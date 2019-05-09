 Казкова Німеччина: 10 місць, які варто відвідати (фотогалерея) | Інформація та корисні поради туристам у Німеччині | DW | 10.05.2019

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Вікно в Німеччину

Казкова Німеччина: 10 місць, які варто відвідати (фотогалерея)

Містичні пейзажі, чарівні озера та замки - Німеччина може цілком називатися казковою країною. Представляємо десять чарівних місць, які справді існують.

  • Бремен

    10 казкових місць, які варто відвідати в Німеччині

    Бремен

    Події у багатьох казках братів Ґрімм відбуваються в Німеччині. Одна з їхніх найвідоміших історій розповідає про осла, собаку, кота та півня, які прямують до Бремена, щоб стати там міськими музикантами. Самі вони до міста так і не дійшли, але їхня статуя стоїть поряд із будівлею бременської мерії з 1953 року. Хоча, казка значно старша: у 2019 вона відсвяткувала свій 200-річний ювілей.

  • Марбург

    10 казкових місць, які варто відвідати в Німеччині

    Марбург

    1975 року відкрито особливий туристичний маршрут, в основу якого лягли місця, де жили брати Ґрімм, а також ті місця, які згадуються в їхніх казках. Бремен - одна з багатьох зупинок на 600-кілометровому маршруті. Інша знаходиться у Марбургу (на фото): брати навчалися у цьому казковому середньовічному місті.

  • Ракотцький міст

    10 казкових місць, які варто відвідати в Німеччині

    Ракотцький міст

    Ракотцький міст, який за його конструкцію називають також чортовим мостом, виглядає настільки шалено і романтично, що неважко прийняти його за перехід до світу казок. Але цей міст цілком реальний і розташовується у парку рододендронів Кромлау, що лежить між Коттбусом та Герліцем. Містична арка мосту щороку притягує тисячі туристів. Хоча реставраційні роботи тут триватимуть до 2020 року.

  • Ельбські пісковикові скелі

    10 казкових місць, які варто відвідати в Німеччині

    Ельбські пісковикові скелі

    Тут що, живуть ельфи або гноми? Цей казковий пейзаж можна побачити не у Середзем'ї або Вестеросі, а у Саксонії поблизу Дрездена. Ельбські пісковикові гори також відомі як Саксонська Швейцарія. Їхні химерні форми утворилися завдяки морським відкладенням під час Крейдового періоду. Тут знімали "Хроніки Нарнії" та "Гензель і Ґретель".

  • Замок Нойшванштайн

    10 казкових місць, які варто відвідати в Німеччині

    Замок Нойшванштайн

    Замок Нойшвайнштайн на краю Альп настільки магічний, що Волт Дісней використав його як модель для Замка сплячої красуні в Діснейленді. Нойшвайнштайн був збудований у 1869 році королем Баварії Людвігом ІІ як ідеалізована репрезентація середньовічного лицарського замку. Король, який не дуже любив спілкуватися з іншими, прагнув мати місце, де він міг би втекти у світ казок та міфів.

  • Ротенбург-на-Таубері

    10 казкових місць, які варто відвідати в Німеччині

    Ротенбург-на-Таубері

    Це невелике містечко у Баварії наче з'явилось із книжки з казками. Ротенбург - це чистий романтизм: фахверкові будинки, виткі алеї, захисні башти та довга фортефікаційна стіна. Щороку більше 2 мільйонів гостей з усього світу відвідують це середньовічне місто на річці Таубер.

  • Блаутопф у Блаубойрені

    10 казкових місць, які варто відвідати в Німеччині

    Блаутопф у Блаубойрені

    Блаутопф - це назва ідилічного джерела у землі Баден-Вюртемберг, яке згадується в багатьох міфах та легендах. Кам'яна скульптура на березі водоймища з яскравої синьо-зеленою водою нагадує про "історію прекрасної Лау", водяної німфи, яка біля джерела Блаутопф вчилася сміятися. Кажуть, і сьогодні її можна інколи побачити в глибині озера.

  • Замок Ліхтенштайн

    10 казкових місць, які варто відвідати в Німеччині

    Замок Ліхтенштайн

    Цей магічний замок називають "казковим замком Вюртембергу". Недивно, що тут знімали німецький фільм-казку "Спляча красуня". Цей неоготичний замок було збудовано у середині ХІХ століття на фундаменті, який залишався із середньовічних часів. Замок височіє на велетенській скелі над містечком Хонау у Швабському Альбі. Відвідати його можна тільки в рамках екскурсії.

  • Казкові гроти Заарфельда

    10 казкових місць, які варто відвідати в Німеччині

    Казкові гроти Заарфельда

    Казкові гроти Заарфельда випромінюють містичну ауру. Вони постали сотні років тому внаслідок гірничих розробок у Туринзьких сланцевих горах. З часом підземні кімнати перетворились на сталактитові печери, які у 1993 році увійшли до книги рекордів Гіннеса як "найкольоровіші печери в світі".

  • Місце шабашу відьом у горах Гарц

    10 казкових місць, які варто відвідати в Німеччині

    Місце шабашу відьом у горах Гарц

    Казки не були би казками, якби в них не було злих персонажів. Їх можна побачити і в реальному житті! Для цього треба відправитись у гори Гарц у ніч з 30 квітня на 1 травня. Тут у Вальпургієву ніч в долині річки Боден (на фото), яка бере свій початок на схилах вершини Брокен, а також і на самій цій вершині відьми та чорт влаштовують свій шабаш.

    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ, Мустафа Османов


  • Бремен

    10 казкових місць, які варто відвідати в Німеччині

    Бремен

    Події у багатьох казках братів Ґрімм відбуваються в Німеччині. Одна з їхніх найвідоміших історій розповідає про осла, собаку, кота та півня, які прямують до Бремена, щоб стати там міськими музикантами. Самі вони до міста так і не дійшли, але їхня статуя стоїть поряд із будівлею бременської мерії з 1953 року. Хоча, казка значно старша: у 2019 вона відсвяткувала свій 200-річний ювілей.

  • Марбург

    10 казкових місць, які варто відвідати в Німеччині

    Марбург

    1975 року відкрито особливий туристичний маршрут, в основу якого лягли місця, де жили брати Ґрімм, а також ті місця, які згадуються в їхніх казках. Бремен - одна з багатьох зупинок на 600-кілометровому маршруті. Інша знаходиться у Марбургу (на фото): брати навчалися у цьому казковому середньовічному місті.

  • Ракотцький міст

    10 казкових місць, які варто відвідати в Німеччині

    Ракотцький міст

    Ракотцький міст, який за його конструкцію називають також чортовим мостом, виглядає настільки шалено і романтично, що неважко прийняти його за перехід до світу казок. Але цей міст цілком реальний і розташовується у парку рододендронів Кромлау, що лежить між Коттбусом та Герліцем. Містична арка мосту щороку притягує тисячі туристів. Хоча реставраційні роботи тут триватимуть до 2020 року.

  • Ельбські пісковикові скелі

    10 казкових місць, які варто відвідати в Німеччині

    Ельбські пісковикові скелі

    Тут що, живуть ельфи або гноми? Цей казковий пейзаж можна побачити не у Середзем'ї або Вестеросі, а у Саксонії поблизу Дрездена. Ельбські пісковикові гори також відомі як Саксонська Швейцарія. Їхні химерні форми утворилися завдяки морським відкладенням під час Крейдового періоду. Тут знімали "Хроніки Нарнії" та "Гензель і Ґретель".

  • Замок Нойшванштайн

    10 казкових місць, які варто відвідати в Німеччині

    Замок Нойшванштайн

    Замок Нойшвайнштайн на краю Альп настільки магічний, що Волт Дісней використав його як модель для Замка сплячої красуні в Діснейленді. Нойшвайнштайн був збудований у 1869 році королем Баварії Людвігом ІІ як ідеалізована репрезентація середньовічного лицарського замку. Король, який не дуже любив спілкуватися з іншими, прагнув мати місце, де він міг би втекти у світ казок та міфів.

  • Ротенбург-на-Таубері

    10 казкових місць, які варто відвідати в Німеччині

    Ротенбург-на-Таубері

    Це невелике містечко у Баварії наче з'явилось із книжки з казками. Ротенбург - це чистий романтизм: фахверкові будинки, виткі алеї, захисні башти та довга фортефікаційна стіна. Щороку більше 2 мільйонів гостей з усього світу відвідують це середньовічне місто на річці Таубер.

  • Блаутопф у Блаубойрені

    10 казкових місць, які варто відвідати в Німеччині

    Блаутопф у Блаубойрені

    Блаутопф - це назва ідилічного джерела у землі Баден-Вюртемберг, яке згадується в багатьох міфах та легендах. Кам'яна скульптура на березі водоймища з яскравої синьо-зеленою водою нагадує про "історію прекрасної Лау", водяної німфи, яка біля джерела Блаутопф вчилася сміятися. Кажуть, і сьогодні її можна інколи побачити в глибині озера.

  • Замок Ліхтенштайн

    10 казкових місць, які варто відвідати в Німеччині

    Замок Ліхтенштайн

    Цей магічний замок називають "казковим замком Вюртембергу". Недивно, що тут знімали німецький фільм-казку "Спляча красуня". Цей неоготичний замок було збудовано у середині ХІХ століття на фундаменті, який залишався із середньовічних часів. Замок височіє на велетенській скелі над містечком Хонау у Швабському Альбі. Відвідати його можна тільки в рамках екскурсії.

  • Казкові гроти Заарфельда

    10 казкових місць, які варто відвідати в Німеччині

    Казкові гроти Заарфельда

    Казкові гроти Заарфельда випромінюють містичну ауру. Вони постали сотні років тому внаслідок гірничих розробок у Туринзьких сланцевих горах. З часом підземні кімнати перетворились на сталактитові печери, які у 1993 році увійшли до книги рекордів Гіннеса як "найкольоровіші печери в світі".

  • Місце шабашу відьом у горах Гарц

    10 казкових місць, які варто відвідати в Німеччині

    Місце шабашу відьом у горах Гарц

    Казки не були би казками, якби в них не було злих персонажів. Їх можна побачити і в реальному житті! Для цього треба відправитись у гори Гарц у ніч з 30 квітня на 1 травня. Тут у Вальпургієву ніч в долині річки Боден (на фото), яка бере свій початок на схилах вершини Брокен, а також і на самій цій вершині відьми та чорт влаштовують свій шабаш.

    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ, Мустафа Османов


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    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ, Крістіна Дайке, Олена Логінова


  • Кведлінбург

    Найкрасивіші фахверкові міста Німеччини

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    Найбільше фахверкових будинків у Німеччині - більше 1300 - в місті Кведлінбург поблизу гірського масиву Герц. Тут одна за одною шикуються споруди з типовим дерев'яним каркасом, які є свідками міського процвітання минулих років. Кожен будинок має свій колір. 1994 року стара частина Кведлінбурга ввійшла до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

  • Целле

    Найкрасивіші фахверкові міста Німеччини

    Целле

    У нижньосаксонському місті Целле фахверкові будинки шикуються вздовж вулиць наче перли, зібрані в намисто. Споруд більше 500, їх ретельно реставрували й охороняють як пам'ятки архітектури. В дуже старих будинках є вихід у двір, де раніше фермери могли зберігати свій врожай. Найрозкішніший фахверковий будинок - це прикрашений міфічними істотами дім Гоппенерів, збудований 1532 року.

  • Фріцлар

    Найкрасивіші фахверкові міста Німеччини

    Фріцлар

    Століттями Фріцлар не змінює свій зовнішній вигляд: фахверкові будинки, вузькі вулички, вражаючі деталі. Поміж будинками - маленькі ресторани, кафе та ятки з морозивом. Справжня ідилія. Гордість гессенського міста - історична Площа Ринок, ансамбль автентичних фахверкових будинків.

  • Моншау

    Найкрасивіші фахверкові міста Німеччини

    Моншау

    Моншау називають "перлиною гір Айфель" завдяки його великій культурній спадщині. В історичному центрі старого кравецького міста химерні фахверкові будинки стоять поруч з розкішними житловими будинками. Близько 300 будівель є пам'ятками архітектури. Уздовж вузеньких вуличок, вкритих бруківкою, за фахверковими фасадами можна знайти безліч художніх галерей та бутіків.

  • Бернкастель-Кюс

    Найкрасивіші фахверкові міста Німеччини

    Бернкастель-Кюс

    Поміж річкою Мозель і пагорбами з виноградниками простягається Бернкастель, який 1905 року об'єднали з Кюсом - поселенням на протилежному боці річки. Вузькі, щільно забудовані вулички ведуть до Площі Ринок, оточеної чудовими фахверковими будинками. Особливо вартими уваги тут є верхівки будівель, адже через брак місця споруди намагалися будувати якомога вищими.

  • Есслінген

    Найкрасивіші фахверкові міста Німеччини

    Есслінген

    Поміж пагорбами з виноградниками на річці Некар розташоване місто Есслінген з понад 200-ма фахверковими будинками XІII-XVI століть. Тут, зокрема, знаходиться найстаріша в Німеччині вулиця фахверкових будинків. Типовими також є доглядальні двори, де не доглядали хворих, а зберігали вино.

  • Тюбінген

    Найкрасивіші фахверкові міста Німеччини

    Тюбінген

    Середньовічний фахверк з усіма його формами й кольорами, оригінально збережені вулиці й вузькі провулки роблять Тюбінген одним з найулюбленіших туристичних місць біля підніжжя гірського масиву Швабський Альб. Дорога піднімається й спускається від річки Некар до замку Гогентюбінген. На відміну від будівель, мешканці Тюбінгена дуже молоді, адже майже третина з них - студенти.

  • Ротенбург-на-Таубері

    Найкрасивіші фахверкові міста Німеччини

    Ротенбург-на-Таубері

    Ротенбург-на-Таубері - символ німецької романтики - це найвідоміше фахверкове місто Німеччини й одне з найулюбленіших туристичних місць Баварії. Щороку два мільйони туристів відвідують Ротенбург. Окрім пам'яток архітектури, вузеньких вуличок і фахверкових будинків, тут також варта уваги міська стіна з 42 вежами.

  • Бамберг

    Найкрасивіші фахверкові міста Німеччини

    Бамберг

    В Бамберзі 2400 будівель, визнаних пам'ятками архітектури. Центр міста є найбільшим автентично збереженим середмістям Німеччини й від 1993 входить до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Улюбленим фотомотивом є бамберзька ратуша, побудована на штучному острові на річці Реґніц. За ратушею щільно розташовані маленькі фахверкові будиночки, в яких колись жили й працювали рибалки.

  • Штаде

    Найкрасивіші фахверкові міста Німеччини

    Штаде

    Неподалік Гамбурга розташоване фахверкове місто Штаде. Це одне з понад 100 міст, через які проходить німецька "Фахверкова вулиця". Той, хто захоче "пройтися" нею, має враховувати довжину - 3500 кілометрів від річки Ельби на півночі до Боденського озера на півдні.

    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ, Ірина Бойко


Дивитись відео 05:50

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Завдяки підвісним електромережам на автобані заряджати електромобіль можна буде прямо в дорозі. Німці саме тестують такий електричний автобан для електровантажівок.  

Пофарбувати яйця і... не вмерти!

Жовті, сині, червоні... і так 13 мільйонів разів! Німецька птахоферма цілодобово розфарбовує яйця, аби до Великодня задовольнити попит німців на крашанки. Секрети фарбування - в матеріалі DW.  

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