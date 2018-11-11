Кабмін заборонив відключати газ теплопостачальним підприємствам

Кабінет Міністрів України заборонив відключати газопостачання теплопостачальним підприємствам під час опалювального періоду. Про це на засіданні уряду в середу, 14 листопада, повідомив віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко. "Ми встановили пряму заборону на відключення та обмеження енергопостачання теплопостачальних підприємств від газу в опалювальний період. Це дозволить забезпечити всіх українців взимку теплом", - зазначив Зубко, цитує сайт уряду.

Також Зубко повідомив, що уряд знизив обов'язковий рівень розрахунків за спожитий газ для підприємств теплокомуненерго з 90 відсотків до 78, для теплоелектроцентралей - з 90 відсотків до 60. Зубко зазначив, що це зниження буде діяти з 1 грудня поточного року до 1 квітня 2019 року.

Міністр наголосив, що стабільне проходження опалювального періоду - зона відповідальності місцевої влади. "Муніципалітети, маючи всі можливості - фінансові і технічні, відповідальні за вчасне підключення соціальних і житлових об’єктів до тепла. Початок і проходження опалювального сезону - абсолютно планова робота, яка здійснюється не за один день чи тиждень. І вона має бути системною", - додав Зубко.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман рекомендував місцевим радам взяти на баланс теплопостачальні підприємства, які перебувають в управлінні Фонду державного майна. Зубко заявляв, що опалення запустили в 99,3 відсотка об'єктів соціальної інфраструктури і 96,4 відсотка житлового фонду.