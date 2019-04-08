Із шоубізу в політику: чому Зеленський - не Рейган? (19.02.2019)

Після того, як шоумен Володимир Зеленський вийшов у лідери останніх президентських опитувань в Україні, його почали порівнювати з президентом США Рональдом Рейганом. Чому порівняння некоректне і який шлях доводиться долати представникам шоубізу, щоб стати топ-політиками - дивіться у добірці DW.