Йоахім Лев залишається тренером збірної Німеччини

Тренер збірної Німеччини з футболу Йоахім Лев (Joachim Löw) у вівторок, 3 липня, повідомив, що має намір залишитися на своїй посаді. Інтрига щодо можливої відставки Лева виникла після історичного провалу збірної Німеччини на Чемпіонаті світу в Росії минулого тижня - бундестім вперше в історії не пройшла груповий етап. Ще до поїздки в Росію Німецький футбольний союз (DFB) уклав із Левом контракт до завершення наступного Чемпіонату світу у Катарі в 2022 році.

"Я хотів би тепер з усіма силами працювати над новим становленням команди. Спільно з моїм штабом ми проаналізуємо, проведемо розмови та зробимо правильні висновки до початку нового сезону", - зазначив Лев у заяві, яку поширив DFB.

Делегація Німецького футбольного союзу перед цим у вівторок провела розмову з Левом та запевнила, що той користується повною довірою союзу.

Йоахім Лев очолив німецьку збірну в 2006 році після Чемпіонату світу в Німеччині. Під його керівництвом німецька збірна на п'яти європейських та світових футбольних форумах пробивалася в четвірку найкращих. У 2014 році в Бразилії Лев привів бундестім до титулу чемпіона світу.

На Чемпіонаті світу в Росії німецька збірна не змогла вийти до стадії плей-оф, посівши останнє місце в групі. Німці поступилися мексиканцям та південним корейцям, перемігши лише шведів.

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