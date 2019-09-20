 Кабмін ухвалив проєкт бюджету на 2020 рік до другого читання | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.11.2019

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Новини

Кабмін ухвалив проєкт бюджету на 2020 рік до другого читання

Кабінет міністрів України ухвалив проєкт державного бюджету на 2020 рік до другого читання у Верховній Раді. Також уряд скоротив чисельність працівників райдержадміністрацій.

Кабінет міністрів України

Кабінет міністрів України

Кабінет міністрів України в неділю, 3 листопада, на позачерговому засіданні ухвалив проєкт бюджету на 2020 рік до другого читання, повідомляє пресслужба урядового порталу.

"Сьогодні ми ухвалили проєкт бюджету-2020 до другого читання, опрацювавши висновки Верховної Ради. Враховуючи рішення РНБО та комісії щодо розподілу коштів на інвестпроекти, Бюджет ухвалено з доопрацюванням. Ми завершимо і  якнайшвидше передамо документ до Верховної  Ради", - наводить пресслужба заяву міністерки фінансів України Оксани Маркарової.

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Мінімальну зарплату в наступному році планується встановити на рівні 4 723 гривень, видатки на національну безпеку складуть 245,8 мільярда гривень, йдеться у проєкті державного бюджету на наступний рік. (15.09.2019)

Схвалений депутатами ВР проєкт держбюджету базується на весняному макропрогнозі міністерства економіки. В Кабміні пообіцяли підготувати до 2 листопада проєкт бюджету з оновленими показниками. (18.10.2019)

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про скорочення штату районних державних адміністрацій на 18,5 тисячі позицій. Своє рішення в уряді мотивували бажанням підвищити ефективність роботи державних органів. (31.10.2019)

Крім того, уряд скоротив чисельність працівників райдержадміністрацій (РДА). "Це зумовлене тим, що внаслідок реформи децентралізації функції РДА активно переходять до об'єднаних територіальних громад", - йдеться в пояснення на урядовому порталі. Також в уряді запевнили, що це рішення уряду дозволить оптимізувати роботу таких райдержадміністрацій та зменшити витрати бюджетних коштів, які можуть бути спрямовані на розвиток громад на відповідних територіях.

Нагадаємо, 31 жовтня міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет  повідомив, що український уряд вирішив скоротити штат районних державних адміністрацій (РДА) на 18449 позицій. Він пояснив скорочення низкою причин, серед яких дублювання частини функцій з об'єднаними територіальними громадами (ОТГ), застарілість та неефективність частини функцій, можливість перенесення частини функцій на вищий рівень та можливість об'єднати частину функцій. 

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