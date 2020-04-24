Кабмін звільнив голів митної і податкової служб Нефьодова і Верланова

Кабінет міністрів України у п'ятницю, 24 квітня, звільнив Максима Нефьодова з посади голови Державної митної служби. Своє звільнення підтвердив сам Нефьодов.

"Так це правда. Звільнили мене і всіх моїх заступників. Причина звільнення невідома. Я про це дізнався на засіданні Кабміну, яке пройшло сьогодні ввечері. А міністр фінансів Сергій Марченко відмовився зі мною спілкуватися і втік. Але мені стало краще як людині після звільнення", - сказав Нефьодов у коментарі виданню "НВ".

Разом з Нефьодовим були звільнені його заступники Роберт Зелді, Денис Шендрик та Сергій Пєтухов. Згодом у своєму дописі в соцмережі Facebook Нефьодов подякував своїй команді, визнавши, що він "пишається" тим, що разом з ним довелося звільняти й всю його команду. "Ви всі кращі, ніж я заслуговував", - запевнив Нефьодов.

Окрім того, на тому ж засіданні українського уряду був звільнений глава Державної податкової служби Сергій Верланов.

Нефьодов очолював Державну митну службу з липня минулого року. Верланов був головою Державної податкової служби з квітня минулого року.

Згодом інформацію про звільнення керівництва двох служб підтвердив і сайт Кабміну. За словами керівника українського уряду Дениса Шмигаля, планується "найближчим часом призначити нових ефективних керівників у ці відомства", йдеться у повідомленні.

Кабінет міністрів призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державної митної служби керівника одного з департаментів служби Ігоря Муратова, а тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державної податкової служби - заступника голови ДПС Михайла Титарчука.

Розслідування корупції у парламенті

Раніше у п'ятницю Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила постанову про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) для розслідування можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини державного бюджету України. У пояснювальній записці до цієї постанови нагадувалося про інформацію колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського про можливі корупційні дії посадових осіб, зокрема державних фіскальної, податкової, митної служб, що призвели до недоотримання доходів державного бюджету України в особливо великих розмірах (120 мільярдів гривень на рік).