 Кабінет міністрів України занепокоєний відстороненням Супрун | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.02.2019

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Новини

Кабінет міністрів України занепокоєний відстороненням Супрун

Український уряд заявив про безпрецедентний тиск, який здійснюється на команду міністерства охорони здоров'я та Уляну Супрун. Він оскаржить рішення суду про її відсторонення з посади виконувачки обов'язків міністра.

Уляна Супрун

Уляна Супрун

Український уряд заявив про занепокоєність рішенням Окружного адміністративного суду Києва про відсторонення Уляни Супрун від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я. У вівторок, 5 лютого, кабмін заявив про безпрецедентний тиск для "зупинки тих зусиль із реформування галузі охорони здоров'я", які здійснює команда Супрун.

"Ця команда з моменту приходу в міністерство оголосила війну тим корумпованим схемам, які процвітали в галузі роками, і це, на наш погляд, чи не головна причина того, чому проти Уляни Супрун і її команди була розгорнута справжня війна", - йдеться в заяві кабміну.

В уряді також зазначили, що підтримують впровадження змін у галузі охорони здоров'я. "Саме ця команда реалізує політику уряду, спрямовану на впровадження програми доступних ліків, подолання корупційних схем у закупівлі ліків, реформування первинної ланки, підвищення рівня оплати праці лікарів, упровадження нових вимог до якості підготовки медичних кадрів, розгортання мережі кардіоцентрів", - наголосив уряд.

Кабмін планує оскаржити судове рішення щодо відсторонення Супрун. "Це рішення буде оскаржено у встановленому законом порядку, і ми будемо добиватися його скасування у встановленому законом порядку. Ми висловлюємо підтримку нашій колезі Уляні Супрун і будемо надалі докладати зусиль для продовження забезпечення українців якісними медичними послугами", - йдеться в заяві.

DW.COM

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Своєю чергою прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що не можна допустити зупинки реформи медичної галузі і повернення в неї корупції. "Ми розпочали зміни. Настав час їх захистити, щоб українці отримували якісні медичні послуги", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Раніше стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва за позовом народного депутата Ігоря Мосійчука з фракції партії "Народний фронт" заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я України. Суд пояснив це тим, що Супрун має подвійне громадянство. У повідомленні суду йдеться, що у 2015 році вона отримала громадянство України і, водночас, досі має громадянство США, тоді як в Україні існує єдине громадянство. Окрім того, суд зазначив, що Супрун є виконувачкою обов'язків міністра більше одного місяця, що є протиправним. Рішення суду може бути оскаржене упродовж 15 днів.

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