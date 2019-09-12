Кабмін відтермінував штрафи за "євробляхи" до 2020 року

Уряд України вирішив відтермінувати запровадження штрафів за порушення термінів митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації до 2020 року, повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу в середу, 2 жовтня, передає агенція "Українські новини".

"Йдеться про відтермінування штрафів до 1 січня. Ми фактично переносимо дату. Відповідний законопроєкт також готується, в якому ми шукаємо модель, яку ми напрацюємо з власниками нерозмитнених автомобілів. Але це наше внутрішнє урядове рішення про те, яким чином ми організовуємо роботу органів поліції в цьому випадку і яким чином організовуємо роботу системи фіксації правопорушень, якщо такі існують", - сказав прем'єр-міністр.

Він додав, що уряд готовий надати ЗМІ юридичні роз'яснення, як це узгоджуватиметься із законом."Це точно закон порушувати не буде", - запевнив він. Гончарук зазначив, що найближчим часом уряд розраховує подати до Верховної Ради законопроєкт, в якому комплексно вирішать це питання.

Раніше, 12 вересня Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому законопроєкт №1030 про відтермінування на 90 днів застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на територію України.

Як повідомлялося, жорсткі санкції за порушення правил ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією набули чинності 22 серпня. Штраф за перевищення терміну перебування автомобілів із іноземною реєстрацією від 20 до 30 діб становить 85 тисяч гривень. У разі перевищення терміну більше ніж на 30 діб, а також у разі втрати авто передбачено штраф у 170 тисяч гривень або конфіскація.

Крім цього, передбачена відповідальність за передання транспортного засобу особистого користування, тимчасово ввезеного на територію України, у розпорядження іншій особі, а також використання такого автомобіля в комерційних цілях. За таке порушення був передбачений штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме - 34 тисячі гривень.

Дивитись відео 01:24 Поділитись Штрафи для "євробляхерів": чи варто їх знову відстрочувати? (22.08.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3OL9S Штрафи для "євробляхерів": чи варто їх знову відстрочувати? (22.08.2019)