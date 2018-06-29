Йорданія виступила переговірником між силами Асада і повстанцями в провінції Дар'а

Йорданія намагається шляхом переговорів запобігти подальшим спалахам насильства у сусідній Сирії, у південно-західній частині якої, біля кордону з Йорданією, триває наступ урядової армії на підконтрольні опозиційним силам території.

У неділю, 1 липня, за участю Йорданії відбувались складні переговори з сирійськими повстанцями. Як повідомляє Reuters з посиланням на власні дипломатичні джерела, сирійська опозиція заявила, що піде на угоду з урядом лише у разі, якщо Йорданія виступить гарантом безпеки для 800 тисяч цивільних осіб у провінції Дар'а. Крім того, повстанці наголосили, що бомбардування підконтрольних їм територій, яке не припиняється, підриває довіру до мирного процесу. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, у ніч на неділю бомбардування у провінції Дар'а ненадовго припинились, проте зранку сирійська авіація їх відновила.

Напередодні, 30 червня, переговори між сторонами конфлікту завершились безрезультатно, у той час як сирійському уряду вдалось відновити свій контроль над низкою населених пунктів у провінції Дар'а, які раніше були ними оточені.

Протягом останніх двох днів армія Йорданії постачає гуманітарну допомогу десяткам тисяч сирійських біженців, які зібрались на сирійсько-йорданському кордоні. Наразі Йорданія тримає свій кордон закритим для біженців з Сирії, оскільки на її території вже знайшло притулок близько 650 тисяч сирійців. У неділю влада Ізраїлю, з яким Сирія також має спільний кордон на південному заході, заявила, що не пускатиме на свою територію сирійських біженців.

Наступ сирійської армії на провінцію Дар'а розпочався 19 червня. За цей час внаслідок обстрілів загинули вже понад сто цивільних осіб. За даними ООН, до 160 тисяч людей у провінції Дар'а змушені були рятуватись втечею.