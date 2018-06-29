 Йорданія виступила переговірником між силами Асада і повстанцями в провінції Дар′а | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Йорданія виступила переговірником між силами Асада і повстанцями в провінції Дар'а

Влада Йорданії прагне припинити насильство біля свого кордону і потік сирійських біженців. Утім, переговори відбуваються складно, а наступ сирійської армії триває.

Сирійські біженці біля кордону з Йорданією та Ізраїлю

Сирійські біженці біля кордону з Йорданією та Ізраїлю

Йорданія намагається шляхом переговорів запобігти подальшим спалахам насильства у сусідній Сирії, у південно-західній частині якої, біля кордону з Йорданією, триває наступ урядової армії на підконтрольні опозиційним силам території.

DW.COM

Російська авіація бомбардує населені пункти в провінції Дар'а на півдні Сирії, повідомляють спостерігачі. За їхніми даними, цього тижня в регіоні загинули кілька десятків цивільних. (24.06.2018)

Продовжується наступ сирійської армії на контрольовані повстанцями території на південному заході Сирії: кількість загиблих наближається до сотні, повідомляють спостерігачі. (28.06.2018)

У неділю, 1 липня, за участю Йорданії відбувались складні переговори з сирійськими повстанцями. Як повідомляє Reuters з посиланням на власні дипломатичні джерела, сирійська опозиція заявила, що піде на угоду з урядом лише у разі, якщо Йорданія виступить гарантом безпеки для 800 тисяч цивільних осіб у провінції Дар'а. Крім того, повстанці наголосили, що бомбардування підконтрольних їм територій, яке не припиняється, підриває довіру до мирного процесу. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, у ніч на неділю бомбардування у провінції Дар'а ненадовго припинились, проте зранку сирійська авіація їх відновила.

Напередодні, 30 червня, переговори між сторонами конфлікту завершились безрезультатно, у той час як сирійському уряду вдалось відновити свій контроль над низкою населених пунктів у провінції Дар'а, які раніше були ними оточені.

Протягом останніх двох днів армія Йорданії постачає гуманітарну допомогу десяткам тисяч сирійських біженців, які зібрались на сирійсько-йорданському кордоні. Наразі Йорданія тримає свій кордон закритим для біженців з Сирії, оскільки на її території вже знайшло притулок близько 650 тисяч сирійців. У неділю влада Ізраїлю, з яким Сирія також має спільний кордон на південному заході, заявила, що не пускатиме на свою територію сирійських біженців.

Наступ сирійської армії на провінцію Дар'а розпочався 19 червня. За цей час внаслідок обстрілів загинули вже понад сто цивільних осіб. За даними ООН, до 160 тисяч людей у провінції Дар'а змушені були рятуватись втечею.

Дивитись відео 02:54
Now live
02:54 хв

Наслідки авіаударів США та союзників по Сирії (16.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Наслідки авіаударів США та союзників по Сирії (16.04.2018)  

Також за темою

Syrien, Assad-Regime und iranische Truppen operieren im syrischen Daraa

ООН: З південно-західної Сирії від боїв втекли 45 тисяч осіб 26.06.2018

Наступ сирійських урядових сил на території, зайняті повстанцями, змушує цивільних втікати від боїв. ООН прогнозує різке збільшення числа вимушених переселенців.

Syrien, Assad-Regime und iranische Truppen operieren im syrischen Daraa

На півдні Сирії 20 тисяч цивільних втекли через наступ урядової армії 25.06.2018

Сирійські урядові війська за підтримки з повітря продовжують наступ у провінції Дар'а. Близько 20 тисяч людей були змушені залишити свої помешкання.

Syrien, Assad-Regime und iranische Truppen operieren im syrischen Daraa

Новий наступ армії Асада вигнав з домівок у Сирії понад 12 тисяч людей - спостерігачі 21.06.2018

Унаслідок потужного наступу армії сирійського президента Башара Асада у провінції Дар'а лише за останні дві доби понад 12 тисяч людей залишили свої домівки, повідомляють у сирійському моніторинговому центрі.

Докладно

Російська збірна перемогла Іспанію та вийшла у чвертьфінал

Росія на ЧС-2018: жага до перемоги в комбінації з удачею

Вихід Росії у чвертьфінал показує, на що здатне сама лише жага до перемогти, вважає Штефан Нестлер. 

Скоро п'яти копійок вже не буде в обігу

В Україні - нові правила готівкових розрахунків

Суму чеку при сплаті готівкою заокруглюватимуть до найближчих 10 копійок. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  