрасивіші різдвяні ярмарки Європи

    Відень, Австрія

    Старовіденський ярмарок дитяти Христа відбувається на історичній ринковій площі перед Шотландською церквою в австрійській столиці. Окрім 46-метрового різдвяного вертепу, який є найдовшим в Австрії, ярмарок приваблює ще й майстерними виробами художнього промислу. Він виник 1987 року як протиставлення комерціалізації різдвяних ярмарків. Схоже на те, що спроба виявилася вдалою.

  • Різдвяний ярмарок у швейцарському Базелі

    Найкрасивіші різдвяні ярмарки Європи

    Базель, Швейцарія

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  • Різдвяний ярмарок у французькому Страсбурзі

    Найкрасивіші різдвяні ярмарки Європи

    Страсбург, Франція

    Ярмарок у Страсбурзі цьогоріч відзначає 446-річчя! Це найстаріший різдвяний ярмарок Франції. Його особливістю є те, що типові дерев'яні ятки розміщені не лише поблизу Страсбурзького собору, а й у багатьох інших місцях у місті, кожне з яких славиться чимось особливим.

  • Різдвяний ярмарок у бельгійському Брюгге

    Найкрасивіші різдвяні ярмарки Європи

    Брюгге, Бельгія

    Усе освітлення середньовічного бельгійського міста сприяє створенню святкової різдвяної атмосфери. Яскраві гірлянди прикрашають фасади будинків і роблять вечірнє місто просто чарівним. Довкола ринкової площі стоять карети з кіньми, на яких можна проїхатися святково вбраними вулицями.

  • Різдвяний ярмарок в іспанському Мадриді

    Найкрасивіші різдвяні ярмарки Європи

    Мадрид, Іспанія

    Мадридський різдвяний ярмарок розміщується на Пласа Майор. В Іспанії кульмінація дійства припадає на 6 січня (на відміну від, наприклад, Німеччини, де ярмарки згортають вже 24 грудня) - цього дня відбувається процесія трьох царів. В Іспанії саме вони приносять подарунки на Різдво. Щороку на вуличне святкування до Мадрида приїздять тисячі туристів. Парад наживо транслюють по телебаченню.

  • Різдвяний ярмарок в Лондоні

    Найкрасивіші різдвяні ярмарки Європи

    Лондон, Великобританія

    Німецький різдвяний ярмарок - популярний експортний продукт. І Лондон - яскраве підтвердження цього. Ярмарок тут створений за німецьким зразком - із притаманними йому "баварськими гірками" та "німецькими сосисками". "Чортове колесо" та ковзанка роблять різдвяне шоу ідеальним. Неабиякою популярністю користується сад льодових скульптур "Чарівне крижане королівство".

  • Різдвяний ярмарок в Гетеборзі, Швеція

    Найкрасивіші різдвяні ярмарки Європи

    Гетеборг, Швеція

    Різдвяний ярмарок у Гетеборзі є найбільшим у Швеції і вважається особливо чарівним. П'ять мільйонів різдвяних вогників створюють святковий настрій у місті. Шведські ласощі, музичні й театральні дійства, поїздки на запряжених оленями санях - тут є все. Організатори заходу мають неабиякий досвід у створенні атмосфери для розваг, адже влітку на цьому майданчику діє парк атракціонів.

  • Різдвяний ярмарок у німецькому Нюрнберзі

    Найкрасивіші різдвяні ярмарки Європи

    Нюрнберг, Німеччина

    "Пані та панове, які колись були дітьми, сьогодні знову станете ними", - говорить маленький Ісус, відкриваючи нюрнберзький ярмарок дитяти Христа. Він є одним із найстаріших у світі - перші згадки про ярмарок датуються 1628 роком. Тут можна придбати як різдвяні прикраси, так і нюрнберзькі пряники - традиційні сезонні ласощі.

    Автор: Андреас Кірхгофф, Інна Завгородня


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Коли відзначати Різдво?

В Україні обговорюють можливість переходу на святкування Різдва Христового 25 грудня.  

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