 Кабмін призначив в.о. міністра освіти і науки України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.03.2020

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Новини

Кабмін призначив в.о. міністра освіти і науки України

Уряд України призначив Юрія Полюховича в.о. міністра освіти і науки. До цього він був заступником попередньої очільниці МОН Ганни Новосад.

Уряд України призначив Юрія Полюховича в. о. міністра освіти і науки

Уряд України призначив Юрія Полюховича в. о. міністра освіти і науки

Тимчасове виконання обов'язків міністра освіти і науки України покладено на Юрія Полюховича. Відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабінету міністрів України у вівторок, 10 березня, повідомляє пресслужба міністерства.

"Дуже важливо, щоб діяв принцип неперервності влади. Для мене честь - виконувати обов'язки міністра. Я зроблю все від мене залежне, щоб міністерство працювало злагоджено і належно виконувало свої функції", - наводить слова в.о. міністра освіти і науки пресцентр.

Юрій Полюхович отримав ступінь магістра з історії в Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Протягом 2009-2012 років навчався в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук. Автор понад 40 наукових публікацій.

З 2014 до 2016 року був радником міністра освіти і науки України на громадських засадах. З вересня 2019 року працював на посаді першого заступника колишньої міністерки освіти і науки України Ганни Новосад

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