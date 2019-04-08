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Йон Гнарр

Йон Гнарр - ісландський комік, колишній мер Рейк'явіка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Йон Гнарр".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чи допоміг Голобородько Зеленському? (08.04.2019) 08.04.2019

Володимир Зеленський під час передвиборної кампанії активно використовував свій екранний образ вчителя історії Василя Голобородька з серіалу "Слуга народу". Чи справді вони схожі?

Не лише Зеленський: як панк і комік став мером Рейк'явіка

Не лише Зеленський: як панк і комік став мером Рейк'явіка 30.03.2019

Український комік і кандидат в президенти Володимир Зеленський - не єдиний приклад в Європі. Одним з першопрохідців вважається Йон Гнарр, колишній мер столиці Ісландії Рейк'явіка.
Шоубізнес - не політика, Зеленський - не Рейган (відео)

Шоубізнес - не політика, Зеленський - не Рейган (відео) 20.02.2019

Після того, як шоумен Володимир Зеленський вийшов у лідери останніх президентських опитувань в Україні, його почали порівнювати з президентом США Рональдом Рейганом. Чому порівняння некоректне?

Із шоубізу в політику: чому Зеленський - не Рейган? (19.02.2019) 19.02.2019

Після того, як шоумен Володимир Зеленський вийшов у лідери останніх президентських опитувань в Україні, його почали порівнювати з президентом США Рональдом Рейганом. Чому порівняння некоректне і який шлях доводиться долати представникам шоубізу, щоб стати топ-політиками - дивіться у добірці DW.

Коміки та актори у владі: хто і як дожартувався до політики (13.12.2018) 13.12.2018

Жартома у владу. Є чимало прикладів у світі, коли актори та коміки ставали мерами, депутатами і президентами. Від Рональда Рейгана й Арнольда Шварценеґґера - до бразильського коміка Франсиско Сільви, який ледь вмів читати і писати, коли його обрали депутатом.