 Кабмін України дозволив примусове обстеження на коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2020

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Новини

Кабмін України дозволив примусове обстеження на коронавірус

Український Кабінет міністрів оприлюднив документ, який визначає умови примусового обстеження громадян на коронавірус та їх госпіталізації. Обов'язковій госпіталізації можуть підлягати також і діти.

люди в захисних костюмах біля готелю козацький, де перебувають на карантині українці, що повернулися з Балі та Катару

Правоохоронці мають патрулювати місця примусової обсервації

Український уряд у середу, 1 квітня, оприлюднив умови застосування примусового обстеження громадян на коронавірус та їх госпіталізації. 

Згідно з постановою уряду №245 від 25 березня, заклади охорони здоров'я мають право здійснювати обов'язкове медичне обстеження людей, які контактували з хворими на COVID-19 або мають симптоми захворювання, якщо такі особи відмовляються від медичного обстеження добровільно. Крім того, медзаклади можуть здійснювати обов'язкову госпіталізацію та призначати карантин (самоізоляцію) хворим на COVID -19 або тим, хто має симптоми захворювання, якщо такі особи відмовляються від госпіталізації або карантину добровільно.

Обов'язково можуть госпіталізувати і дітей тих, хто заражений коронавірусом, якщо їх тимчасово не можна влаштування в сім'ї родичів або знайомих.

Також документ передбачає, що люди, яким призначили карантин, зобов'язані неухильно виконувати рекомендації лікарів. А поліція за письмовим клопотанням медиків може супроводжувати транспорт з людьми, яких доправляють на обов'язкове обстеження чи госпіталізацію. Нацполіція і Нацгвардія також мають патрулювати об'єкти, де проводять обстеження, госпіталізацію та перебування осіб на обов'язковому карантині.

Як повідомлялося, український уряд розглядає можливість запровадження режиму "усі в масках" з 6 по 24 квітня та обмеження кількості людей при перебуванні на вулиці з огляду на те, що на Великодні свята очікується пік зараження коронавірусом.

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За останніми даними Центру громадського здоров'я МОЗ, в Україні за 31 березня виявлено 120 нових випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Таким чином, загальна кількість зафіксованих випадків зросла до 669. За останню добу померли троє людей, в яких виявили коронавірус, а вилікувалися двоє. Загалом в Україні зафіксовано 17 летальних випадків від COVID-19, одужали 10 осіб.

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