Кабмін призначив Олександра Новікова головою НАЗК

Український уряд у середу, 15 січня, призначив на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександра Новікова. Раніше він обіймав посаду прокурора департаменту нагляду за додержанням законів Генпрокуратури.

Під час засідання уряду прем'єр-міністр Олексій Гончарук наголосив, що НАЗК має концентруватися на реальних випадках проявів корупції. "Дуже важливо, щоб ми не витрачали ресурс, який маємо, на "дрібну рибу", це принципово важливо", - сказав він, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

Під час виступу перед призначенням Новіков заявив про впевненість, що НАЗК зможе сформувати нульову толерантність до корупції в органах влади. Він запевнив, що під його керівництвом буде розроблено антикорупційну стратегію, а також введено повну автоматизацію перевірки декларацій чиновників.

Новікова було призначено за результатами відкритого конкурсу. Раніше він працював прокурором департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури. Раніше Новіков претендував на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, успішно пройшов оцінювання у 2019 році. Конкурсна комісія зазначила компетенцію Новікова і не знайшла в його біографії правопорушень.

Нагадаємо, 2 жовтня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон, який змінює форму управління НАЗК. 16 жовтня президент Володимир Зеленський підписав цей закон, а 18 жовтня він набув чинності. Згідно з цим нормативним актом, повноваження членів НАЗК потрібно було достроково припинити. 9 листопада було оголошено конкурс з відбору на посаду голови агентства, 25 листопада конкурсна комісія розглянула 32 поданих пакети документів та допустила до участі у подальшому конкурсі 30 кандидатів.