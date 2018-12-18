 Кабмін розділив ДФС України на митну і податкову служби | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Кабмін розділив ДФС України на митну і податкову служби

Згідно з реформою Державної фіскальної служби України, її розділять на податкову та митну служби. У міністерстві фінансів переконані, що завдяки цьому робота відповідних органів буде прозорішою.

Будинок уряду України

Будинок уряду України

Кабінет міністрів України розділив Державну фіскальну службу (ДФС) на Державну податкову та Державну митну служби. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті українського міністерства фінансів у вівторок, 18 грудня.

"Реформа ДФС створить підґрунтя для демілітаризації податкових органів, покращить якість сервісів, які надають платникам податків, підвищить прозорість та підзвітність роботи податкових та митних органів", - заявив заступник міністра фінансів Сергій Верланов.

DW.COM

Роман Насіров не повернеться на посаду голови ДФС України до рішення Кабінету Міністрів про поновлення, повідомив його адвокат. У вівторок суд поновив його на посаді. (11.12.2018)

Прокуратурі не вдалося домогтися арешту Продана. Його підозрюють у незаконному збагаченні. (04.12.2018)

Міністерство фінансів оголосило про реформу Державної фіскальної служби. Спроба розібратися у суті і тривалості реформи показує: зміни у податковому відомстві будуть не скоро. (30.06.2017)

Як зазначили в міністерстві, згідно із затвердженою концепцією реформи ДФС, податкова міліція увійде до складу Державної податкової служби. Обидві служби буде створено як окремі центральні органи виконавчої влади, які координуватиме Кабінет міністрів через міністра фінансів. Конкурс на посади керівників обох служб у Кабміні мають намір провести протягом трьох місяців після затвердження урядової постанови, зазначили в мінфіні.

Нагадаємо, про намір реформувати ДФС українське міністерство фінансівоголосило влітку 2017 року

Між тим, 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва вирішив, що Роман Насіров, якого підозрюють у корупційних злочинах, має бути поновлений на посаді голови ДФС. Суд визнав протиправним і скасував рішення Кабінету міністрів України від 31 січня 2018 року про його звільнення.

Дивитись відео 01:19
Now live
01:19 хв

Не Насіровим єдиним: хто ще "відновився" на посаді (12.12.2018)

Аудіо й відео до теми

Не Насіровим єдиним: хто ще "відновився" на посаді (12.12.2018)  

Реклама

Докладно

Протест проти рабського закону в Будапешты, 16 грудня 2018 року

Кар'єрі Орбана загрожує силове завершення?

"Рабський закон", що погіршує умови для працівників, змусив угорців протестувати. Найбільше їх обурює реакція уряду.  

Державі належить 7,5 млн га земель сільськогосподарського призначення

Мораторій на продаж землі: чи є надія на скасування

Попри очікування експертів та представників міжнародних організацій, ринок землі в Україні в 2019 році не запрацює.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  