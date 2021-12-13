Кабмін звільнив Гогілашвілі з посади заступника глави МВС України

Кабінет міністрів України звільнив Олександра Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ України за власним бажанням. Про це йдеться у відповідному розпорядженні, оприлюдненому на сайті українського уряду в понеділок, 13 грудня. Перед цим Гогілашвілі повідомив, що написав заяву про звільнення за власним бажанням після інциденту на в'їзді в Донецьку область.

"Так, я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити. Мені соромно за свою емоційність та нестриманість, але мені не соромно за роботу, яку ми зробили за більш як 2 роки", - написав Гогілашвілі у соцмережі Facebook.

Гучний скандал

10 грудня в соцмережах з'явилося відео, на якому Олександр Гогілашвілі сперечається із правоохоронцями біля блокпосту на в'їзді в Донецьку область. Причиною конфлікту, судячи з відео, став факт зупинки авто Гогілашвілі і прохання поліцейських показати документи.

Чиновник обурився, що його не впізнали, та погрожував правоохоронцям. "Я три роки вже заступник міністра! Три роки! І сумно, що ти не знаєш… Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде", - сказав Гогілашвілі. Також на відео видно, як Гогілашвілі хапає поліцейського та розмахує руками.

Після розголосу інциденту міністр внутрішніх справ Денис Монастирський ініціював відсторонення Гогілашвілі і проведення розслідування . Згодом у Facebook Гогілашвілі вибачився за свою надмірну емоційність. Напередодні президент України Володимир Зеленський закликав до звільнення Гогілашвілі.

Ще одне відео з образами патрульних

Ввечері 12 грудня видання "Українська правда" опублікувало ще одне відео з Гогілашвілі, на якому він свариться з патрульними у Києві. Із відео можна зрозуміти, що тоді ще заступник міністра МВС сперечається через зупинку його автомобіля патрульними поліцейськими для перевірки документів. У відеофрагменті чутно лайку та образи у бік правоохоронців, а також запитання чому вони "не впізнали начальство".

Хто такий Олександр Гогілашвілі

За даними на сайті МВС, Гогілашвілі народився в 1973 році в Грузії. У 2019 році закінчив Львівський університет бізнесу і права за спеціальністю "Облік та оподаткування", у 2020 році закінчив цей же університет за спеціальністю "Право". У 2018-2019 роках працював соціальним працівником Міжнародної громадської організації "Центр здорової молоді" в Києві.

У міністерстві внутрішніх справ Гогілашвілі почав працювати у вересні 2019 року - на посаді заступника Арсена Авакова, який тоді очолював відомство. Після приходу на посаду міністра Дениса Монастирського Гогілашвілі залишився його заступником. Гогілашвілі відповідає за боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних.

У своїй декларації Олександр Гогілашвілі вказав Марію Левченко як свою дружину. Президент Зеленський на пресконференції називав її серед своїх помічників, яким "він довіряє".