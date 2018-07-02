 Йоахім Лев залишається тренером збірної Німеччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2018

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Новини

Йоахім Лев залишається тренером збірної Німеччини

Попри історичний провал збірної Німеччини в Росії Йоахім Лев вирішив продовжити роботу на посаді головного тренера команди. Його контракт розрахований до 2022 року.

Йоахім Лев залишається тренером німецької збірної

Йоахім Лев залишається тренером німецької збірної

Тренер збірної Німеччини з футболу Йоахім Лев (Joachim Löw) у вівторок, 3 липня, повідомив, що має намір залишитися на своїй посаді. Інтрига щодо можливої відставки Лева виникла після історичного провалу збірної Німеччини на Чемпіонаті світу в Росії минулого тижня - бундестім вперше в історії не пройшла груповий етап. Ще до поїздки в Росію Німецький футбольний союз (DFB) уклав із Левом контракт до завершення наступного Чемпіонату світу у Катарі в 2022 році.

"Я хотів би тепер з усіма силами працювати над новим становленням команди. Спільно з моїм штабом ми проаналізуємо, проведемо розмови та зробимо правильні висновки до початку нового сезону", - зазначив Лев у заяві, яку поширив DFB.

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Для німецької збірної Чемпіонат світу з футболу-2018 закінчився поразкою Південній Кореї, після якої німці залишили турнір, будучи останніми в групі. У країні розчаровані всі - від спортсменів до політиків. (27.06.2018)

Президіум Німецького футбольного союзу одноголосно висловив підтримку тренеру національної збірної ФРН Йоахіму Леву, незважаючи на виліт команди з групового раунду Чемпіонату світу з футболу. (30.06.2018)

Делегація Німецького футбольного союзу перед цим у вівторок провела розмову з Левом та запевнила, що той користується повною довірою союзу.

Йоахім Лев очолив німецьку збірну в 2006 році після Чемпіонату світу в Німеччині. Під його керівництвом німецька збірна на п'яти європейських та світових футбольних форумах пробивалася в четвірку найкращих. У 2014 році в Бразилії Лев привів бундестім до титулу чемпіона світу.

На Чемпіонаті світу в Росії німецька збірна не змогла вийти до стадії плей-оф, посівши останнє місце в групі. Німці поступилися мексиканцям та південним корейцям, перемігши лише шведів.

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ЧС-2018: яка збірна найгламурніша? (18.06.2018)

 

  • Анніка та Лєна - подруги Йонаса Гектора та Юліана Дракслера

    Кохані німецьких футболістів: хто найбільше вболіватиме за збірну Німеччини?

    У другу лігу, але з коханою

    Незважаючи на те, що команда "Кельн" вибула в цьому сезоні з вищої ліги, лівий захисник "Кельна" та збірної ФРН Йонас Гектор вирішив не переходити у більш успішні клуби, хоча пропозицій було достатньо. Кажуть, він залишився в Кельні через свою кохану- Анніки. На світлині вона зліва, разом з подругою нападника збірної Юліана Дракслера Лєною. Обидві дівчини - студентки.

  • Тоні Кроос із дружиною Джессікою та сином Леоном

    Кохані німецьких футболістів: хто найбільше вболіватиме за збірну Німеччини?

    Подруга юності

    Півзахиснику Тоні Кроосу було лише 18 років, коли він (на той час - гравець молодіжної команди мюнхенської "Баварії") познайомився з Джессікою Фарбер. З тих пір вони разом. У 2013 році у них народився Леон (на фото). Через два роки вони розписалися. Ще через рік у них народилася донька Амелі. Джессіка - економіст за освітою, працює в туристичній галузі.

  • Каті Гуммельс

    Кохані німецьких футболістів: хто найбільше вболіватиме за збірну Німеччини?

    Усе про йогу

    Центральний захисник Матс Гуммельс і його дружина Каті познайомилися в Мюнхені в 2007 році, потім вісім років жили разом у Дортмунді (Матс виступав за "Боруссію"). Каті, що працює телеведучою, закінчила економічний факультет політехнічного університету, паралельно серйозно вивчала йогу. Цьогоріч у січні у подружжя народився первісток. А днями вийшла друком книжка Каті Гуммельс, присвячена йозі.

  • Ніна Вайс - дружина Мануеля Нойєра

    Кохані німецьких футболістів: хто найбільше вболіватиме за збірну Німеччини?

    Весілля на милицях

    Воротар збірної Німеччини Мануель Нойєр познайомився зі студенткою Ніною Вайс (на фото) у 2014 році, невдовзі після того, як німці виграли чемпіонат світу і Нойєр розлучився зі своєю колишньою подругою. Одружилися вони у 2017-му, причому перед вівтарем Мануель Нойєр стояв на милицях, адже отримав перелом у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

  • Даніела Йєле - дружина Марка-Андре тер Штеґена

    Кохані німецьких футболістів: хто найбільше вболіватиме за збірну Німеччини?

    У дорозі з воротарем

    Дружині голкіпера Марка-Андре тер Штеґена довелося з ним чимало помандрувати. Даніела народилася в Данії, але познайомилися вони у Німеччині, коли тер Штеген ще виступав за "Боруссію" з Менхенґладбаха. Коли його запросили до "Барселони", Даніела поїхала з ним. Вона - студентка, вивчає архітектуру у відомій Барселонській вищій школі мистецтв. У травні 2017-го вони одружилися.

  • Ліза Мюллер - дружина Томаса Мюллера

    Кохані німецьких футболістів: хто найбільше вболіватиме за збірну Німеччини?

    Завжди на коні

    Дружина Томаса Мюллера Ліза займається кінним спортом, бере участь, причому досить успішно, в змаганнях. Коні у Мюллерів свої. Томас, який виріс у маленькому містечку на півдні Німеччини і добре знайомий з фермерською працею, мріє після закінчення футбольної кар'єри розводити породистих коней.

  • Йозуа Кімміх та Ліна Майер

    Кохані німецьких футболістів: хто найбільше вболіватиме за збірну Німеччини?

    Кохання на відстані

    З Ліною Майєр захисник збірної ФРН і мюнхенської "Баварії" Йозуа Кімміх познайомився ще коли грав у Лейпцигу. Вона вчилася на юридичному факультеті університету і підробляла в квитковій касі стадіону й магазині сувенірів. У липні 2015 року Кімміх перейшов до "Баварії". Але "кілометри" не розлучили закоханих. Торік Ліна отримала диплом і переїхала в Мюнхен до Кімміха.

  • Маріо та Карина Ґомес

    Кохані німецьких футболістів: хто найбільше вболіватиме за збірну Німеччини?

    Нетипова пара

    Не зовсім типове для "зоряного" футбольного світу подружжя - нападник німецької збірної Маріо Ґомес і його дружина Карина. Вона на шість років старша за Маріо, і це її другий шлюб. Одружилися вони у 2016-му (світлина зроблена на їхньому весіллі), цьогоріч у травні у них народився син. Карина певний час працювала в модельному бізнесі, зокрема, рекламувала косметику Nivea.

  • Подруга Марко Ройса Скарлетт Гартманн

    Кохані німецьких футболістів: хто найбільше вболіватиме за збірну Німеччини?

    Важка юність

    У подруги Марко Ройса, моделі Скарлетт Гартманн, була, м'яко кажучи, не найщасливіша юність. Її батько помер від передозування, коли Скарлетт вчилася в четвертому класі. Як з'ясувала одна з бульварних газет, батько Скарлет спільно з його зведеним братом були власниками будинку розпусти. "Мені все одно, чим займалися її батько і дядько", - говорить на це Марко Ройс.

    Автор: Єфім Шуман, Азад Сафаров


DW.COM

Кохані німецьких футболістів: хто найбільше вболіватиме за збірну Німеччини?

Футбольна збірна Німеччини на ЧС-2018 у Росії хоче захистити титул чемпіона світу. За неї вболіватимуть мільйони фанатів. Але особливо пристрасно - дружини і подруги футболістів. (14.06.2018)  

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