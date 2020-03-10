Кабмін призначив в.о. міністра освіти і науки України

Уряд України призначив Юрія Полюховича в.о. міністра освіти і науки. До цього він був заступником попередньої очільниці МОН Ганни Новосад.
Тимчасове виконання обов'язків міністра освіти і науки України покладено на Юрія Полюховича. Відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабінету міністрів України у вівторок, 10 березня, повідомляє пресслужба міністерства.
"Дуже важливо, щоб діяв принцип неперервності влади. Для мене честь - виконувати обов'язки міністра. Я зроблю все від мене залежне, щоб міністерство працювало злагоджено і належно виконувало свої функції", - наводить слова в.о. міністра освіти і науки пресцентр.
Юрій Полюхович отримав ступінь магістра з історії в Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Протягом 2009-2012 років навчався в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук. Автор понад 40 наукових публікацій.
З 2014 до 2016 року був радником міністра освіти і науки України на громадських засадах. З вересня 2019 року працював на посаді першого заступника колишньої міністерки освіти і науки України Ганни Новосад.