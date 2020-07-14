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Казино

Казино - гральний заклад. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "казино".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Легалізація грального бізнесу в Україні: що зміниться

Легалізація грального бізнесу в Україні: що зміниться 14.07.2020

Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроєкт про легалізацію грального бізнесу. Платою за ліцензії для казино та гральних залів українська влада планує затулити бюджетні дірки.
Рада легалізувала гральний бізнес в Україні

Рада легалізувала гральний бізнес в Україні 14.07.2020

Український парламент ухвалив в другому читанні законопроєкт про легалізацію грального бізнесу.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про легалізацію грального бізнесу

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про легалізацію грального бізнесу 16.01.2020

Внесений урядом законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в першому читанні підтримали 260 народних депутатів.
Рулетка від Зеленського: чого очікувати від легалізації грального бізнесу?

Рулетка від Зеленського: чого очікувати від легалізації грального бізнесу? 09.08.2019

Після десяти років заборони грального бізнесу в Україні президент Володимир Зеленський пропонує легалізувати казино задля стимулювання туристичної галузі. Проте на цьому шляху є чимало ризиків, застерігають експерти.
Володимир Зеленський анонсував земельну реформу 2019 року

Володимир Зеленський анонсував земельну реформу 2019 року 08.08.2019

Володимир Зеленський заявив, що 2019 року в Україні проведуть земельну реформу та легалізують азартні ігри, зокрема дозволять відкривати казино у п'ятизіркових готелях.

Лотерейне божевілля у Болгарії (19.07.2019) 19.07.2019

У Болгарії, одній з найбідніших країн ЄС, люди масово купують лотерейні квитки в надії на швидке збагачення. Але їхні шанси на виграш вельми примарні.

Стрілянина на музичному фестивалі у Лас-Вегасі (02.10.2017) 02.10.2017

Поліція знешкодила зловмисника, який відкрив вогонь з автоматичної гвинтівки по відвідувачах музичного фестивалю кантрі у центрі Лас-Вегаса. Щонайменше 20 людей загинули, понад сто отримали поранення.
Убивця 37 людей у казино Маніли був ігрозалежним

Убивця 37 людей у казино Маніли був ігрозалежним 04.06.2017

Трагедія у казино Маніли не пов'язана з ІД, каже поліція. Сім'я месника висловила свої співчуття та заявила про ігрозалежність нападника.
Внаслідок нападу на казино у столиці Філіппін загинули понад 30 людей

Внаслідок нападу на казино у столиці Філіппін загинули понад 30 людей 02.06.2017

У Манілі невідомий увірвався до казино, розпочав стрілянину та підпалив приміщення. Поліція заявила, що нападник вчинив самогубство, а після його атаки у будівлі виявлені тіла понад 30 загиблих.
Японія легалізує казино

Японія легалізує казино 14.12.2016

Японський парламент схвалив законопроект про легалізацію казіно. Потенціал грошового обороту в ігровий галузі країни оцінюється в 30 мільярдів доларів на рік.
Внаслідок кількох терактів у Іраку загинули десятки людей

Внаслідок кількох терактів у Іраку загинули десятки людей 11.01.2016

У Багдаді нападники вчинили теракт у торговельному центрі, а в місті Ель-Мукдадія - в казино. Відповідальність за теракти взяли на себе бойовики "Ісламської держави".
Путін хоче створити у Криму зону казино, хоч вони і притягують криміналітет

Путін хоче створити у Криму зону казино, хоч вони і "притягують криміналітет" 21.04.2014

Путін хоче створити у Криму гральну зону. Між тим облаштовувати казино у Сочі він відмовився, оскільки "притягнення туди криміналітету завадило б сімейному відпочинку росіян".

Містами Європи: Монако 24.08.2013

Монако - місто багатства і гламуру. Однак у ньому є місце і звичайним туристам.
Казино проти боргової кризи?

Казино проти боргової кризи? 28.10.2012

Мадрид вважається одним із найгарніших міст Європи. Невдовзі місто має стати ще привабливішим для туристів: тут зведуть велетенський парк азартних розваг. Утім, у проекту чимало опонентів.
Число загиблих від підпалу в казино в Мексиці перевищило 50 осіб

Число загиблих від підпалу в казино в Мексиці перевищило 50 осіб 26.08.2011

Від нападу на казино в мексиканському місті Монтеррей загинуло щонайменше 53 особи. Про це повідомив губернатор штату Туево Леон Родріго Медіна. Президент Філіпе Кальдерон назвав подію «актом терору».
Ярмарок у Лас-Вегасі – наступ комп’ютерів-планшетів

Ярмарок у Лас-Вегасі – наступ комп’ютерів-планшетів 06.01.2011

Погляди технічних фріків у січні звернуті на мекку грального бізнесу Лас-Вегас. Однак ідеться зовсім не про казино, а про ярмарок побутової електроніки Consumer Electronics Show (CES).
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