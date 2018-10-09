 Йорданія повертає собі землі, які орендував Ізраїль | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2018

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Новини

Йорданія повертає собі землі, які орендував Ізраїль

Йорданія вирішила не подовжувати угоду щодо територій, які Ізраїль орендував протягом 24 років. Ізраїль сподівається провести переговори щодо цього питання.

Король Йорданії Абдулла ІІ

Король Йорданії Абдулла ІІ

Король Йорданії Абдулла ІІ у неділю, 21 жовтня, оголосив, що його країна не планує подовжувати договір з Ізраїлем про оренду прикордонних територій в районах Нахараім і Арава, який був підписаний у 1994 році.

"Ми повідомили Ізраїлю про припинення дії додатків до мирної угоди стосовно Бакури та Гумара", - сказав король, цитує державне інформаційне агентство Petra. Він зазначив, що ці території є "йорданськими землями та залишаться з Йорданією". Мирна угода була підписана колишнім прем'єр-міністром Ізраїлю Іцхаком Рабіном і батьком нинішнього короля - королем Хусейном.

Згідно з угодою, Ізраїль мав приватну власність на землю та спеціальні права на проїзд у Бакуру в північно-західній частині Йорданії та Гумар на півдні. Ізраїль має повернути ці території через рік, коли спливає термін оренди.

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У результаті стрілянини в посольстві Ізраїлю в Йорданії загинуло двоє осіб. Вогонь відкрив один з охоронців ізраїльського диппредставництва, повідомили в МЗС Ізраїлю. (24.07.2017)

Влада Йорданії прагне припинити насильство біля свого кордону і потік сирійських біженців. Утім, переговори відбуваються складно, а наступ сирійської армії триває. (01.07.2018)

Король Абдулла ІІ зіштовхнувся із тиском з боку парламенту Йорданії, який вимагав не подовжувати оренду цих територій, пише ізраїльська газета Haaretz. 87 законодавців також підписали відповідне клопотання з цього питання.

Натомість керівництво Ізраїлю сподівається ще вести переговори з Йорданією стосовно подальшої оренди цих територій. За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, Ізраїль почне переговори про можливість подовження чинної угоди, передає агенція Reuters.

Згідно з додатками до мирної угоди, Ізраїль орендує у Йорданії тисячу акрів (405 гектарів) сільськогосподарських угідь у південній частині його кордону з Йорданією, а також невелику територію, відому, як "Острів Миру" біля Галілейського моря.

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