 Кабмін заборонив відключати газ теплопостачальним підприємствам | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.11.2018

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Новини

Кабмін заборонив відключати газ теплопостачальним підприємствам

Уряд України заборонив відключати теплопостачальні підприємства від газу під час опалювального сезону. Окрім того, знижено обов'язковий рівень розрахунків за спожитий газ для теплокомуненерго і ТЕЦ.

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Кабінет Міністрів України заборонив відключати газопостачання теплопостачальним підприємствам під час опалювального періоду. Про це на засіданні уряду в середу, 14 листопада, повідомив віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко. "Ми встановили пряму заборону на відключення та обмеження енергопостачання теплопостачальних підприємств від газу в опалювальний період. Це дозволить забезпечити всіх українців взимку теплом", - зазначив Зубко, цитує сайт уряду.

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У Кривому Розі штурмують "облгаз", аби домогтися тепла в оселях. Це лише вершина айсберга проблем. В Україні накопичуються мільярдні борги за газ, за які ніхто не хоче відповідати. (14.11.2018)

Жителі Кривого Рога вимагають розпочати поставки газу на котельні. "Криворіжгаз" заявляє, що "Нафтогаз" відмовився постачати "Криворізькій теплоцентралі". (12.11.2018)

Україна повністю готова до опалювального сезону. У підземних сховищах накопичено 14,8 мільярдів кубів газу, заявляють в уряді одночасно з оголошенням про початок опалювального сезону. (15.10.2017)

Також Зубко повідомив, що уряд знизив обов'язковий рівень розрахунків за спожитий газ для підприємств теплокомуненерго з 90 відсотків до 78, для теплоелектроцентралей - з 90 відсотків до 60. Зубко зазначив, що це зниження буде діяти з 1 грудня поточного року до 1 квітня 2019 року.

Міністр наголосив, що стабільне проходження опалювального періоду - зона відповідальності місцевої влади. "Муніципалітети, маючи всі можливості - фінансові і технічні, відповідальні за вчасне підключення соціальних і житлових об’єктів до тепла. Початок і проходження опалювального сезону - абсолютно планова робота, яка здійснюється не за один день чи тиждень. І вона має бути системною", - додав Зубко.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман рекомендував місцевим радам взяти на баланс теплопостачальні підприємства, які перебувають в управлінні Фонду державного майна. Зубко заявляв, що опалення запустили в 99,3 відсотка об'єктів соціальної інфраструктури і 96,4 відсотка житлового фонду.

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