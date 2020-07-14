Легалізація грального бізнесу в Україні: що зміниться

Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроєкт про легалізацію грального бізнесу. Платою за ліцензії для казино та гральних залів українська влада планує затулити бюджетні дірки.