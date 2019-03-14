 Кабмін відсторонив заступника глави МЗС через розслідування проти Порошенка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2020

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Новини

Кабмін відсторонив заступника глави МЗС через розслідування проти Порошенка

Заступник міністра закордонних справ Єгор Божок згадується в справі проти експрезидента Петра Порошенка. Раніше сам Божок прохав уряд відсторонити його від займаної посади.

Єгор Божок

Єгор Божок (архівне фото)

Кабінет Міністрів України відсторонив Єгора Божка від виконання обов'язків заступника міністра закордонних справ. Про це йдеться в опублікованому у вівторок, 23 червня, розпорядженні уряду. Сам документ датований 19 червня.

"Підтримати заяву заступника міністра закордонних справ України Божка Єгора Валерійовича про відсторонення його від виконання повноважень за посадою заступника міністра закордонних справ України", - йдеться в розпорядженні.

Єгор Божок 19 червня повідомляв, що попросив відсторонити його від виконання повноважень за посадою у зв'язку з тим, що Офіс генпрокурора вирішив продовжити слідство у внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) провадженні за підозрою його в кримінальному правопорушенні. За словами Божка, він прагнув "вивести рідний МЗС із-під генпрокурорської "уваги"".

Справа проти Порошенка

Тож тепер Божок переконаний, що вже немає жодних підстав для подальших інсинуацій щодо перешкод слідству. Також заступник глави МЗС зазначив, що переконаний у відсутності злочину як такого. "Уряд підтримав моє прохання про відсторонення від посади. Тепер не існує жодного приводу для подальших інсинуацій щодо "перепон" слідству. Переконаний у відсутності злочину як такого. Втім, вірити в неупередженість розслідування важко. Лишається надія на справедливий суд", - написав він у Twitter 23 червня.

Божок згадується в справі, за якою Державне бюро розслідувань (ДБР) вручило підозру народну депутату, п'ятому президенту України Петру Порошенку. В Офісі генпрокурора повідомили, що, за даними слідства, Порошенка підозрюють у тому, що, в 2018 році він як тодішній президент України видав явно злочинний наказЄгору Божку, котрий на той момент був головою Служби зовнішньої розвідки (СЗР). Своїм наказом Порошенко схилив Божка до перевищення ним влади та службових повноважень, переконані слідчі, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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