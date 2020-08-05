Кабмін дозволив "Енергоатому" продавати більше електроенергії за ринковою ціною

Кабінет міністрів України в середу, 5 серпня, ухвалив постанову, за якою сформують новий механізм спеціальних обов'язків для учасників ринку електроенергії (ПСО). Це дозволить державним підприємствам продавати більше електроенергії за ринковою ціною.

"Ми збільшуємо обсяг електричної енергії, який державні компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго" зможуть продавати за двосторонніми договорами та на інших сегментах ринку. Це, зокрема, покращить фінансову ситуацію зазначених державних підприємств", - заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Енергоатом" постачатиме 50 відсотків виробленої електроенергії для потреб населення. "При цьому підприємство отримає можливість реалізовувати приблизно 40 відсотків своєї електроенергії на ринкових умовах. Це дасть змогу "Енергоатому" отримувати прибутки, вчасно виплачувати зарплату, вчасно робити ремонтні програми", - уточнив прем'єр.

Досі виробники електроенергії мали продавати за фіксованою ціною державному підприємству "Гарантований покупець" 80 відсотків прогнозного обсягу відпуску електричної енергії на атомних електростанціях та 35 відсотків - на гідроелектростанціях. При цьому за ринковою ціною на ринку двосторонніх договорів можна було продавати лише 5 відсотків виробленої АЕС електроенергії. За новою постановою ця частка збільшиться до 40 відсотків.

Раніше виконувач обов'язків президента "Енергоатома" Петро Котін повідомив, що "Гарантований покупець", який отримує 80 відсотків електроенергії за собівартістю, не здатний її продавати та вчасно за неї розраховуватися. В результаті "Енергоатом" отримав заборгованість у 8,7 мільярда гривень, яка зростає приблизно на 1,5 мільярда гривень щомісяця, зазначив Котін.