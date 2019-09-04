Кабмін звільнив Уляну Супрун

Кабінет Міністрів України звільнив Уляну Супрун з посади першого заступника міністра охорони здоров'я. Про це у середу, 4 вересня, повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук за підсумками засідання уряду, передає агенція новин "Українські новини".

Супрун повідомила, що також були звільнені заступники міністра Олександр Лінчевський та Павло Ковтонюк. "Нашій команді вдалося зробити дуже багато. Це - реальні відчутні зміни для мільйонів українців. Але попереду ще більше, і ми в жодному разі не збираємося зупинятися. I'll be back (я повернуся. - Ред.)", - написала вона на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Минулого тижня Супрун повідомляла, що вона разом з Лінчевським та Ковтонюком попрощалися з колективом міністерства.

Уляна Супрун була призначена на посаду першого заступника міністра охорони здоров'я у серпні 2016 року. До серпня поточного року вона залишалася у статусі виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я. Як повідомлялося, 29 серпня Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету Міністрів. Міністром охорони здоров'я було призначено Зоряну Скалецьку.

Окрім того, уряд на засіданні 4 вересня звільнив заступників міністра регіонального розвитку Льва Парцхаладзе і Тараса Токарського. Про це повідомила міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак. Інших двох заступників міністра буде змінено 6 вересня.