 Кабмін звільнив Уляну Супрун | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Кабмін звільнив Уляну Супрун

Український уряд звільнив Уляну Супрун з посади першого заступника міністра охорони здоров'я. Також звільнені ще двоє заступників міністра.

Уляна Супрун

Уляна Супрун

Кабінет Міністрів України звільнив Уляну Супрун з посади першого заступника міністра охорони здоров'я. Про це у середу, 4 вересня, повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук за підсумками засідання уряду, передає агенція новин "Українські новини".

Супрун повідомила, що також були звільнені заступники міністра Олександр Лінчевський та Павло Ковтонюк. "Нашій команді вдалося зробити дуже багато. Це - реальні відчутні зміни для мільйонів українців. Але попереду ще більше, і ми в жодному разі не збираємося зупинятися. I'll be back (я повернуся. - Ред.)", - написала вона на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

DW.COM

До 2020 року в Україні буде вестись підготовка для влаштування дітей з дитячих будинків у рідні, патронатні чи прийомні сім'ї, а на місці дитбудинків будуть створені паліативно-реабілітаційні центри, пише Уляна Супрун. (02.06.2019)

Суд у Києві визнав відсутність підстав забезпечення адміністративного позову проти Уляни Супрун. Вона вже повернулася до виконання обов'язків міністра охорони здоров'я України. (14.02.2019)

Минулого тижня Супрун повідомляла, що вона разом з Лінчевським та Ковтонюком попрощалися з колективом міністерства.

Уляна Супрун була призначена на посаду першого заступника міністра охорони здоров'я у серпні 2016 року. До серпня поточного року вона залишалася у статусі виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я. Як повідомлялося, 29 серпня Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету Міністрів. Міністром охорони здоров'я було призначено Зоряну Скалецьку.

Окрім того, уряд на засіданні 4 вересня звільнив заступників міністра регіонального розвитку Льва Парцхаладзе і Тараса Токарського. Про це повідомила міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак. Інших двох заступників міністра буде змінено 6 вересня.

Дивитись відео 05:14

Медична реформа: зупинять, скасують чи відкотять назад? (14.08.2019)

Аудіо й відео до теми

Медична реформа: зупинять, скасують чи відкотять назад? (14.08.2019)  

Також за темою

Deutschland Köln Konrad-Adenauer-Preis Verleihung Vitali Klitschko

Уряд погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА 04.09.2019

Кабінет Міністрів звернувся до Офісу президента щодо звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА, повідомив прем'єр Олексій Гончарук. Він заявив про намір посилити позиції Кличка призначенням "сильного голови" КМДА.

Deutschland CDU-Parteitag in Hamburg Vitali Klitschko

Кличко звинуватив уряд у запровадженні в Києві прямого президентського правління 04.09.2019

Кабінет Міністрів зробив крок до двовладдя у Києві, а фактично - до прямого президентського правління, заявив мер міста Віталій Кличко. Він наголосив, що звільнити його можуть лише кияни.

Ukraine | Neue Minister ernannt

Верховна Рада затвердила уряд і попередньо скасувала недоторканність 29.08.2019

Депутати проголосували за запропонований українським прем'єром Гончаруком склад уряду. У ньому залишилося двоє попередників: Аваков і Маркарова. Також було попередньо схвалено скасування недоторканності нардепів.

Реклама

Докладно

Будівля Київської міської державної адміністрації (КМДА)

Битва за Київ: як Зеленський виганяв Кличка з КМДА

Володимир Зеленський хоче закріпити політичний успіх і планує взяти під контроль КМДА, повторюючи підхід Януковича.  

Посадка на рейс лоукостера Ryanair у аеропорту Франкфурт-Ган

Дешеві авіаквитки - дороге "задоволення" для клімату

Поки в Україні радіють приходу лоукостерів, у ФРН їх хочуть обкласти додатковими податками для захисту клімату.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  