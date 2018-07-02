Йоахім Лев залишається тренером збірної Німеччини

Тренер збірної Німеччини з футболу Йоахім Лев (Joachim Löw) у вівторок, 3 липня, повідомив, що має намір залишитися на своїй посаді. Інтрига щодо можливої відставки Лева виникла після історичного провалу збірної Німеччини на Чемпіонаті світу в Росії минулого тижня - бундестім вперше в історії не пройшла груповий етап. Ще до поїздки в Росію Німецький футбольний союз (DFB) уклав із Левом контракт до завершення наступного Чемпіонату світу у Катарі в 2022 році.
"Я хотів би тепер з усіма силами працювати над новим становленням команди. Спільно з моїм штабом ми проаналізуємо, проведемо розмови та зробимо правильні висновки до початку нового сезону", - зазначив Лев у заяві, яку поширив DFB.
Делегація Німецького футбольного союзу перед цим у вівторок провела розмову з Левом та запевнила, що той користується повною довірою союзу.
Йоахім Лев очолив німецьку збірну в 2006 році після Чемпіонату світу в Німеччині. Під його керівництвом німецька збірна на п'яти європейських та світових футбольних форумах пробивалася в четвірку найкращих. У 2014 році в Бразилії Лев привів бундестім до титулу чемпіона світу.
На Чемпіонаті світу в Росії німецька збірна не змогла вийти до стадії плей-оф, посівши останнє місце в групі. Німці поступилися мексиканцям та південним корейцям, перемігши лише шведів.
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Кохані німецьких футболістів: хто найбільше вболіватиме за збірну Німеччини?
У другу лігу, але з коханою
Незважаючи на те, що команда "Кельн" вибула в цьому сезоні з вищої ліги, лівий захисник "Кельна" та збірної ФРН Йонас Гектор вирішив не переходити у більш успішні клуби, хоча пропозицій було достатньо. Кажуть, він залишився в Кельні через свою кохану- Анніки. На світлині вона зліва, разом з подругою нападника збірної Юліана Дракслера Лєною. Обидві дівчини - студентки.
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Кохані німецьких футболістів: хто найбільше вболіватиме за збірну Німеччини?
Подруга юності
Півзахиснику Тоні Кроосу було лише 18 років, коли він (на той час - гравець молодіжної команди мюнхенської "Баварії") познайомився з Джессікою Фарбер. З тих пір вони разом. У 2013 році у них народився Леон (на фото). Через два роки вони розписалися. Ще через рік у них народилася донька Амелі. Джессіка - економіст за освітою, працює в туристичній галузі.
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Кохані німецьких футболістів: хто найбільше вболіватиме за збірну Німеччини?
Усе про йогу
Центральний захисник Матс Гуммельс і його дружина Каті познайомилися в Мюнхені в 2007 році, потім вісім років жили разом у Дортмунді (Матс виступав за "Боруссію"). Каті, що працює телеведучою, закінчила економічний факультет політехнічного університету, паралельно серйозно вивчала йогу. Цьогоріч у січні у подружжя народився первісток. А днями вийшла друком книжка Каті Гуммельс, присвячена йозі.
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Кохані німецьких футболістів: хто найбільше вболіватиме за збірну Німеччини?
Весілля на милицях
Воротар збірної Німеччини Мануель Нойєр познайомився зі студенткою Ніною Вайс (на фото) у 2014 році, невдовзі після того, як німці виграли чемпіонат світу і Нойєр розлучився зі своєю колишньою подругою. Одружилися вони у 2017-му, причому перед вівтарем Мануель Нойєр стояв на милицях, адже отримав перелом у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.
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Кохані німецьких футболістів: хто найбільше вболіватиме за збірну Німеччини?
У дорозі з воротарем
Дружині голкіпера Марка-Андре тер Штеґена довелося з ним чимало помандрувати. Даніела народилася в Данії, але познайомилися вони у Німеччині, коли тер Штеген ще виступав за "Боруссію" з Менхенґладбаха. Коли його запросили до "Барселони", Даніела поїхала з ним. Вона - студентка, вивчає архітектуру у відомій Барселонській вищій школі мистецтв. У травні 2017-го вони одружилися.
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Кохані німецьких футболістів: хто найбільше вболіватиме за збірну Німеччини?
Завжди на коні
Дружина Томаса Мюллера Ліза займається кінним спортом, бере участь, причому досить успішно, в змаганнях. Коні у Мюллерів свої. Томас, який виріс у маленькому містечку на півдні Німеччини і добре знайомий з фермерською працею, мріє після закінчення футбольної кар'єри розводити породистих коней.
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Кохані німецьких футболістів: хто найбільше вболіватиме за збірну Німеччини?
Кохання на відстані
З Ліною Майєр захисник збірної ФРН і мюнхенської "Баварії" Йозуа Кімміх познайомився ще коли грав у Лейпцигу. Вона вчилася на юридичному факультеті університету і підробляла в квитковій касі стадіону й магазині сувенірів. У липні 2015 року Кімміх перейшов до "Баварії". Але "кілометри" не розлучили закоханих. Торік Ліна отримала диплом і переїхала в Мюнхен до Кімміха.
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Кохані німецьких футболістів: хто найбільше вболіватиме за збірну Німеччини?
Нетипова пара
Не зовсім типове для "зоряного" футбольного світу подружжя - нападник німецької збірної Маріо Ґомес і його дружина Карина. Вона на шість років старша за Маріо, і це її другий шлюб. Одружилися вони у 2016-му (світлина зроблена на їхньому весіллі), цьогоріч у травні у них народився син. Карина певний час працювала в модельному бізнесі, зокрема, рекламувала косметику Nivea.
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Кохані німецьких футболістів: хто найбільше вболіватиме за збірну Німеччини?
Важка юність
У подруги Марко Ройса, моделі Скарлетт Гартманн, була, м'яко кажучи, не найщасливіша юність. Її батько помер від передозування, коли Скарлетт вчилася в четвертому класі. Як з'ясувала одна з бульварних газет, батько Скарлет спільно з його зведеним братом були власниками будинку розпусти. "Мені все одно, чим займалися її батько і дядько", - говорить на це Марко Ройс.
Автор: Єфім Шуман, Азад Сафаров