Кабмін України призначив нового голову правління "Укрзалізниці"

Кабінет Міністрів України затвердив Володимира Жмака головою правління акціонерного товариства "Укрзалізниця". Досі він обіймав посаду голови наглядової ради аеропорту "Бориспіль".

"Його обрала на відкритому конкурсі наглядова рада. Він проходив абсолютно всі співбесіди, це був відкритий конкурс", - заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду в середу, 26 серпня, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

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Як повідомлялося, наглядова рада "Укрзалізниці" дала старт конкурсу на посаду голови правління в лютому 2020 року, в конкурсі брали участь близько 100 кандидатів. 12 серпня рада підтримала кандидатуру Володимира Жмака на посаду голови компанії.

Хто такий Володимир Жмак

З травня 2019 року Володмир Жмака був членом наглядової ради аеропорту "Бориспіль", у червні очолив її.

З 2015-го по 2016 рік був першим заступником голови Одеської облдержадміністрації. Обіймав керівні посади в структурах групи "ТНК-BP", яка входила до списку десяти найбільших приватних нафтових компаній світі за обсягами видобутку.

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Як радник президента найбільшого в Україні мобільного оператора "Київстар" відповідав за розвиток нових напрямів бізнесу та комплаєнс. Упродовж семи років входив до наглядової ради "Київстару".

Член ради Європейської Бізнес Асоціації (EBA) з 2012 по 2014 рік.