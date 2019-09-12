 Кабмін відтермінував штрафи за ″євробляхи″ до 2020 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.10.2019

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Новини

Кабмін відтермінував штрафи за "євробляхи" до 2020 року

Уряд України відтермінував штрафи за порушення термінів митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації до 1 січня 2020 року.

Кабмін відтермінував штрафи за євробляхи до 2020 року

Кабмін відтермінував штрафи за "євробляхи" до 2020 року

Уряд України вирішив відтермінувати запровадження штрафів за порушення термінів митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації до 2020 року, повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу в середу, 2 жовтня, передає агенція "Українські новини".

"Йдеться про відтермінування штрафів до 1 січня. Ми фактично переносимо дату. Відповідний законопроєкт також готується, в якому ми шукаємо модель, яку ми напрацюємо з власниками нерозмитнених автомобілів. Але це наше внутрішнє урядове рішення про те, яким чином ми організовуємо роботу органів поліції в цьому випадку і яким чином організовуємо роботу системи фіксації правопорушень, якщо такі існують", - сказав прем'єр-міністр.

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Він додав, що уряд готовий надати ЗМІ юридичні роз'яснення, як це узгоджуватиметься із законом."Це точно закон порушувати не буде", - запевнив він. Гончарук зазначив, що найближчим часом уряд розраховує подати до Верховної Ради законопроєкт, в якому комплексно вирішать це питання.

Раніше, 12 вересня Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому законопроєкт №1030 про відтермінування на 90 днів застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на територію України.

Як повідомлялося, жорсткі санкції за порушення правил ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією набули чинності 22 серпня. Штраф за перевищення терміну перебування автомобілів із іноземною реєстрацією від 20 до 30 діб становить 85 тисяч гривень. У разі перевищення терміну більше ніж на 30 діб, а також у разі втрати авто передбачено штраф у 170 тисяч гривень або конфіскація.

Крім цього, передбачена відповідальність за передання транспортного засобу особистого користування, тимчасово ввезеного на територію України, у розпорядження іншій особі, а також використання такого автомобіля в комерційних цілях. За таке порушення був передбачений штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме - 34 тисячі гривень. 

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