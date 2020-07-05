Кабмін України змінив умови карантину

Кабінет Міністрів України на засіданні у вівторок, 13 жовтня, вніс низку змін до постанови № 641 про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів, ухваленої у липні цього року.

Зокрема, уряд подовжив дію адаптивного карантину до 31 грудня 2020 року та змінив правила щодо дозволеної кількості людей у масових зібраннях. "У "зеленій" зоні пропонується дозволити масові заходи з кількістю щонайбільше 50 осіб за умови дотримання соціальної дистанції 1,5 метра і маскового режиму, в "жовтій" - не більше ніж 30 осіб, у "помаранчевій" - щонайбільше 20 осіб", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Водночас дозволяється проведення спортивних заходів, але без глядачів. "Окрім міжнародних змагань, за окремого узгодження з міністерством охорони здоров'я, яке має бути щодо кожного окремого випадку", - додав прем'єр.

Нові критерії "червоної" зони

Також встановлюються нові критерії для визначення "червоної" зони. Як пояснив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, "регіон переходить до червоного рівня епіднебезпеки - якщо захворюваність протягом 14 днів становить понад 320 на 100 тисяч населення". "Наразі цей показник динамічний, визначався як перевищення середнього показника у країні вп'ятеро (середній показник захворюваності в Україні станом на 13 жовтня - 174,4 на 100 тисяч населення, відповідно 862 для "червоної" зони - Ред.)", - додав міністр Степанов, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Крім того, за словами міністра, внесені зміни щодо кількості ліжок, "які враховані при встановленні "помаранчевого" або "червоного" рівнів епіднебезпеки на території області.

Керівник МОЗ України також уточнив, що тепер "пропонується також внести деякі зміни в індикатори та критерії, якими визначається карантин на території країни". Йдеться, зокрема, про те, щоб "вдвічі підвищити цільовий показник охоплення тестуванням до 48 на 100 тисяч населення за останні сім днів (у чинній постанові - 24 - Ред.)".

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Міністр Степанов додав, що до кінця місяця в Україні мають намір вийти на 50 тисяч ПЛР-тестів на добу, а до кінця року збільшити цю кількість.

Шкільні канікули та дистанційне навчання

Шмигаль також зауважив, що уряд підтримав позицію міністерства освіти і науки рекомендувати закладам загальної середньої освіти встановити канікули з 15 до 30 жовтня. Після їх закінчення, за словами прем’єр-міністра, можливе переведення на дистанційну форму навчання.

Так само уряд ухвалив рішення про перехід навчальних закладів на дистанційну форму навчання з 15 жовтня по 15 листопада 2020 року з рекомендованим виїздом студентів із гуртожитків. Ідеться насамперед про вищі навчальні заклади та заклади професійної й професійно-технічної освіти.