Кабмін розділив ДФС України на митну і податкову служби

Кабінет міністрів України розділив Державну фіскальну службу (ДФС) на Державну податкову та Державну митну служби. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті українського міністерства фінансів у вівторок, 18 грудня.

"Реформа ДФС створить підґрунтя для демілітаризації податкових органів, покращить якість сервісів, які надають платникам податків, підвищить прозорість та підзвітність роботи податкових та митних органів", - заявив заступник міністра фінансів Сергій Верланов.

Як зазначили в міністерстві, згідно із затвердженою концепцією реформи ДФС, податкова міліція увійде до складу Державної податкової служби. Обидві служби буде створено як окремі центральні органи виконавчої влади, які координуватиме Кабінет міністрів через міністра фінансів. Конкурс на посади керівників обох служб у Кабміні мають намір провести протягом трьох місяців після затвердження урядової постанови, зазначили в мінфіні.

Нагадаємо, про намір реформувати ДФС українське міністерство фінансівоголосило влітку 2017 року.

Між тим, 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва вирішив, що Роман Насіров, якого підозрюють у корупційних злочинах, має бути поновлений на посаді голови ДФС. Суд визнав протиправним і скасував рішення Кабінету міністрів України від 31 січня 2018 року про його звільнення.