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Йон Гнарр - ісландський комік, колишній мер Рейк'явіка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Йон Гнарр".
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Після того, як шоумен Володимир Зеленський вийшов у лідери останніх президентських опитувань в Україні, його почали порівнювати з президентом США Рональдом Рейганом. Чому порівняння некоректне і який шлях доводиться долати представникам шоубізу, щоб стати топ-політиками - дивіться у добірці DW.
Жартома у владу. Є чимало прикладів у світі, коли актори та коміки ставали мерами, депутатами і президентами. Від Рональда Рейгана й Арнольда Шварценеґґера - до бразильського коміка Франсиско Сільви, який ледь вмів читати і писати, коли його обрали депутатом.