Йорґ Мойтен - німецький економіст та політик.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Йорґ Мойтен". Починаючи від липня 2015 року, Йорґ Мойтен (Jörg Meuthen) є одним з двох співголів німецької правопопулістської політичної партії "Альтернатива для Німеччини". За освітою Йо рґ Мойтен є економіст. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.